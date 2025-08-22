ETV Bharat / state

'మాయమాటలు చెప్పి నా భార్యను పెళ్లి చేసుకున్నాడు' - సీఐపై భర్త ఫిర్యాదు

ఫిర్యాదు చేసేందుకు వచ్చిన మహిళను రెండో పెళ్లి చేసుకున్న సీఐ - పీఎంవోకు ఫిర్యాదు చేయడంతో విచారణ జరుపుతున్న అధికారులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 2:36 PM IST

Nandyal CI Married Woman Who Came to Give Complaint : ఎవరికైనా ఏదైనా అన్యాయం జరిగినా, సమస్య తలెత్తినా వెంటనే బాధితులు పోలీసులను సంప్రదించడం సర్వసాధారణం. పోలీసులు బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా చర్యలు చేపట్టి వారికి ఊరట కలిగిస్తారు. కానీ ఒక సీఐ అందుకు భిన్నంగా పోలీసు స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చెయ్యడానికి వచ్చిన వివాహితకు మాయమాటలు చెప్పి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఈ ఘటన నంద్యాల జిల్లాలో జరిగింది.

అసలేం జరిగిందంటే : మదనపల్లి పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఫిర్యాదు చేసేందుకు పోలీసు స్టేషన్​కు వచ్చిన ఓ మహిళకు సీఐ మాయమాటలు చెప్పి రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. నంద్యాలలో సీసీఎస్‌ సీఐగా పని చేస్తున్న సురేష్‌కుమార్‌పై అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాకు చెందిన పవన్‌కుమార్‌ హైదరాబాద్‌లో స్థిరపడ్డారు. దుబాయ్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగం చేస్తూ అప్పుడప్పుడు వచ్చేవారు.

2018లో కలికిరి ప్రాంతానికి చెందిన ఓ మహిళతో అతనికి వివాహమైంది. కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలో ఆమె మదనపల్లి డీఎస్పీ కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేసేందుకు వచ్చారు. అదే సమయంలో సీఐ సురేష్‌కుమార్‌ అక్కడ ఆమెను పరిచయం చేసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో మాయమాటలు చెప్పి ఆమెను రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు.

హైకోర్టును ఆశ్రయించి : తన భార్యకు వివాహమైనట్లు పవన్‌కుమార్‌కు 2021లో తెలిసింది. దీంతో అతను స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా ఎవరూ స్పందించలేదు. ఈ క్రమంలో 2023లో ఆమె పాపకు జన్మనిచ్చింది. అతను హైకోర్టును ఆశ్రయించి 2023లో సదరు సీఐపై ప్రైవేటు కేసు వేయించారు. పోలీసులు ఎలాంటి ఛార్జిషీటు వేయకుండా ఆలస్యం చేశారు. చివరికి పీఎంవోకు ఫిర్యాదు చేయగా అక్కడి నుంచి డీజీపీ కార్యాలయానికి సమాచారం రావడం ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలతో పోలీసులు ఈ ఏడాది జూన్‌లో మదనపల్లి పోలీసుస్టేషన్‌లో సీఐపై కేసు నమోదు చేశారు.

కుల ధ్రువీకరణపై విచారణ : సీఐ సురేష్‌కుమార్‌ కుల ధ్రువీకరణపై వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా రెవెన్యూ అధికారులు విచారణ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. అతని తల్లిదండ్రులు కులాంతర వివాహం చేసుకున్నట్లు విచారణలో తెలిసిందని అధికారులు వెల్లడించారు. తల్లి కుల ధ్రువీకరణ పత్రం ఆధారంగా అతను ఉద్యోగంలో చేరినట్లు బాధితుడు జూన్‌లో పీఎంవోకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు వివరించారు. దీని ఆధారంగా విచారణ జరుపుతున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. కేసు నమోదు కావడం, కుల ధ్రువీకరణపై విచారణ జరుగుతుండటంతో సదరు సీఐ సెలవుపై వెళ్లారని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

