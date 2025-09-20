ETV Bharat / state

టీటీడీ పరకామణిలో దొంగలు పడ్డారు - వీడియోలు విడుదల చేసిన లోకేశ్​

శ్రీవారి సొత్తు దోచుకున్నారంటూ వీడియోలు విడుదల చేసిన లోకేశ్​ - నిందితులే పాపాల చిట్టా విప్పబోతున్నారంటూ ఎక్స్‌లో పోస్టు

CCTV Footage Showing Theft at TTD Parakamani in Tirumala temple
CCTV Footage Showing Theft at TTD Parakamani in Tirumala temple (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 6:06 PM IST

Nara Lokesh Tweet on TTD Parakamani Theft: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో టీటీడీ పరకామణి సొమ్ము చోరీపై మంత్రి నారా లోకేశ్​ ఘాటుగా స్పందించారు. వైఎస్సార్సీపీ గజదొంగలు శ్రీవారి సొత్తూ దోచుకున్నారంటూ వీడియోలు విడుదల చేశారు. వంద కోట్ల పరకా''మనీ దొంగ'' వెనుక భూమన కరుణాకరరెడ్డి నుంచి తాడేపల్లి ప్యాలెస్ వరకూ నేతలు ఉన్నారని లోకేశ్​ పేర్కొన్నారు. పరకామణి వీడియోలు ఈ రోజు బయటపడ్డాయని, రేపు నిందితులే వైఎస్సార్సీపీ పాపాల చిట్టా విప్పబోతున్నారంటూ లోకేశ్​ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో పోస్టు చేశారు.

వైఎస్ జగన్ ఐదేళ్ల పాలనలో అవినీతి రాజ్యమేలిందని, అరాచకం పెచ్చరిల్లిందని లోకేశ్​ విమర్శించారు. దొంగలు, దోపిడీదారులు, మాఫియా డాన్లకు ఏపీని కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌గా జగన్‌ మార్చారని ఆక్షేపించారు. గనులు, భూములు, అడవులు, సమస్త వనరులతో పాటు జనాన్నీ దోచుకున్న జగన్‌, చివరకు తిరుమల శ్రీవారి సొత్తునూ వదలలేదని నారా లోకేశ్ ఆరోపించారు. తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌ ఆశీస్సులు, నాటి టీటీడీ ఛైర్మన్‌ భూమన కరుణాకరరెడ్డి అండదండలతో తిరుమల పరకామణిలో నుంచి కోట్ల రూపాయల సొత్తు కొల్లగొట్టారని మండిపడ్డారు. దోచుకున్న సొమ్మును రియల్‌ ఎస్టేట్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టారని, ఇందులో వాటాలను తిరుపతిలో భూమన నుంచి తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌ వరకు పంచుకున్నారని లోకేశ్ విమర్శించారు.

ఈ మాటలను ఎవరో కాదని, నిందితులే చెబుతున్నారని పేర్కొన్నారు. అధికారం అండతో జగన్‌ గ్యాంగ్‌ శ్రీవారికి చేయని అపచారం లేదని దుయ్యబట్టారు. ఏడు కొండలవాడు చాలా పవర్‌ఫుల్‌ అని, స్వామివారికి ఏ అపచారం తలపెట్టినా, ఆయన సన్నిధిలో అవినీతికి పాల్పడినా ఏం జరుగుతుందో తెలిసినా భూమన ఏకంగా పరకామణినే దోచేశారని లోకేశ్ ఆక్షేపించారు. గుడినీ, గుడిలో హుండీనీ దోచేసిన పాపాల గత పాలకుడు జగన్‌ గ్యాంగ్‌ పాపం పండిందని లోకేశ్​ ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు.

టీటీడీని అక్రమాలకు అడ్డాగా మార్చారు: భానుప్రకాశ్‌రెడ్డి (ETV)

టీటీడీని అక్రమాలకు అడ్డాగా మార్చారు: వైఎస్సార్సీపీ ఐదేళ్ల పాలనలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని అక్రమాలకు అడ్డాగా మర్చారని టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సభ్యుడు భానుప్రకాశ్‌రెడ్డి ఆరోపించారు. టీటీడీ ఎక్స్‌ అఫీషియో సభ్యుడు, తుడా ఛైర్మన్‌ దివాకరరెడ్డితో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన, భూమన కరుణాకరరెడ్డిపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేశారు. భూమన టీటీడీ ఛైర్మన్‌గా ఉన్న సమయంలో తిరుమల శ్రీవారి పరకామణి సొమ్ము వంద కోట్లకు పైగా దోపిడీకి గురైందన్నారు. పరకామణిలో పనిచేస్తూ రూ. 100 కోట్లు దోచుకున్న రవికుమార్‌ను కేసు నుంచి తప్పించేందుకు యత్నించారని ఆరోపించారు.

పోలీసులు, టీటీడీ ఉన్నతాధికారులు లోక్‌అదాలత్‌ ద్వారా ఈ కేసు విషయంలో రాజీకి కుదిర్చారని భానుప్రకాశ్‌రెడ్డి ఆరోపించారు. శ్రీవారి పరకామణి డబ్బుతో రియల్‌ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేశారని దుయ్యబట్టారు. ఓ ఉన్నతాధికారి త్వరలో తాను చేసిన తప్పుల్ని ఒప్పుకోబోతున్నారని, ఈ విషయంలో పెద్ద పేర్లే బయటకు వస్తాయని భానుప్రకాశ్‌రెడ్డి వెల్లడించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో శ్రీవారి భక్తులు మరిచిపోయిన, పోగొట్టుకున్న సొమ్ములనూ పంచుకున్నారని టీటీడీ ఎక్స్‌ అఫీషియో సభ్యుడు, తుడా ఛైర్మన్‌ దివాకరరెడ్డి ఆక్షేపించారు.

టీటీడీ ప్రతిష్ఠను మంటగలిపారు - భక్తుల నగదు, వస్తువులను పంచేసుకున్నారు

