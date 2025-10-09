ETV Bharat / state

రాచకొండ పరిధిలో ఉంటున్నారా? - అయితే కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి!

మహిళలపై నేరాలు రాచకొండ కమిషనరేట్‌ పరిధిలోనే ఎక్కువ - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2023లో నమోదైన కేసులపై ఎన్‌సీఆర్‌బీ నివేదిక వెల్లడి

Published : October 9, 2025 at 2:47 PM IST

Highest Crimes in Rachakonda : రాష్ట్రంలో నేరాలు ఘోరాలు రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్నాయి. చిన్న వయసులోనే కొందరు నేరాల బాట పడుతున్నారు. మరికొందరు మద్యం తాగి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. ఇలా అనుకోని అమానవీయ ఘటనలు ఉలికిపాటుకు గురి చేస్తున్నాయి. వివిధ రూపాల్లో ఎదురవుతున్న సంఘనల వల్ల అలజడికి దారి తీస్తున్నాయి.

ఎన్​సీఆర్​బీ నివేదిక వెల్లడి : వీటిని కట్టడి చేయడానికి శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు పోలీసు శాఖ ఎప్పటికప్పుడు చర్యలు చేపడుతోంది. పలు సందర్భాల్లో సాంకేతికత తోడుగా కేసులు ఛేదించేందుకు ప్రత్యేక దృష్టి పెడుతోంది. అయినప్పటికీ ఈ నేరాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. 2023 సంవత్సరానికి గానూ నివేదికను తాజాగా ఎన్​సీఆర్​బీ ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలో రాచకొండ కమిషనరేట్​ పరిధిలో నేరాలు ఎక్కువగా జరిగినట్లు జాతీయ నేర గణాంక సంస్థ (ఎన్​సీఆర్​బీ) నివేదిక తెలిపింది. ఈ మేరకు పోలీస్‌ యూనిట్ల వారీగా నేర గణాంకాలను పరిశీలిస్తే ఎక్కడెక్కడ నేరాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

  • రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నమోదైన నేరాలు 1,56,737. అత్యధికంగా రాచకొండ కమిషనరేట్​ పరిధిలో 23,289 నేరాలు, సైబరాబాద్​లో 22,398, హైదరాబాద్​లో 21,774 నేరాలు నమోదయ్యాయి. ఆ తర్వాత స్థానంలో వరంగల్​ కమిషనరేట్​ ఉంది. అతి తక్కువగా ములుగు జిల్లాలో 826 నేరాలు నమోదయ్యాయి. ఈ నేరాల్లో 1000కి తక్కువగా నమోదైన జిల్లా యూనిట్​ ములుగు ఒక్కటే కావడం విశేషం.
  • రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మహిళలపై నేరాలకు సంబంధించి 23,678 కేసులు (అత్యధికంగా హైదరాబాద్​ కమిషనరేట్​లో 3,822, రాచకొండలో 3,610, సైబరాబాద్​లో 2,856) నమోదయ్యాయి. ఆ తర్వాత అతి తక్కువగా నారాయణపేటలో 168, ములుగులో 121 నమోదయ్యాయి.
  • రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 145 వరకట్న హత్యల కేసులు నమోదయ్యాయి. వరంగల్​లో అత్యధికంగా 20 నమోదయ్యాయి. అలాగే మహిళల కిడ్నాప్​లకు సంబంధించి నమోదైన 2,152 కేసుల్లో కేవలం సైబరాబాద్​లోనే 500 ఉన్నాయి.
  • అత్యాచారం కేసులు అత్యధికంగా హైదరాబాద్​లో 173, రాచకొండలో 143, సైబరాబాద్​లో 101 కేసులు నమోదయ్యాయి.
  • మానవ అక్రమ రవాణా కేసుల్లో మొత్తం 57 కేసులు నమోదయ్యాయి. వాటిలో అత్యధికంగా హైదరాబాద్​లో 32, ఖమ్మం కమిషనరేట్​లో 14 నమోదయ్యాయి.
  • వ్యభిచారం చేయించేందుకు బాలికలను అపహరించిన కేసులు 15 నమోదు కాగా, ఖమ్మం కమిషనరేట్​ పరిధిలోనే 13 కేసులున్నాయి. చిన్నారులపై లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించి మొత్తం 98 కేసులు నమోదైతే, వాటిలో అత్యధికంగా కొత్తగూడెం జిల్లాలో 41, హైదరాబాద్​ కమిషనరేట్​లో 34 నమోదయ్యాయి.
  • బాలికల్ని అక్రమంగా కలిగి ఉన్న 76 కేసుల్లో కేవలం నల్గొండ జిల్లాలోనే 52 కేసులున్నాయి. పెళ్లి పేరుతో బాలికల్ని కిడ్నాప్​ చేసిన ఉదంతాలకు సంబంధించి మొత్తం 123 కేసుల్లో అత్యధికంగా మహబూబ్​నగర్​లో 51 నమోదయ్యాయి.
  • ఇక హత్యల విషయానికొస్తే అత్యధికంగా సైబరాబాద్​ కమిషనరేట్​లో 124, నిర్మల్​లో అతి తక్కువగా నమోదయ్యాయి.
  • రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రాణానికి ముప్పు కలిగించే చర్య ద్వారా గాయపరిచే (సెక్షన్​ 336/337 ​) కేసులు 399 నమోదయ్యాయి. ఆదిలాబాద్​లో అత్యధికంగా 180 కేసులు నమోదయ్యాయి.
  • తీవ్రంగా గాయపరిచిన కేసులు అత్యధికంగా వరంగల్​ కమిషనరేట్​లో 222 నమోదయ్యాయి. చట్టంతో విభేదించిన బాలలు దాడులకు పాల్పడిన ఉదంతాలపై మొత్తం 167 కేసులు నమోదయ్యాయి.
  • సైబర్​ నేరాలకు సంబంధించి నేరపూరిత బెదిరింపుల కేసులు అత్యధికంగా రామగుండం, రాజన్న సిరిసిల్ల కమిషనరేట్లలో 36 చొప్పున నమోదయ్యాయి.

