ఓం క్యాప్ ద్వారా లక్ష బ్లూకాలర్ ఉద్యోగాలు: మంత్రి నారా లోకేశ్

స్కిల్ డెవలప్​మెంట్​పై మంత్రి నారా లోకేశ్​ సమీక్ష - యువత నైపుణ్యాభివృద్ధి దిశగా లోకేశ్​ దిశానిర్దేశం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 8:34 PM IST

Nara Lokesh review on Skill Development Corporation: ఓం క్యాప్‌ కార్యక్రమం ద్వారా రాబోయే అయిదేళ్లలో లక్ష బ్లూకాలర్‌ ఉద్యోగాలు కల్పించడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని విద్య, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్​ స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలోని యువతకు నైపుణ్యాభివృద్ధి ద్వారా సుస్థిరమైన ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు.

ప్రణాళికాబద్ధమైన రూట్ మ్యాప్ సిద్ధం చేయాలి: ఈ దిశగా స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కార్పొరేషన్‌ అధికారులు సమగ్ర రూట్ మ్యాప్‌ రూపొందించి, ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగాలని మంత్రి దిశానిర్దేశం చేశారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి యువకుడికి నైపుణ్య ప్రాధాన్యత కల్పించే విధంగా ప్రత్యేక వ్యూహాలను సిద్ధం చేయాలని సూచించారు.

విదేశీ అవకాశాలపై దృష్టి - యూరప్‌, జర్మనీ, ఇటలీ: స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ అంశంపై మంత్రి నారా లోకేశ్​ సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నర్సింగ్‌, వెల్డింగ్‌, ట్రక్కింగ్‌, బిల్డింగ్‌ వర్కర్లకు యూరప్‌తో పాటు జర్మనీ, ఇటలీ దేశాల్లో మంచి డిమాండ్‌ ఉందని పేర్కొన్నారు. ఆ రంగాల్లో విద్యనభ్యసించిన యువతకు ఆయా దేశాల భాషల్లో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చి, విదేశీ ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.

కేరళ మోడల్‌ అధ్యయనం చేయాలి: నర్సింగ్‌ రంగంలో ఉద్యోగాల ప్రోత్సాహానికి కేరళ మోడల్‌ ఆదర్శమని, ఆ రాష్ట్రం అనుసరిస్తున్న విధానాలను అధ్యయనం చేసి, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అమలు చేయాలని మంత్రి ఆదేశించారు. యూరప్‌, జీసీసీ దేశాల్లో డిమాండ్‌ ఉన్న ఉద్యోగాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని కూడా స్పష్టం చేశారు.

నైపుణ్యం పోర్టల్‌’ - 23 విభాగాల సమీకరణ: నైపుణ్యం పోర్టల్‌లో ఇప్పటికే 23 విభాగాల డాటాబేస్‌ను ఇంటిగ్రేట్‌ చేశామని మంత్రి వివరించారు. రాష్ట్రంలో ఉన్న 4,639 భారీ, మధ్యతరహా పరిశ్రమల అవసరాలను గుర్తించి, వారికి అనుగుణంగా వర్క్‌ఫోర్స్‌ను సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. వచ్చే నెలలో ఈ పోర్టల్‌ను అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు. ఆ సమయానికి యువతకు ఉద్యోగాలపై సంపూర్ణ సమాచారం ఒకే వేదికపై అందుబాటులో ఉంచాలని ఆదేశించారు.

83 ప్రభుత్వ ఐటీఐల అభివృద్ధి మిషన్‌ మోడ్‌లో: రాష్ట్రంలోని 83 ప్రభుత్వ ఐటీఐలను మిషన్‌ మోడ్‌లో అభివృద్ధి చేయాలని మంత్రి ఆదేశించారు. పీఎం వికసిత్ భారత్‌ రోజ్‌గార్‌ యోజన మరియు పీఎం ఇంటర్న్‌షిప్‌ కార్యక్రమాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను దేశంలో నంబర్‌ వన్‌గా నిలపాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలని సూచించారు.

కరిక్యులమ్‌ - టెస్టింగ్‌ - ప్లేస్‌మెంట్‌ మెరుగుదల: ఐటీఐల్లో కరిక్యులమ్‌, టెస్టింగ్‌, ఇంటర్న్‌షిప్‌, సర్టిఫికేషన్‌, ప్లేస్‌మెంట్స్‌ అంశాలలో నాణ్యత పెంచాలని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. పాలిటెక్నిక్‌ కళాశాలలను మెరుగ్గా తీర్చిదిద్దేందుకు దేశంలోని విజయవంతమైన మోడళ్లను అధ్యయనం చేసి అమలు చేయాలని ఆదేశించారు.

హబ్‌ అండ్‌ స్పోక్‌ మోడల్‌లో స్కిల్‌ అభివృద్ధి: స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ప్రణాళికలో భాగంగా హబ్‌ అండ్‌ స్పోక్‌ మోడల్​ను అవలంబించనున్నట్లు తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా విశాఖపట్నం, అనంతపురం, చిత్తూరు జిల్లాలను ప్రధాన హబ్‌లుగా అభివృద్ధి చేస్తారు. ఈ హబ్‌లకు అనుబంధంగా 13 స్పోక్స్‌ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసి, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఐటీఐలను నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రాలుగా అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని మంత్రి ఆదేశించారు.

నామ్‌ టెక్‌ సహకారంతో నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రం: ఆర్సెలర్‌ మిట్టల్‌ అండ్‌ నిప్పాన్‌ స్టీల్స్‌ అనుబంధ సంస్థ నామ్‌ టెక్‌ (New Age Makers’ Institute of Technology) రాష్ట్రంలో నైపుణ్య శిక్షణా కేంద్రం ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకు వచ్చిందని మంత్రి నారా లోకేశ్​ వెల్లడించారు. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా రాష్ట్ర యువతకు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల నైపుణ్య శిక్షణ లభించే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.

