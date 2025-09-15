చికెన్, మటన్లకు జై - జలపుష్పాలకు నై : తెలంగాణోళ్లు చేపలు తినట్లేదంట!
రాష్ట్రంలో జలపుష్పాలను భుజించేది 58 శాతం మందే - దేశంలో ఉత్పత్తిలో 9 వినియోగంలో 14వ స్థానం - జాతీయ మత్స్యశాఖ అధ్యయన నివేదికలో వెల్లడి
Published : September 15, 2025 at 12:26 PM IST
Telangana is the 14th Position in Fish Eating : నాన్ వెజ్అనగానే మొదటగా చికెన్, మటన్ తర్వాత ఎక్కువగా గుర్తోచ్చేది చేపలు. వీటిలో అత్యంత విలువైన పోషకాలు ఉంటాయి. తెలంగాణలో ఉండే జనాభాలో 90 శాతం మంది మాంసాహారులైనప్పటికీ, వారిలో ఎక్కువ మంది మటన్, చికెన్, గుడ్లకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. కానీ చేపలు తినడం వల్ల మెదడు ఎదుగుదలకు, గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి, శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, మినరల్స్ అందించడంలో చేపలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయన్న విషయాన్ని మరిచిపోతున్నారు.
తెలంగాణలో 58 శాతం మాత్రమే : దేశవ్యాప్తంగా జనాభాలో 72.1% మంది చేపలను ఆహారంగా తీసుకుంటుండగా, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 58% మందే ఆరగిస్తున్నారు. దేశంలో చేపల తలసరి వినియోగం సగటు 13.1 కిలోలు కాగా, రాష్ట్రంలో 8.37 కిలోలుగా ఉంది. త్రిపుర, కేరళ, గోవా వంటి రాష్ట్రాల్లో వినియోగం అధికంగా ఉండగా, పంజాబ్, హరియాణా, రాజస్థాన్ వంటి ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో చేపల తలసరి వినియోగం తక్కువగా ఉంది.
మటన్, చికెన్, గుడ్లు తినేవారే ఎక్కువగా : దేశంలో ఏడాదికి 4,77,283 టన్నుల చేపలను ఉత్పత్తి చేస్తూ తొమ్మిదో స్థానంలో ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రం, వినియోగంలో మాత్రం 14వ స్థానంలో నిలిచింది. తెలంగాణలో చేపల వినియోగం తక్కువగా ఉండటానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి. రాష్ట్ర జనాభాలో 97.4% మంది మాంసాహారులైనప్పటికీ వారిలో ఎక్కువ మంది మటన్, చికెన్, గుడ్లు తినేవారే ఎక్కువగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా పురుషులతో పోలిస్తే చేపలు తినే మహిళల సంఖ్య తక్కువగా ఉందని కేంద్ర మత్స్యశాఖ నివేదిక వెల్లడించింది. దీనిపై తాజాగా ఆధ్యయన నివేదికలో వెల్లడించిన అంశాలివే.
దేశంలో చేప ప్రియుల వృద్ధి : భారతదేశంలో ఏడాదికి చేపలు 175.45 లక్షల టన్నులు ఉత్పత్తి అవుతుంది. గత ఐదేళ్ల కిందట 8.9 కిలోలుగా ఉన్న తలసరి వినియోగం ప్రస్తుతం 13.1 కిలోలకు చేరింది. అయితే మరో ఐదు ఏళ్లలో (2030) నాటికి ఈ ఉత్పత్తి 19.8 కిలోలకు, 2048 నాటికి 41 కిలోల కంటే ఎక్కువగా చేరుకుంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో గత ఏడాది తలసరి వినియోగం 7.96 కిలోల నుంచి తాజాగా 8.37కి పెరిగింది. ఈ చేపల ఉత్పత్తి ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే తక్కువగా ఉంది.
14వ స్థానంలో తెలంగాణ : దేశంలో అత్యధికంగా 27.62 కిలోల తలసరి వినియోగంతో త్రిపుర మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఆ తర్వాత రెండవ స్థానంలో 20.72 కిలోలతో కర్ణాకట రాష్ట్రం ఉంది. కేరళ 20.65 కిలోలతో మూడోవ స్థానంలో ఉంది. ఆ తర్వాతి స్థానంలో మణిపుర్ 18.25, ఒడిశా 17.73, పుదుచ్చేరి 15.95, బెంగాల్ 15.11, అస్సాం 13,.06, యూపీ 12.59, దమన్ దీవ్ 11.15, తమిళనాడు 10.83, మేఘాలయ 10.74, ఆంధ్రప్రదేశ్ 9.93, ఏపీ తలసరి వినియోగంలో 9.93 కిలోలతో 13వ స్థానంలో ఉండగా, 8.37 కిలోల తలసరి వినియోగంతో తెలంగాణ రాష్ట్రం 14వ స్థానంలో ఉంది. రాజస్థాన్ 0.8, పంజాబ్, హరియాణాలు 0.3 కిలోలతో చివరి స్థానాల్లో నిలిచాయి. ఇక రోజూ చేపలు తినే వారిలో కేరళ (53.5%), గోవా (36.2%) రాష్ట్రాల ప్రజలు ఎక్కువగా ఉన్నారు.
ఎందుకిలా : తెలంగాణలో మటన్, చికెన్, గుడ్లతో పోల్చితే చేపల లభ్యత తక్కువగా ఉంది. అందువల్ల పట్టణాలు, నగరాల్లో ఎక్కువగా దొరకడం లేదు. మాంసాహారులు సైతం చేపల శుద్ధి దృష్ట్యా విందు తదితర సమయాల్లో ఒక శాతం మాత్రమే వినియోగిస్తున్నారు. అత్యధిక పోషక విలువలున్న చేపలను ఆహారంగా తీసుకోవడంపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలని జాతీయ మత్స్యశాఖ తెలంగాణతో పాటు తక్కువ తలసరి వినియోగమున్న రాష్ట్రాలకు సూచించింది.
మాంసం, చేపలు, గుడ్లు తప్పనిసరి అంటున్న తెలంగాణ ప్రజలు! - ప్రొటీన్ వినియోగంలో జాతీయసగటు కంటే ఎక్కువే
తాజా చేపల పేరుతో మిమ్మల్ని మోసం చేస్తారు - కొనేటప్పుడు ఇలా గుర్తుపట్టండి!