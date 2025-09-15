'చెస్'లో ప్రపంచ రికార్డు కొట్టిన నారా దేవాంశ్ - లండన్లో పురస్కారం అందజేత
‘ఫాస్టెస్ట్ చెక్మేట్ సాల్వర్’గా దేవాంశ్ ప్రపంచ రికార్డు - లండన్లోని వెస్ట్ మినిస్టర్ హాల్లో పురస్కారం అందజేత - పాల్గొన్న లోకేశ్ దంపతులు
Nara Devansh New World Record: రాష్ట్ర విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ తనయుడు దేవాంశ్ చెస్లో వేగంగా పావులు కదపడంలో ప్రపంచ రికార్డు సాధించాడు. లండన్లో ‘ఫాస్టెస్ట్ చెక్మేట్ సాల్వర్-175 పజిల్స్’ పురస్కారం అందుకున్నాడు. దేవాంశ్ చదరంగంలో క్లిష్టమైన 175 పజిల్స్ను వేగంగా పరిష్కరించడం ద్వారా ‘ఫాస్టెస్ట్ చెక్మేట్ సాల్వర్’గా వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు సాధించాడు.
లండన్లోని వెస్ట్ మినిస్టర్ హాల్లో పురస్కార ప్రదానం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో లోకేశ్, ఆయన సతీమణి బ్రాహ్మణి పాల్గొన్నారు. ‘5334 ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ గేమ్స్’ పుస్తకంలోని 175 సంక్లిష్టమైన చెక్మేట్ పజిల్స్ను పరిష్కరించాడు. గతేడాది దేవాంశ్ వేగంగా పజిల్స్ను పరిష్కరించి ఈ రికార్డు సొంతం చేసుకున్నాడు. ఈ పజిల్స్ ఒకటి తర్వాత ఒకటి మారుతూ వేగం, కచ్చితత్వం, ఆలోచనా నైపుణ్యాల్ని పరీక్షిస్తుంది.
ఇప్పటికే రెండు ప్రపంచ రికార్డులు : దేవాంశ్ ఈ ఘనత సాధించడంపై లోకేశ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. వెస్ట్ మినిస్టర్ హాల్లో దేవాంశ్ ఈ అవార్డు అందుకోవడం గర్వకారణం అని అన్నారు. దేవాంశ్ కష్టాన్ని దగ్గరగా చూశానని చెప్పారు. ఈ గుర్తింపు అతని కృషికి నిజమైన బహుమతి చెప్పారు. దీనికి ఎంతో గర్విస్తున్నా అని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే దేవాంశ్ చదరంగంలో రెండు ప్రపంచ రికార్డుల్ని సొంతం చేసుకున్నాడని తెలిపారు.
My little champion, you’ve made us proud yet again. I’m truly impressed by your dedication and commitment in setting the world record for fastest checkmate solver. This recognition is a reward for your hard work, and I’m happy to be here with you on your special occasion. pic.twitter.com/aNVVtQFH5h— Lokesh Nara (@naralokesh) September 14, 2025
7-డిస్క్ టవర్ ఆఫ్ హనోయ్ను కేవలం 1 నిమిషం 43 సెకన్లలో పూర్తి చేశాడని పేర్కొన్నారు. 9 చెస్ బోర్డులపై 32 పావుల్ని సరైన పద్ధతిలో 5 నిమిషాల్లో అమర్చాడని లోకేశ్ వివరించారు. 10ఏళ్ల వయసులోనే ఆలోచనలకు పదును పెడుతూ, ఒత్తిడిలో ప్రశాంతంగా ఉంటూ అంకిత భావంతో చెస్ నేర్చుకున్నాడని గుర్తు చేశారు. దేవాన్ష్ కష్టాన్ని, గంటల తరబడి కఠోర శ్రమను తండ్రిగా తాను ప్రత్యక్షంగా చూశానని తెలిపారు. దేవాంశ్ కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం చూసి ఎంతో ఆనందిస్తున్నానన్నారు.
Congratulations to our Devaansh on receiving the World Book of Records Award 2025 at Westminster Hall, London. We are proud of his record-setting achievement as the Fastest Checkmate Solver at 175 puzzles after months of perseverance and the guidance of his mentors. Good going,… pic.twitter.com/baJfqnwuaS— N Chandrababu Naidu (@ncbn) September 14, 2025
మనవడికి సీఎం చంద్రబాబు శుభాకాంక్షలు : ‘ఫాస్టెస్ట్ చెక్మేట్ సాల్వర్’గా వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అవార్డు-2025ను దేవాంశ్ సొంతం చేసుకోవడంపై సీఎం చంద్రబాబు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఎక్స్ వేదికగా మనవడికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ‘‘అతి తక్కువ సమయంలో 175 చెక్మేట్ పజిల్స్ను పరిష్కరించి మా దేవాంశ్ ఈ ఘనత సాధించాడని తెలిపారు. లండన్లో పురస్కారం అందుకున్నందుకు గర్విస్తున్నానని అన్నారు. కోచ్ మార్గదర్శకత్వంలో కొన్ని నెలల పాటు సాగిన అతడి కృషి ఫలితంగానే ఈ విజయం సొంతమైంది’’ అని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
"చెక్మేట్ మారథాన్" పేరుతో ప్రపంచ రికార్డు : వ్యూహాత్మకమైన ఆటతీరు, థ్రిల్లింగ్ ప్రదర్శనతో యువ చెస్ ప్రాడిజీ నారా దేవాన్ష్ "చెక్మేట్ మారథాన్" పేరుతో ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పాడు. ఈ రికార్డ్లో దేవాన్ష్ క్రమక్రమంగా సవాలు చేసే చెక్మేట్ పజీళ్ల క్రమాన్ని పరిష్కరించి రికార్డు సాధించాడు. ప్రసిద్ధ చెస్ సంకలనం నుంచి ఎంపిక చేసిన 5334 సమస్యలు, కలయికల ద్వారా ఈ పోటీని రూపొందించారు. తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం, కోచ్ మార్గదర్శకత్వంతో దేవాన్ష్ ఈ రికార్డును సాధించగలిగాడు. గతంలోనే దేవాన్ష్ మరో రెండు ప్రపంచ రికార్డులను సాధించాడు.
