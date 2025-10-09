ఓం క్యాప్ ద్వారా లక్ష బ్లూకాలర్ ఉద్యోగాలు: మంత్రి నారా లోకేశ్
స్కిల్ డెవలప్మెంట్పై మంత్రి నారా లోకేశ్ సమీక్ష - యువత నైపుణ్యాభివృద్ధి దిశగా లోకేశ్ దిశానిర్దేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 8:34 PM IST
Nara Lokesh review on Skill Development Corporation: ఓం క్యాప్ కార్యక్రమం ద్వారా రాబోయే అయిదేళ్లలో లక్ష బ్లూకాలర్ ఉద్యోగాలు కల్పించడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని విద్య, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలోని యువతకు నైపుణ్యాభివృద్ధి ద్వారా సుస్థిరమైన ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు.
ప్రణాళికాబద్ధమైన రూట్ మ్యాప్ సిద్ధం చేయాలి: ఈ దిశగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అధికారులు సమగ్ర రూట్ మ్యాప్ రూపొందించి, ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగాలని మంత్రి దిశానిర్దేశం చేశారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి యువకుడికి నైపుణ్య ప్రాధాన్యత కల్పించే విధంగా ప్రత్యేక వ్యూహాలను సిద్ధం చేయాలని సూచించారు.
విదేశీ అవకాశాలపై దృష్టి - యూరప్, జర్మనీ, ఇటలీ: స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంశంపై మంత్రి నారా లోకేశ్ సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నర్సింగ్, వెల్డింగ్, ట్రక్కింగ్, బిల్డింగ్ వర్కర్లకు యూరప్తో పాటు జర్మనీ, ఇటలీ దేశాల్లో మంచి డిమాండ్ ఉందని పేర్కొన్నారు. ఆ రంగాల్లో విద్యనభ్యసించిన యువతకు ఆయా దేశాల భాషల్లో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చి, విదేశీ ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
కేరళ మోడల్ అధ్యయనం చేయాలి: నర్సింగ్ రంగంలో ఉద్యోగాల ప్రోత్సాహానికి కేరళ మోడల్ ఆదర్శమని, ఆ రాష్ట్రం అనుసరిస్తున్న విధానాలను అధ్యయనం చేసి, ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమలు చేయాలని మంత్రి ఆదేశించారు. యూరప్, జీసీసీ దేశాల్లో డిమాండ్ ఉన్న ఉద్యోగాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని కూడా స్పష్టం చేశారు.
‘నైపుణ్యం పోర్టల్’ - 23 విభాగాల సమీకరణ: నైపుణ్యం పోర్టల్లో ఇప్పటికే 23 విభాగాల డాటాబేస్ను ఇంటిగ్రేట్ చేశామని మంత్రి వివరించారు. రాష్ట్రంలో ఉన్న 4,639 భారీ, మధ్యతరహా పరిశ్రమల అవసరాలను గుర్తించి, వారికి అనుగుణంగా వర్క్ఫోర్స్ను సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. వచ్చే నెలలో ఈ పోర్టల్ను అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు. ఆ సమయానికి యువతకు ఉద్యోగాలపై సంపూర్ణ సమాచారం ఒకే వేదికపై అందుబాటులో ఉంచాలని ఆదేశించారు.
83 ప్రభుత్వ ఐటీఐల అభివృద్ధి మిషన్ మోడ్లో: రాష్ట్రంలోని 83 ప్రభుత్వ ఐటీఐలను మిషన్ మోడ్లో అభివృద్ధి చేయాలని మంత్రి ఆదేశించారు. పీఎం వికసిత్ భారత్ రోజ్గార్ యోజన మరియు పీఎం ఇంటర్న్షిప్ కార్యక్రమాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ను దేశంలో నంబర్ వన్గా నిలపాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలని సూచించారు.
కరిక్యులమ్ - టెస్టింగ్ - ప్లేస్మెంట్ మెరుగుదల: ఐటీఐల్లో కరిక్యులమ్, టెస్టింగ్, ఇంటర్న్షిప్, సర్టిఫికేషన్, ప్లేస్మెంట్స్ అంశాలలో నాణ్యత పెంచాలని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలను మెరుగ్గా తీర్చిదిద్దేందుకు దేశంలోని విజయవంతమైన మోడళ్లను అధ్యయనం చేసి అమలు చేయాలని ఆదేశించారు.
హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్లో స్కిల్ అభివృద్ధి: స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రణాళికలో భాగంగా హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్ను అవలంబించనున్నట్లు తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా విశాఖపట్నం, అనంతపురం, చిత్తూరు జిల్లాలను ప్రధాన హబ్లుగా అభివృద్ధి చేస్తారు. ఈ హబ్లకు అనుబంధంగా 13 స్పోక్స్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసి, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఐటీఐలను నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రాలుగా అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని మంత్రి ఆదేశించారు.
నామ్ టెక్ సహకారంతో నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రం: ఆర్సెలర్ మిట్టల్ అండ్ నిప్పాన్ స్టీల్స్ అనుబంధ సంస్థ నామ్ టెక్ (New Age Makers’ Institute of Technology) రాష్ట్రంలో నైపుణ్య శిక్షణా కేంద్రం ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకు వచ్చిందని మంత్రి నారా లోకేశ్ వెల్లడించారు. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా రాష్ట్ర యువతకు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల నైపుణ్య శిక్షణ లభించే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టండి - ముంబయి పారిశ్రామికవేత్తలతో లోకేశ్ భేటీ
'ఏపీలో ఎయిర్బస్ కేంద్రం నెలకొల్పండి - ఏర్పాటుకు వనరులు, విధానాలతో మేం సిద్ధం'