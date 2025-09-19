'పొగ ఎక్కువ వస్తోంది' - వీటీపీఎస్ నిర్వహణ సరిగ్గా లేదని స్థానికుల ఆందోళన
రావాల్సిన పరిమాణం కన్నా ఎక్కువ పొగ వస్తోందని ఆరోపణ - అనారోగ్యాల బారిన పడుతున్నామని వాపోతున్న జనం - గ్రామాల అభివృద్ధికి సీఎస్ఆర్ నిధులు వాడాలని వినతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 19, 2025 at 2:36 PM IST
Narla Tatarao Thermal Power Station Pollution In Ntr District: ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని నార్ల తాతారావు తాప విద్యుత్ కేంద్రం నిర్వహణ సరిగ్గా లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నామని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాప విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన పరిమాణం కన్నా ఎక్కువ పొగ వస్తోందని కాలుష్య నియంత్రణ నిబంధనలతో పాటు కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత నిధులూ సరిగ్గా వినియోగించడం లేదని ఆరోపిస్తున్నారు.
చర్మ వ్యాధులతో సతమతం: ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలవరం నియోజకవర్గంలోని ఇబ్రహీంపట్నం - కొండపల్లి మధ్య ఉన్న నార్ల తాతారావు తాప విద్యుత్ కేంద్రాన్ని 1970 - 80 మధ్య నెలకొల్పారు. దేశంలోనే తాప విద్యుత్ కేంద్రాల్లో ఉత్పత్తిలో అగ్ర భాగంలో ఉంది. అయితే ఈ కేంద్రం వల్ల కొండపల్లి, ఇబ్రహీంపట్నం, తుమ్మలపాలెం, గుంటుపల్లి , జూపూడి, మూలపాడు, కీలేశం గ్రామాలు కాలుష్యం బారిన పడుతున్నాయని స్థానికులు వాపోతున్నారు.
పొగ గొట్టాల నిర్వహణ సరిగ్గా లేక ఎక్కువ కాలుష్యం వస్తోందని వ్యాధుల బారిన పడుతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చర్మ వ్యాధులతో సతమతమవుతున్నామని చెబుతున్నారు. ఆసుపత్రి నిర్మాణం, మంచి నీళ్ల వసతి, డ్రైన్ల నిర్మాణం చేపడతామని వీటీపీఎస్ హామీ ఇచ్చినా ఇప్పటికీ నేరవేర్చలేదని వాపోతున్నారు.
వీటిపై 1000 కుటుంబాలు పైనే: ఈ వీటీపీఎస్ అనుకొని ఉన్న గ్రామాల ప్రజలకు ఉపాధి కల్పించేదుకు యాజమాన్యం అప్పట్లో నిర్ణయం తీసుకుంది. తాప విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి వచ్చే ప్లై యాష్ను ఉచితంగా ఇచ్చేందుకు అంగీకారం తెలిపింది. దీంతో ఆయా గ్రామాల ప్రజలు టిప్పర్లు కొనుగోలు చేసి, ఉచితంగానే ఈ యాష్ను తీసుకెళ్లిపోతున్నారు. దీన్ని సిమెంట్ ఇటుకలు తయారు చేసే కేంద్రాలకు విక్రయించుకుంటున్నారు. క్రమంగా టిప్పర్ల సంఖ్య పెరిగింది. ప్రస్తుతం 400 టిప్పర్లు ఉన్నాయి. దీనిమీద ఆధారపడి 1000 కుటుంబాలకుపైనే జీవనం సాగిస్తున్నాయి. అయితే తాజాగా పారదర్శకంగా ఉండేందుకంటూ టెండర్లను పిలిచారు. మూడేళ్లకు 70 కోట్లకు చెన్నైకి చెందిన సంస్థకు ప్లై యాష్ను ఇచ్చారు. దీంతో స్థానిక టిప్పర్ల యజమానులు, డ్రైవర్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ విద్యుత్ కేంద్రంలో 4 ఫేజుల ద్వారా నిరంతరం విద్యుత్ ఉత్పత్తి జరుగుతోంది. బాధిత గ్రామాల ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీ వీటీపీఎస్ సీఎస్ నిధులు వినియోగించడం లేదని స్థానికులు విమర్శిస్తున్నారు. వీటిని వినియోగిస్తే తమకు మేలు జరుగుతోందని అంటున్నారు. టెండర్ల విధానం వల్ల వచ్చిన నిధులను తమ గ్రామాల అభివృద్ధికి ఉపయోగించాలని కోరుతున్నారు.
'ఉచితంగా హాస్పిటల్ కట్టిస్తామని చెప్పారు. డ్రైనేజీ నిర్మాణం చేపడతామన్నారు. ఇప్పుడు ఏది చేయలేదు. కిడ్నీ అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. కొంతమంది వైద్య చేయించుకోవడం లేదు. ఒకవేళ ప్రభుత్వాస్పత్రిలో చూపించుకున్నా చనిపోతున్నారు. బతకడం లేదు. రూ.25 కోట్లు బకాయిలు సీఆర్పీఎస్ అకౌంట్లో ఉన్నాయి. గడిచిన 45 సంవత్సరాల నుంచి కేవలం రూ.12 కోట్లు మాత్రమే ఇచ్చారు. వీటీపీఎస్ నుంచి వచ్చే బూడిద వల్ల మా ఏడు గ్రామాల వాళ్లం సతమతం అవుతున్నాం' - బాధితులు
