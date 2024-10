ETV Bharat / state

విశాఖ సాగ‌ర‌ తీరంలో టీసీఎస్‌ - మంత్రి నారా లోకేశ్‌ కీలక ప్రకటన

TCS will be set up in Visakhapatnam: అందాల సాగర తీరానికి త్వరలోనే మరో మణిహారం రానుంది. మంత్రి నారా లోకేశ్​ చొరవతో విశాఖలో ప్రముఖ ఐటీ దిగ్గజ సంస్థ టీసీఎస్ (Tata Consultancy Services) ఏర్పాటు కానుంది. టీసీఎస్ రాకతో యువతకు 10 వేల ఐటీ ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. మంగళవారం ముంబయిలో టాటా గ్రూప్ ఛైర్మన్​తో మంత్రి లోకేశ్​ సమావేశమయ్యారు. ఈవీ, ఎయిరో స్పేస్ రంగాల్లో పెట్టుబడులు పరిశీలిస్తామని టాటా గ్రూప్ తెలిపింది. అదేవిధంగా స్టీల్, టూరిజం రంగాల్లో పెట్టుబడులు పరిశీలిస్తామని సంస్థ ఛైర్మన్ తెలిపారు. టాటా గ్రూప్ ఛైర్మన్​ను ఒప్పించి విశాఖకు టీసీఎస్ వచ్చేలా మంత్రి లోకేశ్​ చేసిన కృషి సఫలమైంది.

లులు, ఒబెరాయ్, బ్రూక్ ఫీల్డ్, సుజలాన్ తర్వాత ఏపీకి టీసీఎస్ రానుంది. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ నినాదంతో కంపెనీలను ఆహ్వానిస్తున్నామని మంత్రి లోకేశ్​ తెలిపారు. ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, పారిశ్రామికాభివృద్ధిలో రాష్ట్రం నెంబర్ వన్​గా నిలిచేందుకు ఇది తొలి అడుగని లోకేశ్​ సామాజిక మాద్యమం ఎక్స్​(X)లో పోస్ట్ చేశారు. టీసీఎస్ రాకతో విశాఖ ఐటీ హబ్​గా మారనుందని ప్రఖ్యాత కంపెనీల పెట్టుబడుల గమ్యస్థానంగా ఏపీ మారుతుందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అత్యుత్తమ పెట్టుబడి వాతావరణం కల్పించేందుకు కట్టుబడి ఉన్నామని మంత్రి నారా లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.