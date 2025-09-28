ETV Bharat / state

నల్లమలలో ‘వన’భూతి - ఓ రోజు సరదాగా ఇలా ప్లాన్​ చేసుకోండి

నల్లమల అందాల వీక్షణకు అవకాశం - ఆన్​లైన్​లో రిజిస్ట్రేషన్​ - ఫ్యామిలీతో గడిపేందుకు ప్రత్యేక విడిదిళ్లు

Nallamala Jungle Safari Start From October
Nallamala Jungle Safari Start From October (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 1:34 PM IST

Nallamala Jungle Safari: అడవిలో ప్రయాణమంటే ప్రకృతి ప్రేమికులకు అదో మధురానుభూతే. అలాంటి అనుభూతి అందరూ పొందాలని అనుకుంటారు. ఒకవైపు చిటపట చినుకులు కురిసే వేళ, పచ్చని చెట్ల నడుమ, పక్షుల కిలకిలరావాలు వింటూ నిద్రపోతే ఎంత హాయిగా ఉంటుందో కదూ! అలాంటి ‘వన’భూతి పొందాలి అనుకుంటున్నారా, మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం అటవీ శాఖ మీకు స్వాగతం పలుకుతోంది. పర్యాటకులకు స్వర్గధామంగా విరాజిల్లే నల్లమలలో ఓ రాత్రి హాయిగా విడిది చేయొచ్చు.

జింకలు, సాంబార్, దుప్పులు, నెమళ్లను చూడొచ్చు. బెట్టు ఉడుతలు, 390 రకాల పక్షి జాతులు కనువిందు చేస్తాయి. నల్లమలలోని జంతువుల నమూనాలు, వృక్ష సంపద, చెంచుల జీవనశైలి గురించి మీరు తెలుసుకోవచ్చు. అడవి ప్రయాణంలో ఒక్కోసారి పెద్ద పులులు కనిపిస్తాయి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఓ రోజు సరదాగా ప్లాన్​ చేసుకోండి మరి!

ఆన్​లైన్​లో రిజిస్ట్రేషన్​: నల్లమల విహారానికి విచ్చేసే పర్యాటకులు జంగిల్‌ క్యాంపులో విడిది చేసేందుకు ఆన్‌లైన్‌లో ఎన్‌ఎస్‌టీఆర్‌.సీవో.ఇన్‌ లాగిన్‌లో బుక్‌ చేసుకోవచ్చు. లాగిన్‌ అయిన వెంటనే బైర్లూటి ఎకో టూరిజం, పచ్చర్ల, తుమ్మల బయలు, నెక్కంటి ఇష్టకామేశ్వరి, రోళ్లపాడు అభయారణ్యం వెబ్‌సైట్‌లు కనిపిస్తాయి. ఇందులో మీకు ఇష్టమైన దాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.

అక్టోబరు 1 నుంచి జంగిల్‌ సఫారీ:

  • నల్లమల సందర్శనకు అటవీ శాఖ ఆహ్వానం పలుకుతోంది. ఆత్మకూరు మండలం బైర్లూటి, శిరివెళ్ల సమీపంలో పచ్చర్ల వద్ద ఎకో టూరిజం కేంద్రాలు ఉన్నాయి. తుమ్మల బయలు, రోళ్లపాడు సఫారీ కేంద్రాలు, బైర్లూటి నుంచి 18 కిలోమీటర్లు అడవి ఒడిలో ప్రయాణించవచ్చు.
  • ఎకోవాక్, హెరిటేజ్‌ వాక్, జంగిల్‌ సఫారీ, ట్రెక్కింగ్, బర్డ్స్, బటర్‌ఫ్లై స్కౌట్ ఏర్పాటు చేశారు. పిల్లలు ఆడుకునేందుకు సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. పర్యాటకుల సౌలభ్యం కోసం అటవీ ప్రాంతంలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్రత్యేక రక్షణ మధ్య జంగిల్‌ సఫారీకి అవకాశం కల్పించారు.
  • నల్లమల ప్రత్యేకత, చెంచుల జీవన విధానం, బయోడైవర్సిటీ, వైవిధ్య సాలె పురుగులు, పక్షులు, జంతువులు, శాఖాహార, మాంసాహార జంతువుల గురించి తెలియజేసే బోర్డులు ఏర్పాటు చేశారు.

గుర్తుండిపోయే చిత్రం: పర్యాటకులు అటవీ ఉత్పత్తులు కొనుగోలు చేయడానికి వీలుగా ఒక ప్రత్యేక స్టాల్‌ ఏర్పాటు చేశారు. సందర్శనకు వచ్చిన పర్యాటకులు ఫొటోలు దిగుతుంటారు. వారు దిగిన ఫొటోలను వైట్​ టీ షర్టుపై ముద్రించి ఇస్తారు. నల్లమలలో ఏర్పాటు చేసిన కెమెరా ట్రాప్‌లలో చిక్కిన పెద్ద పులుల ఫొటోలతో తయారుచేసిన కప్పులు విక్రయిస్తారు. జీసీసీలో లభించే తేనె, త్రిఫల పొడి, అరకు కాఫీ, టీ షర్టులు తక్కువ ధరలకు అమ్ముతున్నారు.

విడిదిల్లు:

  • బైర్లూటిలో 3 కాటేజీలు, 6 టెంట్లు, రెండు ఫ్యామిలీ హౌస్‌లు, కొత్తగా రెండు ఉడెన్‌ హౌస్‌లు అందుబాటులో ఉంచారు. పచ్చర్లలో 4 కాటేజీలు, 2 టెంట్లులను ఏర్పాటు చేశారు.
  • ఒక రోజు విడిదికి రూ.7,000 (భార్యాభర్త, ఆరేళ్లలోపు ఇద్దరు పిల్లలు) చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 6 సంవత్సరాల కంటే పైబడిన పిల్లలు వెంట వస్తే అదనంగా రూ.1,500 చెల్లించాలి.
  • ఫ్యామిలీ హౌస్‌లో బస చేసేందుకు రోజుకు రూ.20 వేలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో 8 మంది వరకు ఉండొచ్చు.

చక్కని సఫారీ: కేవలం సఫారీ చేయాలనుకుంటే ఒకసారి వాహనానికి రూ.3,000 చెల్లిస్తే, 10 మందికి వెళ్లవచ్చు. బైర్లూటి జంగిల్‌ క్యాంపు నుంచి 18 కిలోమీటర్లు సఫారీ చేయవచ్చు.

ఆహారం:

  • మధ్యాహ్నం 12 నుంచి మరుసటి రోజు ఉదయం 11 వరకు ఉండేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
  • మధ్యాహ్నం భోజనం, సాయంత్రం స్నాక్స్, రాత్రి భోజనం, మరుసటి రోజు ఉదయం టిఫిన్​ అందిస్తారు.
  • మధ్యాహ్నం చక్కటి వెజ్​ భోజనం, రాత్రి చికెన్‌తో నాన్‌వెజ్‌ భోజనం అందిస్తారు

