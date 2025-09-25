నవంబర్లో టెట్ - వచ్చే ఏడాది మరో డీఎస్సీ: నారా లోకేశ్
సచివాలయం సమీపంలో జరిగిన మెగా డీఎస్సీ విజేతలకు నియామక పత్రాల పంపిణీ కార్యక్రమం - నాకు జీవితకాల గురువు సీఎం చంద్రబాబు అన్న మంత్రి నారా లోకేశ్
Lokesh Speech at Mega DSC Appointment Letters Event: అమరావతిలో జరిగిన మెగా డీఎస్సీ నియామక పత్రాల అందజేత కార్యక్రమం పండుగ వాతావరణంలో జరిగింది. సుమారు 15,941 మంది విజేతలకు నియామక పత్రాలు అందజేసిన ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నారా లోకేశ్ మాట్లాడుతూ మెగా డీఎస్సీని మెగా హిట్గా నిలిపిన ఘనత కూటమి ప్రభుత్వానిదేనని స్పష్టం చేశారు.
150 రోజుల్లోనే కేసులు ఎదురైనా విజయవంతం: “డీఎస్సీపై 106 కేసులు వేశారు. అయినా కేవలం 150 రోజుల్లోనే నియామక పత్రాలు అందించగలిగాం. ఇది కూటమి ప్రభుత్వ సంకల్పానికి నిదర్శనం” అని లోకేశ్ అన్నారు. ప్రతీ ఏటా డీఎస్సీ తప్పనిసరిగా నిర్వహిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. నవంబర్లో టెట్ పరీక్ష నిర్వహించనున్నట్టు ప్రకటించారు.
సీబీఎన్ అంటే డీఎస్సీ - డీఎస్సీ అంటే సీబీఎన్: “ఆంధ్రప్రదేశ్లో 15 డీఎస్సీలు జరిగితే అందులో 14 టీడీపీ హయాంలోనే జరిగాయి. ఇప్పటివరకు 2 లక్షల మందికి పైగా టీచర్లను నియమించిన ఘనత మా పార్టీదే. అందుకే సీబీఎన్ అంటే డీఎస్సీ, డీఎస్సీ అంటే సీబీఎన్” అని లోకేశ్ వ్యాఖ్యానించారు. యువగళం పాదయాత్ర సమయంలో నిరుద్యోగ యువతతో కలిసినప్పుడు డీఎస్సీ హామీ ఇచ్చామని, అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే సీఎం చంద్రబాబు మొదటి సంతకం మెగా డీఎస్సీపై చేశారని గుర్తు చేశారు.
తనపై ప్రభావం చూపిన గురువులు: ఈ సందర్భంగా నారా లోకేశ్ తన విద్యా ప్రస్థానం గురించి కూడా ప్రస్తావించారు. “పదో తరగతి వరకు నేను నామమాత్రంగా చదివేవాడిని. కానీ నన్ను తీర్చిదిద్దిన నలుగురు గురువులు ఉన్నారు. నారాయణ నాకు ఫండమెంటల్స్లో బలం ఇచ్చారు. అమెరికాలో ప్రొఫెసర్ రాజిరెడ్డి విద్యా వ్యవస్థపై అమూల్యమైన సూచనలు చేశారు. వీరి వల్లే నేను ఇవాళ మీ ముందు నిల్చున్నాను. జీవితకాల గురువు అంటే మా సీఎం చంద్రబాబు” అని అన్నారు.
ఉత్తమ ఉపాధ్యులను ప్రోత్సహించే ఆలోచన: లోకేశ్ మాట్లాడుతూ “మన దేశంలో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులను ఎంపిక చేసి, ఫిన్లాండ్, సింగపూర్ వంటి దేశాలకు పంపి వారి విద్యా విధానాలను అధ్యయనం చేయించేలా సీఎం గారిని కోరాను. ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలిచేలా ఆంధ్ర మోడల్ ఎడ్యుకేషన్ను చూపిద్దాం” అని తెలిపారు.
విజేతలతో ముఖాముఖి: అంతకుమందు ఉపాధ్యాయులతో జరిగిన ముఖాముఖి కార్యక్రమంలో చంద్రబాబుతో కలిసి లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కూడా కొత్తగా నియామక పత్రాలు పొందిన టీచర్లతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు. “రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నా, ఇంతమంది టీచర్లను నియమించింది నేనే. విద్యా రంగాన్ని ఎప్పటికీ నిర్లక్ష్యం చేయలేదు” అని సీఎం స్పష్టం చేశారు. మొదటి సూపర్ సిక్స్లో భాగంగా యువతకు 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించాలనే సంకల్పాన్ని గుర్తుచేశారు.“మగవాళ్లకంటే మహిళలు చదువు చెప్పడంలో ఇంకా సమర్థవంతంగా ఉంటారు. కాబట్టి విద్యా వ్యవస్థలో మహిళలకు మరింత అవకాశాలు కల్పిస్తాం” అని సీఎం అన్నారు.
లోకేశ్ మాట్లాడుతూ “మెగా డీఎస్సీ విజయవంతం కావడానికి అధికారులు, ఉపాధ్యాయులు, మా టీమ్ అందరూ కష్టపడ్డారు. అందుకే ఇది మెగా హిట్ అయ్యింది. గత అయిదేళ్లలో ఒక్క టీచర్ని కూడా నియమించకుండా నిరుద్యోగుల మనోభావాలను వైఎస్సార్సీపీ దెబ్బతీసింది, కూటమి ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చింది” అని తెలిపారు.
