నాలుగు, ఆరు లైన్లుగా బందరు పోర్టు రోడ్డు - 127 ఎకరాల భూసేకరణ!

బందరు పోర్టు మార్గానికి ఎన్‌హెచ్‌-65, 216ల అనుసంధాన ప్రక్రియ - కూడలి నిర్మాణానికి 127 ఎకరాల భూ సేకరణ, అందుకు గాను రూ. 600 కోట్ల వ్యయమవుతుందని అంచనా

NH 216 Six Lane Expansion In NTR District
NH 216 Six Lane Expansion In NTR District (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 10:30 AM IST

2 Min Read
National Highway 216 Six Lane Expansion in NTR District: బందరు పోర్టు త్వరలో అందుబాటులోకి రానుంది. ఎన్‌హెచ్‌-216 ఆరు వరుసల విస్తరణకు ఇప్పటికే మార్గం సుగమమైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్‌హెచ్‌-65, 216లను బందరు పోర్టు మార్గానికి అనుసంధానించే ప్రక్రియకు వడివడిగా అడుగులు పడుతున్నాయి. ఇందుకు 127 ఎకరాలు సేకరించేందుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధమయ్యాయి. నోటిఫికేషన్‌ విడుదల, భూసేకరణ ప్రక్రియ మొదలు పెట్టే అంశాలపై ఉన్నతాధికారులతో చర్చించేందుకు జిల్లా మోర్త్‌ అధికారులు తాజాగా దిల్లీ వెళ్లారు.

బందరు పోర్టుకు వడివడిగా అడుగులు: మచిలీపట్నం-విజయవాడ (ఎన్‌హెచ్‌-65), కత్తిపూడి-ఒంగోలు (ఎన్‌హెచ్‌-216) మచిలీపట్నంలో కలిసే ప్రాంతాన్ని పోర్టు రోడ్డుకు అనుసంధానిస్తూ కూడలి (క్రాస్‌ క్లోవర్‌ లీఫ్‌) నిర్మించనున్నారు. మచిలీపట్నం బైపాస్‌ వంతెన దగ్గర నాలుగు రింగులతో ఈ కూడలిని నిర్మిస్తారు. దీంతో పోర్టుకు వచ్చే వాహనాలు రెండు రహదారుల్లో వాహనాలతో కలిగే రద్దీ ఊసే ఉండదు. మచిలీపట్నం పోర్టు నిర్మాణం వచ్చే ఏడాది అక్టోబరులో పూర్తయి ఓడల రాకపోకలు సైతం ఊపందుకోనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కూడలి త్వరగా అందుబాటులోకి వస్తే అభివృద్ధికి బాటలు పడినట్లే అవుతుంది.

127 ఎకరాలు - 3 గ్రామాలు: కూడలి నిర్మాణానికి గాను మూడు గ్రామాల పరిధిలో గల దాదాపు 127 ఎకరాలను సేకరించనున్నారు. ఎస్‌ఎన్ గొల్లపాలెంలో అత్యధికంగా 94 ఎకరాలను, అరిసేపల్లిలో 27 ఎకరాలను, మాచవరం పరిధిలో 5 ఎకరాల భూసేకరణ జరగనుంది. అందుకు అనుగుణంగా ఆయా ప్రాంతాల్లో రెవెన్యూ అధికారులు సర్వే నంబర్లను పరిశీలించి మినిస్ట్రీ ఆఫ్‌ రోడ్డు ట్రాన్స్‌పోర్టు అండ్‌ హైవేస్‌ (మోర్త్‌)కు నివేదించారు. దీనిపై మరో 15 రోజుల్లో భూసేకరణకు 3ఏ నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చే వీలుంది. ఈ ప్రక్రియకు గాను మొత్తం రూ.600 కోట్ల వ్యయం అవుతుందని అధికారులు ఇప్పటికే అంచనా వేశారు.

అంతేకాకుండా 216 జాతీయ రహదారి విస్తరణ, కూడలిని నిర్మించినట్లయితే ప్రధానంగా తెలంగాణకు బందరు పోర్టు అనుసంధానం అవుతుంది. ఫలితంగా భద్రాచలం, ఖమ్మం, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి గ్రానైట్‌ సులభంగా బందరు పోర్టుకు చేరుకుంటుంది. వీటితో పాటు అమరావతి ఓఆర్‌ఆర్‌కు సమీపం నుంచే వెళుతుండడంతో రాజధాని రాకపోకలకు సైతం అసౌకర్యం లేకుండా వీలుంటుంది. ఎటువంటి ట్రాఫిక్‌ సమస్యలు కూడా తలెత్తవు. ముఖ్యంగా నూజివీడు మామిడి, మల్లవల్లి పారిశ్రామికవాడ ఉత్పత్తులను ఇతర ప్రాంతాలకు సునాయాసంగా రవాణా చేయవచ్చు. ప్రధానంగా ఇది తీర ప్రాంత రహదారి కావడంతో పోర్టుకు ఆక్వా ఉత్పత్తుల ఎగుమతి దిగుమతులకు మరింత సానుకూలమైన వాతావరణ పరిస్థితులకు అవకాశం ఉంటుంది.

నాలుగు, ఆరు లైన్లుగా ఆ హైవే - త్వరలోనే టెండర్లు

నాలుగేళ్లుగా 216-ఏ జాతీయ రహదారి విస్తరణలో తీవ్ర జాప్యం

