నల్లమలలో జీవ వైవిధ్యానికి పండుగ - వన్యప్రాణి సంరక్షణ వారోత్సవాలు ప్రారంభం
ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 2 నుంచి 8 వరకు వన్యప్రాణి సంరక్షణ వారోత్సవాలు - అడవుల సంరక్షణకు ప్రజల భాగస్వామ్యం తప్పనిసరి అంటున్న అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2025 at 11:32 AM IST
Nallamala Forest Wildlife Week 2025: పచ్చదనం, జీవ వైవిధ్యానికి ప్రతీకగా నిలిచిన నల్లమల అరణ్యం తెలుగు రాష్ట్రాలకు గర్వకారణం. 5,938 చ.కి.మీ విస్తీర్ణంలో విరాజిల్లుతున్న ఈ అరణ్యం అరుదైన వృక్షజాతులు, పులులు, చిరుతలు, పంగోలిన్లు వంటి వన్యప్రాణులకు నిలయం. ప్రకాశం జిల్లాలోనే 3,296.31 చ.కి.మీ అడవి విస్తీర్ణం ఉండగా, రాష్ట్ర పరిధిలో 1401.72 చ.కి.మీ పులుల అభయారణ్యం ఉంది. ఈ అరణ్య సంపదను కాపాడేందుకు ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 2 నుంచి 8 వరకు వన్యప్రాణి సంరక్షణ వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నట్టు అటవీశాఖ ప్రకటించింది. ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడం, సంరక్షణ చర్యలను విస్తరించడం ప్రధాన లక్ష్యం.
నల్లమలలో జీవ వైవిధ్యం: నల్లమల అరణ్యం పులులు, చిరుతలు, ఎలుగుబంట్లు, అడవి పందులు, పంగోలిన్లు వంటి అరుదైన జంతువులకు నిలయం. ఇక్కడి జీవవైవిధ్యం రాష్ట్రానికి మాత్రమే కాకుండా దేశానికీ విలువైనది. వన్యప్రాణుల సంరక్షణ లేకపోతే పర్యావరణ సమతౌల్యం దెబ్బతింటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఆగని స్మగ్లర్ల బెడద:
- నల్లమలలో వన్యప్రాణులు ఎప్పుడూ స్మగ్లర్ల లక్ష్యంగా మారుతుంటాయి.
- పులులు, చిరుత పులులు, పంగోలిన్ అవయవాలకు విదేశీ మార్కెట్లో మంచి ధర ఉండటంతో వేటాడే ప్రయత్నాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి.
- మార్కాపురం డివిజన్లో గత ఐదేళ్లలోనే ఐదుకు పైగా పంగోలిన్ అక్రమ రవాణా కేసులు నమోదయ్యాయి.
- అలాగే 30కి పైగా వన్యప్రాణులను వేటాడిన కేసులు కూడా వెలుగులోకి వచ్చాయి.
- అయినా అటవీ సిబ్బంది నిరంతర పర్యవేక్షణతో వాటిని అరికట్టడానికి కృషి చేస్తున్నారు.
చట్టపరమైన శిక్షలు:
- 1972లో కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం ప్రకారం వన్యప్రాణులను వేటాడటం, మాంసం కలిగి ఉండటం, లేదా పెంచుకోవడం నేరం.
- మొదటిసారి వేటాడితే ఏడు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష, రూ.50,000 నుంచి రూ.2 లక్షల వరకు జరిమానా ఉంటుంది.
- పునరావృతమైతే ఏడు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష, రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షల వరకు జరిమానా విధిస్తారు.
- అంటే వన్యప్రాణులపై దాడులు, అక్రమ రవాణా చేసిన వారికి కఠిన శిక్షలు తప్పవని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించుకోవాలి.
ప్రజల్లో అవగాహన:
- అటవీశాఖ అధికారులు చెబుతున్నదాని ప్రకారం, సంరక్షణలో ప్రజల భాగస్వామ్యం కీలకం.
- అటవీ ప్రాంతాలకు సమీపంలోని గ్రామాల్లో, చెంచు గిరిజన గూడెల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు.
- వన్యప్రాణులు పర్యావరణానికి ఎంత ముఖ్యమో ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నారు.
- అడవుల్లో అక్రమ వేట కనిపిస్తే వెంటనే అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు.
- “జంతువుల రక్షణకు చర్యలు చేపడుతున్నాం. అటవీ సమీప గ్రామాల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నాం” అని పెద్దదోర్నాల అటవీ క్షేత్రాధికారి హరి తెలిపారు.
అడవి రక్షణ - మనందరి బాధ్యత:
- నల్లమల వంటి అడవులు మన భవిష్యత్ తరాల కోసం కాపాడుకోవాల్సిన ఆస్తి.
- పులులు, చిరుతలు, పంగోలిన్ల వంటి వన్యప్రాణులు లేకుండా జీవ వ్యవస్థ అసమతౌల్యం అవుతుంది.
- అడవి రక్షణ అంటే కేవలం జంతువుల రక్షణ మాత్రమే కాదు, పర్యావరణ రక్షణ కూడా గుర్తించుకోవాలి.
- అందువల్ల వన్యప్రాణి సంరక్షణ వారోత్సవాలు కేవలం ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలే కాకుండా ప్రజలు కూడా ఇందులో భాగస్వామ్యం కావాలి.
