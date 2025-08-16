Nara Lokesh Paid Money For Pawan Bus Ticket Free Bus Travel: మహిళలకు ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సు పథకం ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా కూటమి నేతల మధ్య సరదా సంభాషణలు చోటుచేసున్నాయి. చంద్రబాబు, పవన్, మాధవ్కు మంత్రి లోకేశ్ టికెట్ తీసుకున్నారు. బస్సులోని మహిళా ప్రయాణికులతో చంద్రబాబు మాటామంతీ ఆసక్తికరంగా సాగింది. మహిళలకు ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సు పథకం ప్రారంభోత్సవంలో భాగంగా ఉండవల్లి గుహల వద్ద కూటమి నేతలు బస్సు ఎక్కారు. సీఎం చంద్రబాబు బస్సు ఎక్కగానే కండెక్టర్కు డబ్బులిచ్చి టికెట్ తీసుకున్నారు. ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కూడా కండెక్టర్కు టికెట్ డబ్బులు ఇవ్వగా మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆ డబ్బు తాను చెల్లిస్తానని వారించారు.తన నియోజకవర్గానికి వచ్చినందున నలుగురికీ తానే టికెట్ తీస్తానని చెప్పారు.
మంగళగిరిలో బస్సు టికెట్ డబ్బులు తాను ఇచ్చినందున ప్రభుత్వం నుంచి నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి నిధులు తీసుకుంటా అంటూ లోకేష్ సరదా వ్యాఖ్యలు చేశారు. అనంతరం విజయవాడ వరకూ మెట్రో ఎక్స్ ప్రెస్లో వీరి ప్రయాణం ఆహ్లాదరక వాతావరణంలో సాగింది. ముఖ్య నేతలంతా తమ పక్క సీట్లలో కూర్చున్న మహిళల యోగక్షేమాలు ఆరా తీశారు. రోజువారీ మహిళా ప్రయాణికులతో మాట్లాడిన సీఎం ఎంత ఆదా అవుతుందో స్వయంగా లెక్కలు వేశారు. గవర్నర్ పేట డిపోకు చెందిన 301 మెట్రో ఎక్స్ ప్రెస్ బస్సులో మహిళలతో కలిసి వీరి ప్రయాణం ఆహ్లదకర వాతావరణంలో సాగింది. ప్రముఖులతో కలిసి ప్రయాణిస్తునందుకు డ్రైవర్ అబ్దుల్ మునీర్, కండక్టర్.కె.దుర్గాభావానీ ఎంతో ఆనందం పొందారు. వీరు వెళ్తోన్న బస్సు తాడేపల్లిలోని రైల్వే వంతెన దాటగానే రైల్వే ట్రాక్ మీద నుంచి వందేభారత్ దూసుకెళ్లిన సన్నివేశం అబ్బురపరిచింది.
జగన్ నివాసం సమీపానికి బస్సు రాగానే తాడేపల్లి ప్యాలేస్ దద్దరిలేంతగా కార్యకర్తలు సంబరాలతో హోరెత్తించారు. ఉండవల్లి గుహల నుంచి బస్సు ఉండవల్లి సెంటర్, తాడేపల్లి ప్యాలేస్, తాడేపల్లి సెంటర్, కనకదుర్గ వారధి, విజయవాడ వినాయక గుడి, ఆంధ్ర కేసరి సర్కిల్, కంట్రోల్ రూం సర్కిల్ మీదుగా విజయవాడ సిటీ టెర్మినల్ బస్టాండ్కు చేరింది. బస్సు విజయవాడ సిటీ టెర్మినల్ చేరుకున్నాక ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ముందుగా బస్సు దిగి వేదిక వద్దకు వెళ్లారు. వారిని కాసేపు ఆగాలని సూచించిన చంద్రబాబు పవన్ కల్యాణ్ను పిలిపించారు. అప్పుడు ఇద్దరికీ కలిపి మహిళలు హారతులిచ్చారు.
CM Chandrababu Launched Stree Shakti Scheme: సూపర్ సిక్స్ పథకాలు సూపర్ హిట్ అయ్యాయని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ‘సూపర్ సిక్స్’ హామీల్లో భాగంగా శుక్రవారం మరో పథకం అమలు అయ్యింది. మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించే 'స్త్రీ శక్తి' పథకాన్ని ప్రారంభించారు. విజయవాడ సిటీ టెర్మినల్ బస్టాండ్ వద్ద పథకం ప్రారంభోత్సవ సభలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా 'స్త్రీ శక్తి' పథకం గురించి సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్ మాట్లాడారు.
ఉచిత ప్రయాణం వల్ల 2.62 కోట్ల మంది మహిళలకు లబ్ధి కలుగుతుందని చంద్రబాబు అన్నారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజు స్త్రీ శక్తి పథకానికి శ్రీకారం చుట్టామన్న సీఎం, మహిళలకు మేలు చేస్తున్నామన్న తృప్తి వచ్చిందని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా బస్సుల్లో పైసా కూడా చెల్లించవద్దని, ఇది అన్నగా తానిచ్చే వరమన్నారు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడినుంచి ఎక్కడికైనా ప్రయాణించే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
