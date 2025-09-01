Collector Rajakumari Ganiya Adopts 30 Families: అది ఓ దట్టమైన అటవీప్రాంతం. కనీస సౌకర్యాలు కూడా అక్కడ లేవు. దశాబ్దాలుగా వాళ్లది ఇదే పరిస్థితి. ఇంకా ఈ పరిస్థితిని చూసి నంద్యాల జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి గణియా కదిలిపోయారు. తాండవిస్తున్న పేదరికాన్ని నిర్మూలించడానికీ, అభివృద్ధిబాటలో నడిపించడానికీ 30 కుటుంబాల్ని దత్తత తీసుకున్నారు. అభివృద్ధి అవసరం అట్టడుగు స్థాయిలో, పేదరికం, సమస్యలతో ఇంబ్బందులు పడే వారికే తెలుస్తుందని కలెక్టర్ రాజకుమారి అన్నారు. తానూ అలాంటి చోటు నుంచే వచ్చారని తెలిపారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కలి మండలంలోని కొల్లివలసలో తాను జన్మించానని చుట్టూ కొండలు, గుట్టలతో కనీసం రోడ్డు సదుపాయం కూడా సరిగ్గా లేని ప్రాంతం అదని వివరించారు.
నాన్న గణియా మాధవరావు, రైతు, అమ్మ దమయంతి. చిన్నప్పట్నుంచి చదువంటే చాలా ఇష్టం. కానీ దగ్గర్లో పాఠశాలలు ఉండేవి కావు. టెక్కలి వెళ్లి చదువుకోవాల్సిందే. బస్సుల రాకపోకలూ కూడా తక్కువే. అందుకే రోజూ దాదాపు 8 కిమీ నడిచేదాన్ని. చీకటి, భయంతో ఎన్ని అవస్థలో పడ్డాను. కాని చదువు మీద నాకున్న ఆసక్తి చూసి, అమ్మానాన్నలూ ప్రోత్సహించారు. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా చదువు ఆపకూడదని నేనూ పట్టుదలగా ఉండేదాన్ని. అలా 7వ తరగతి పూర్తి చేశాను. తర్వాత గురుకుల పాఠశాలలో సీటు వచ్చింది. ఇంటర్ కూడా గురుకుల కళాశాలలోనే చదువుకున్నా. విశాఖపట్నంలోని బీవీకే కాలేజీలో డిగ్రీ, హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో పీజీ పూర్తి చేశానని కలెక్టర్ రాజకుమారి అన్నారు.
ఆయన ప్రోత్సాహంతోనే: నా భర్త శ్రీహరి ఉపాధ్యాయుడిగా విధులు నిర్వర్తించేవారు. ‘చక్కగా చదువుతావు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ప్రయత్నించు’ అని ఆయనే నన్ను ప్రోత్సహించారు. దాంతో పోటీ పరీక్షలకు చదవడం ప్రారంభించాను. ఇలా పలు ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసి, పరీక్షలు రాసేదాన్ని. అలా సహకార శాఖలో ఉద్యోగం రాగా అందులో శిక్షణలో ఉండగానే గ్రూప్-1 ఫలితాలూ వచ్చాయి. దాంతో ఆ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి, డిప్యూటీ కలెక్టర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించాను.
తర్వాత విజయనగరం, కాకినాడ, గుంటూరు, తూర్పు గోదావరి జిల్లాల్లో వివిధ హోదాల్లో విధులు నిర్వర్తించాను. ఎక్కడున్నా నాదైన ప్రణాళికలతో నా బాధ్యతలు నిర్వర్తించేదాన్ని. 2016లో ఐఏఎస్గా పదోన్నతి పొందాను. పోయిన ఏడాది నంద్యాల జిల్లా కలెక్టర్గా బాధ్యతలు చేపట్టాను. జీవితంలో రాణించడానికి మా అమ్మానాన్నలు, నా భర్తే కారణం. ఇంటి బాధ్యతలన్నీ వాళ్లే చూసుకునేవారు. ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకుంటున్నా అని సంతృప్తి పడేలోపే అమ్మానాన్నలు దూరమయ్యారని కలెక్టర్ రాజకుమారి చెప్పుకొచ్చారు.
నెమిళ్లకుంట అభివృద్ధి లక్ష్యంగా: కలెక్టర్గా పోస్టింగ్ వచ్చాక నా దృష్టి చెంచు గూడేల మీదకు మళ్లింది. ఇక్కడి ప్రజలు పోషకాహార లోపంతో అనారోగ్యాల బారిన పడటం ఇంక వసతులు లేక వీరు పడుతున్న కష్టాలు చిన్నప్పటి నా గ్రామాన్ని గుర్తు చేశాయి. అందుకే ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధికి కృషి చేయాలనుకున్నా. ఈ క్రమంలోనే సీఎం చంద్రబాబు తీసుకువచ్చిన పీ4 కార్యక్రమం నన్ను ఆకర్షించింది. అందువల్ల నెమిళ్లకుంటలోని 30 బంగారు కుటుంబాల్ని దత్తత తీసుకున్నా.
ప్రతి కుటుంబానికి కనీస అవసరాలు సమకూర్చడంతోపాటుగా, ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకునే విధంగా ఏదైనా ఉపాధి కూడా చూపించాలనుకున్నా. ఇప్పుడు అదే పనిలో ఉన్నా. స్థానిక కమ్యూనిటీ హాల్కు రిపేర్లు చేయించి దాన్ని యువత, మహిళలకు నైపుణ్యాలు అందించే కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నంలో ఉన్నా. ఒక గూడేన్ని అభివృద్ధి చేస్తే మిగతా వాటికి ఇదో నమూనాగా మారుతుందని నా అభిప్రాయం. దాన్ని సాధించే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నానని కలెక్టర్ రాజకుమారి తెలిపారు.
