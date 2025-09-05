ETV Bharat / state

సేంద్రీయ సాగులో నానో బయోటెక్నాలజీ - 15 శాతం అధిక దిగుబడి! - NANO BIO TECHNOLOGY IN TELANGANA

నానో బయోటెక్నాలజీతో మొక్కలకు 40శాతం పోషకాలు పెరగడంతోపాటు 15శాతం అధిక దిగుబడి - కూరగాయలు, టమాటాలు పండించిన రైతులు - పరిశోధనలు చేయనున్న హెచ్‌సీయూ విద్యార్థులు, బయోఫాక్టర్‌ శాస్త్రవేత్తలు

Vegetables
Vegetables (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 5, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read

సేంద్రీయ వ్యవసాయ పద్ధతిలో నానో బయోటెక్నాలజీ - హెచ్​సీయూ, బయోఫాక్టర్‌ సంస్థల ప్రయోగాలు

Nano Bio Technology In Organic Farming : సేంద్రీయ వ్యవసాయ పద్ధతిలో నానో బయోటెక్నాలజీతో ఉద్యానపంటలు కూరగాయలు, ఆకుకూరల్లో పోషక విలువలను పెంచవచ్చని దీంతో పాటు అధిక దిగుబడి సాధించవచ్చని హైదరాబాద్‌ సెంట్రల్​ యూనివర్సిటీ, బయోఫాక్టర్‌ సంస్థలు ప్రయోగాలు చేస్తున్నాయి.

ఎక్కడ చేశారంటే : తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్​, మహారాష్ట్రలోని కొన్ని జిల్లాల్లో సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేస్తున్న రైతులకు ప్రయోగాత్మకంగా నానోబయోటెక్నాలజీని పరిచయం చేసి కూరగాయలు, టమాటాలు పెద్ద మొత్తంలో పండించారు.

ఫలితం : ఆయా కూరగాయల మొక్కలకు 40 శాతం పోషకాలు అందడంతో పాటు 15 శాతం అధిక దిగుబడి వచ్చింది.

నిర్ధారణ : ఈ ప్రయోగ ఫలితాలను ధ్రువీకరించేందుకు ఇక్రిశాట్‌లోని వరల్డ్‌ వెజిటెబుల్‌ సెంటర్‌ ఆసియా డిపార్ట్​మెంట్​​ తాజాగా హెచ్‌సీయూ, బయోఫాక్టర్‌ ప్రతినిధులు నమూనాలు పంపించారు. ధ్రువీకరణ లభించిన వెంటనే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని రైతులను సేంద్రీయ సాగు వైపు మరింత ప్రోత్సహించనున్నారు.

రసాయన ఎరువుల్ని తగ్గించేందుకు : ఉద్యాన పంటల్లో రసాయన ఎరువుల వినియోగాన్ని 20 నుంచి 30 శాతం తగ్గించేందుకు హెచ్‌సీయూ ప్రొఫెసర్​లు డా.దివాకర్‌దాస్, బయోఫాక్టర్‌ శాస్త్రవేత్తలు రిసెర్చ్​ చేస్తున్నారు. నానోబయోటెక్నాలజీ సాంకేతికతతో పంటల్లో విషపూరిత కెమికల్స్​ను తొలగించేందుకు వీలుంటుంది. సేంద్రీయ వ్యవసాయం సాగులో ఫాయిలర్‌ పిచికారీతో మొక్కలకు సరైన పోషకాలు అందుతాయి. పంటల ఉత్పత్తి, దిగుబడి పెరుగుతుంది. రసాయన ఎరువుల వినియోగం తగ్గడంతో కూరగాయలు రుచిగా, తిన్న వారికి ఆరోగ్యాన్ని సమకూర్చే అవకాశాలు ఉంటాయి.

భవిష్యత్‌ కార్యాచరణ : నానో బయోటెక్నాలజీ పరిజ్ఞానంపై మూడేళ్లపాటు హైదరాబాద్​ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులు, బయోఫాక్టర్‌ శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధనలు చేయనున్నారు. భవిష్యత్తులో కోళ్ల పరిశ్రమ, మత్స్యసంపద పరిరక్షణపై రిసెర్చ్​ చేసే అవకాశాలున్నాయి.

"ఆకుకూరలు, కాయగూరలపై నానో బయోటెక్నాలజీ ప్రయోగించడం ద్వారా ఉద్యాన పంటలకు చాలా ప్రయోజనం చేకూరనుంది. యూరియా, రసాయన ఎరువులు వినియోగించినప్పుడు వర్షాలు కురిస్తే మొక్కలకు అవి ఎక్కువగా అంటుకోకుండా నేరుగా భూమిలోకి వెళ్తాయి. నానోటెక్నాలజీ పద్దతి ద్వారా నేరుగా మొక్కల్లోకే పోషకాలు వెళ్తాయి. రైతులకు ఈ సాంకేతికతో ఎక్కువగా ప్రయోజనకరం కలుగుతుంది" -డా.శ్రీనివాసరెడ్డి, సీనియర్‌ శాస్త్రవేత్త, ఇక్రిశాట్‌

ప్రస్తుతం ప్రపంచ దేశాలన్నీ సేంద్రియ వ్యవసాయం సాగు వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాయి. సంప్రదాయ వ్యవసాయంలో రసాయన ఎరువులు, కీటక నాశనుల వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది. యంత్రాల వినియోగం, పనిముట్లు ఖర్చు అధికం కావడం లాంటివి ఉంటాయి. ఇవేకాకుండా జీవవైవిధ్యం, పర్యావరణం, నేల నాణ్యత మొదలైన వాటిపై అత్యంత ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది. సంప్రదాయ వ్యవసాయంలో వాడిన పద్ధతులు సేంద్రియ వ్యవసాయంలో చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉంటాయి. వీటి స్థానంలో సహజంగా తయారైన ఉత్పత్తులు వాడతారు. సహజ ఎరువులు, కీటక నాశనులను పంట మొక్కలకు పోషకాలుగా అందిస్తారు.

"ఉద్యాన పంటల్లో రైతులు పరిమితికి మించి రసాయన ఎరువులు, పిచికారీ మందులను వాడుతున్నారు. తద్వారా రసాయన అవశేషాలు శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. రైతులను ఎక్కువగా సేంద్రీయ వ్యవసాయం వైపు మళ్లించాలి. ఇందుకు నానో బయోటెక్నాలజీ అవసరం పడుతుంది. తద్వారా భూసారం క్రమంగా పెరుగుతుంది. ప్రస్తుతం పొలాల్లో ఎక్కడా కనిపించని వానపాములు తప్పకుండా మళ్లీ వస్తాయి" -డాక్టర్‌ లక్ష్మీనారాయణరెడ్డి, సీఈవో, బయోఫాక్టర్‌

యూరియా లేకుండా వ్యవసాయం! - అధిక లాభాలు ఆర్జిస్తున్న రైతులు

రైతులకు అధిక లాభాలు తెచ్చిపెడుతున్న మునగ పంటసాగు - ఎకరాకు సుమారు రూ.లక్ష ఆదాయం!

For All Latest Updates

TAGGED:

ORGANIC FARMING IN TELANGANANANO BIO TECHNOLOGY IN TELANGANAHCU STUDENTS BIOFACTOR SCIENTISTSHORTICULTURE CROPS IN TELANGANANANO BIO TECHNOLOGY IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కారప్పూసతో కరకరలాడే "తియ్యని లడ్డూలు" - ఐదు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

ఇంట్లో విద్యుత్​ సమస్యలా? - వాట్సప్​లో 'హాయ్'​ అని మెసెజ్​ చేస్తే ప్రాబ్లమ్​ సాల్వ్​!

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- ఎప్పుడంటే?

ఆరోగ్యంతో పాటు ఉపాధి - చిన్న సీక్రెట్​తో బిజినెస్​లో రాణిస్తున్న యువకులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.