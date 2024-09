ETV Bharat / state

తిరుపతి లడ్డూ నాణ్యత పునరుద్ధరించిన టీటీడీ - ఇంకా నో టెన్షన్​ - TTD Laddu Updates

By ETV Bharat Telangana Team

Quality of Srivari Laddu Prasadam is Restored in Tirumala ( ETV Bharat )