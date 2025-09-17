ఇది ఆరంభం మాత్రమే ఇంకా ఎన్నో సంస్థలతో చర్చలు జరుగుతున్నాయి: నారా లోకేశ్
స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ను చేతల్లో చూపిస్తున్నామన్న మంత్రి నారా లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 9:59 PM IST
Nara Lokesh Speech at UK Business Forum : స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ను చేతల్లో చూపిస్తున్నామని మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. యూకేలో బిజినెస్ ఫోరమ్ నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. సీఎం చంద్రబాబు వల్లే 15 నెలల్లో ఏపీకి రూ.10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయన్నారు. క్వాంటమ్ వ్యాలీ, డేటా సిటీలతో ఏపీ రూపురేఖలు మారిపోతాయన్నారు. పరిశ్రమల స్థాపనకు ప్రతిబంధకంగా ఉన్న నిబంధనలను సవరిస్తున్నట్లు వివరించారు.
భారతదేశంలో అతిపెద్ద స్టీల్ ప్లాంట్ను ఆర్సెలార్ మిత్తల్ సంస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏర్పాటు చేయబోతోందని మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు. నవంబర్లో దీని నిర్మాణ పనులు ప్రారంభం కానున్నాయని వివరించారు. దేశంలో అతిపెద్ద డేటా సెంటర్ త్వరలో విశాఖపట్నానికి రాబోతోందని అన్నారు. టీసీఎస్ వంటి ప్రతిష్ఠాత్మక సంస్థలను రాష్ట్రానికి రప్పించేందుకు ప్రభుత్వం ఎకరా 99 పైసలకే భూములు ఇచ్చినట్లు గుర్తు చేశారు. రాష్ట్రంలోని కొత్తతరంలో యువ నాయకత్వం ఉందని అన్నారు. మొత్తం శాసనసభలో 50 శాతం తొలిసారి గెలిచినవారున్నారన్నారు. మంత్రివర్గంలోని 25 మందిలో 17 మంది కొత్తవారే అని వివరించారు. వారందరికీ స్టార్టప్ మైండ్సెట్ ఉందని స్పష్టం చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక స్టార్టప్ స్టేట్ అని వివరించారు. కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చేయాలన్న తపన, పట్టుదలతో పని చేస్తుందని వెల్లడించారు.
దక్షిణాసియాలో తొలి 158 బిట్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ జనవరిలో అమరావతికి రాబోతోందని తెలిపారు. ప్రధాని మోదీ క్వాంటమ్ మిషన్ను ముందుండి నడిపించేందుకు మేం సిద్ధంగా ఉన్నామన్నారు. దీని ద్వారా అమరావతిలో అద్భుతమైన ఎకో సిస్టమ్ ఏర్పాటు కాబోతోందన్నారు. విశాఖలో డేటా సిటీ నిర్మాణం వల్ల అక్కడ కేబుల్స్ ల్యాండ్ అవుతాయని అన్నారు. ముంబయి కన్నా రెట్టింపు సామర్థ్యంతో 1.5 గిగావాట్ల డేటా సెంటర్స్ విశాఖకు రాబోతున్నాయని అన్నారు. రాబోయే మూడేళ్లలో అవి పూర్తవుతాయని పేర్కొన్నారు. ఇది ఆరంభం మాత్రమే ఇంకా ఎన్నో ప్రతిష్ఠాత్మక సంస్థలతో చర్చలు జరుపుతున్నామని లోకేశ్ వివరించారు.
విశాఖలో డాటా సిటీ నిర్మాణం వల్ల అక్కడ కేబుల్స్ ల్యాండ్ అవుతాయని తెలిపారు. ముంబాయి కన్నా రెట్టింపు సామర్థ్యంతో 1.5 గిగావాట్ల డేటా సెంటర్స్ విశాఖకు రానున్నాని అన్నారు. రాబోయే మూడేళ్లలో అవి పూర్తవుతాయని స్పష్టం చేసారు. ఇంకా ఎన్నో ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలతో చర్చలు జరుపుతున్నామని క్వాంటమ్ వ్యాలీ, డాటా సిటీలతో ఎపి దేశంలోనే ప్రత్యేక స్థానాన్ని సాధించబోతోందని తెలిపారు. క్వాంటమ్ వ్యాలీ, డాటా సిటీలతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రూపురేఖలు మారతాయన్నారు. ఎఐ ద్వారా వచ్చే అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునేందుకు తాము స్కిల్ అప్ గ్రేడేషన్ కు ప్రాధాన్యత నిస్తున్నామన్నారు. కళాశాలలు, యూనివర్సిటీల్లో ఎఐ పాఠ్యాంశాలను ప్రవేశపెడుతున్నా మన్న లోకేశ్ రాబోయే రోజుల్లో ఎఐ గేమ్ చేంజర్ కాబోతోందని వెల్లడించారు.
విజన్ – 2047 లక్ష్యంలో ప్రధానమైన 2.4 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీకి చేరుకోవడానికి ప్రతిఏటా సగటున 15శాతం వృద్ధి రేటు సాధించాల్సి ఉందని లోకేష్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇందుకు అనుగుణంగా తాము ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగుతున్నామన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 5వేల ఎకరాల్లో తాము స్పేస్ సిటీని నిర్మిస్తుమన్నారు.
