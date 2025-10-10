ETV Bharat / state

అబ్దుల్ కలాం, రాజశ్రీ బిర్లా సరసన నారా భువనేశ్వరి - ప్రజాసేవ రంగంలో కృషికి గుర్తింపు

నారా భువనేశ్వరికి IOD డిస్టింగ్విష్డ్ ఫెలోషిప్ అవార్డు - ప్రజాసేవ, సామాజిక ప్రభావం రంగాల్లో విశిష్ట సేవలకు గుర్తింపు - లండన్‌లో నవంబర్ 4న అవార్డు ప్రదానం

Nara Bhuvaneswari
Nara Bhuvaneswari (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 11:40 PM IST

3 Min Read
Nara Bhuvaneswari Honored with Distinguished Fellowship Award: ఎన్టీఆర్ ట్రస్టు మేనేజింగ్ ట్రస్టీ, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సతీమణి నారా భువనేశ్వరి ప్రజాసేవ రంగంలో తన కృషికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందారు. లండన్‌లోని ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ (Institute of Directors - IOD) సంస్థ ఆమెను డిస్టింగ్విష్డ్ ఫెలోషిప్ అవార్డు 2025 కు ఎంపిక చేసింది. ఈ అవార్డు ప్రతిష్ఠాత్మకమైన గ్లోబల్ రికగ్నిషన్‌గా పరిగణిస్తారు. ప్రజా సేవ, సామాజిక ప్రభావం, నాయకత్వం వంటి అంశాల్లో విశేష కృషి చేసిన వ్యక్తులకు ప్రతి సంవత్సరం ఇది అందజేస్తారు.

లండన్‌లో నవంబర్ 4న అవార్డు ప్రదానం: నవంబర్ 4వ తేదీన లండన్‌లో జరిగే గ్లోబల్ కన్వెన్షన్ 2025 కార్యక్రమంలో నారా భువనేశ్వరి ఈ అవార్డును స్వీకరించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వ్యాపార, సామాజిక, పరిపాలనా రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు పాల్గొంటారు. భువనేశ్వరి ఈ అవార్డుతో దేశానికి, ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి గర్వకారణంగా నిలిచారు.

అబ్దుల్ కలాం, రాజశ్రీ బిర్లా సరసన భువనేశ్వరి: ఇంతకు ముందు ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక IOD Distinguished Fellowship అవార్డును భారత మాజీ రాష్ట్రపతి డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం, హిందూజా గ్రూప్ కోఛైర్మన్ గోపీచంద్ హిందూజా, ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ కమ్యూనిటీ ఇనిషియేటివ్స్ ఛైర్‌పర్సన్ రాజశ్రీ బిర్లా వంటి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత వ్యక్తులు అందుకున్నారు. ఆ జాబితాలో ఇప్పుడు నారా భువనేశ్వరి పేరు చేరడం రాష్ట్రానికి గౌరవం, దేశానికి గర్వకారణం.

ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్‌ - సేవకు అంకితమైన సంస్థ: నారా భువనేశ్వరి నేతృత్వం వహిస్తున్న ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ విద్య, ఆరోగ్యం, మహిళా సాధికారత, విపత్తు సహాయం వంటి రంగాల్లో ప్రజలకు అనేక సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది. ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న రక్తదాన శిబిరాలు, ఎన్టీఆర్ విద్యార్థి సహాయ పథకాలు, విపత్తు నిర్వహణ సేవలు, మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబన కార్యక్రమాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజల మన్ననలు పొందాయి. భువనేశ్వరి ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా సమాజానికి చేరువైన ప్రజాసేవా నాయకురాలిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు.

మహిళా నాయకత్వానికి స్ఫూర్తి: నారా భువనేశ్వరి భారతదేశంలో మహిళా నాయకత్వానికి ఒక స్ఫూర్తి. వ్యాపార రంగంలో హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ వైస్ ఛైర్‌పర్సన్​గా ఉన్న ఆమె, ఆ సంస్థను నాణ్యత, పారదర్శకత, సమాజ బాధ్యతతో నడిపిస్తున్నారు. తన జీవితంలో సేవా దృక్పథం, సామాజిక బాధ్యతను కలిపి ఒక కొత్త తరహా నాయకత్వాన్ని చూపించారు. ఆమె దృష్టిలో సేవ అనేది కేవలం కార్యాచరణ కాదు - అది జీవన విధానం.

సామాజిక ప్రభావం - ప్రజలతో బంధం: భువనేశ్వరి ఎప్పుడూ ప్రజల సమస్యలకు దగ్గరగా ఉన్న నాయకురాలు. విపత్తుల సమయంలో తక్షణ సహాయక చర్యలు, విద్యార్థుల అభ్యున్నతి కోసం చేసిన కార్యక్రమాలు, మహిళలకు నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణలు - ఇవన్నీ ఆమె నాయకత్వంలోని ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ద్వారా సాకారమయ్యాయి. ఈ కృషే ఆమెకు ప్రపంచస్థాయి గుర్తింపుని తెచ్చింది.

గ్లోబల్ గుర్తింపుపై హర్షం: నారా భువనేశ్వరికి అవార్డు లభించడంతో ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ఉద్యోగులు, స్వచ్ఛంద సేవకులు, అభిమానులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఆమెను సన్మానించి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ట్రస్ట్ ప్రతినిధులు “మా ట్రస్టీ చేసిన సేవలు మాకు స్ఫూర్తి. ఆమె కృషికి ప్రపంచ గుర్తింపు రావడం మాకు గర్వకారణం” అని తెలిపారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు గర్వకారణం: ఈ అవార్డు ద్వారా నారా భువనేశ్వరి పేరు కేవలం ఒక సంస్థ నాయకురాలి పేరుగా కాకుండా, ప్రజాసేవకు అంకితమైన మహిళా నాయకురాలిగా ప్రపంచ వేదికపై ప్రతిధ్వనించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని సేవా విలువలు, మహిళా సాధికారతకు ఇది ఒక ప్రతీకగా నిలుస్తుంది.

నారా భువనేశ్వరికి ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అందించిన ఈ అవార్డు, ఆమె నిరంతర కృషి, సామాజిక సేవా దృక్పథానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు. ఆమె గెలుపు వ్యక్తిగతమైనది కాదు, అది భారత మహిళా నాయకత్వానికి, సేవా భావానికి, సమాజ బాధ్యతకు చిహ్నం.

