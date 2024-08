ETV Bharat / state

'చేనేత చీరలు కొన్నందుకు థ్యాంక్స్​' - చంద్రబాబుకు 'ఎక్స్'​లో తెలిపిన భువనేశ్వరి - Bhuvaneswari on cbn Bought Sarees

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Nara Bhuvaneswari Respond on CM Chandrababu Buy Sarees ( ETV Bharat )

Nara Bhuvaneswari Thanks to CM Chandrababu for Buy Sarees : నేతన్నల జీవనోపాధికి మద్దతునిస్తూ, మన సాంప్రదాయ వస్త్రాల అద్భుత వైవిధ్యాన్ని చాటేందుకు, చేనేత వస్త్రాలు ధరించేందుకు ఎంతో ఇష్టపడతానని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సతీమణి నారా భువనేశ్వరి తెలిపారు. తన కోసం రెండు చేనేత చీరలు కొనుగోలు చేసినందుకు చంద్రబాబుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. కొనుగోలు చేసిన చేనేత చీరలపై భువనేశ్వరి ఎక్స్(X) వేదికగా తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. అలాగే చంద్రబాబు ట్వీట్​ను రీట్వీట్ చేశారు

Chandrababu Bought Saree For Nara Bhuvaneswari : నేతన్నల చీర నేయడం అనేది గ్రామీణ జీవనోపాధికి మూలంతో పాటు సంప్రదాయ వారసత్వ కళ అని నారా భువనేశ్వరి గుర్తు చేశారు. దీనిని ఓ అద్భుతమైన ప్రక్రియగా అభివర్ణించారు. చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అమూల్యమైన చేనేత రంగాన్ని పునరుద్ధరించి, దానికి పూర్వ వైభవం తెచ్చే దిశగా కృషి చేస్తున్నందుకు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.