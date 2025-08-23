ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లో మరో ట్యాంక్​బండ్! - పర్యాటక ప్రాంతంగా మారనున్న నల్లచెరువు - NALLACHERUVU IN KUKATPALLY

కూకట్‌పల్లిలో మరో ట్యాంక్‌బండ్‌గా ఆధునికీకరణ - 12 ఎకరాల్లో ఆక్రమణల తొలగింపుతో నల్లకుంట చెరువులో సంతరించుకున్న జలకళ - బోటు షికారు కోసం ఏర్పాట్లు చేస్తున్న టూరిజం శాఖ

HYDRA Telangana
కూకట్‌పల్లి నల్లచెరువు అభివృద్ధికి ముందు, తర్వాత చిత్రం (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 23, 2025 at 9:12 AM IST

HYDRAA Focus on Kukatpally Nallacheruvu : హైదరాబాద్ కూకట్​పల్లిలోని చెరువు విస్తీర్ణం రెవెన్యూ రికార్డుల ప్రకారం 28 ఎకరాలు. కానీ మొత్తం ఆక్రమణదారుల కబ్జాలకు గురైంది. దాదాపు 12 ఎకరాలు ఆక్రమించి షెడ్లు, ఇతర నిర్మాణాలు చెరువులోనే చేశారు. మిగిలిన ప్రాంతంలో చెత్త, నిర్మాణ వ్యర్థాలను వేసి మొత్తం అస్తవ్యస్థంగా మార్చేశారు. దీంతో వర్షం వస్తే చాలు వరద వెళ్లేందుకు మార్గం లేక చెరువుకు పైన ఉన్న బస్తీలు మునిగేవి. ఇళ్లలోకి నీరు చేరి ప్రజలు నానా తిప్పలు పడేవారు. ఇంత జరుగుతున్నా, కారణాలు తెలిసినా కానీ చెరువు ఆక్రమణల జోలికి మాత్రం ఎవ్వరూ వెళ్లలేదు. ఇది ఏడాది క్రితం మాట.

బోటు షికారు కోసం ఏర్పాట్లు : ప్రస్తుతం ఆక్రమణలను పూర్తిగా తొలగించారు. చెరువు విస్తీర్ణాన్ని సుమారు 28 ఎకరాలకు తీసుకువచ్చారు. చెరువులో వేసిన నిర్మాణ వ్యర్థాలను తొలగించడంతో పాటు అదనంగా 4 మీటర్ల లోతులో పూడికతీత పనులను చేపట్టారు. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో జలకళ సంతరించుకుంది. బోటు షికారు ఏర్పాట్ల కోసం సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. మరో ట్యాంక్​బండ్‌ తరహాలో మారుస్తున్నారు. అదే మన కూకట్‌పల్లి నల్లచెరువు.

సవాళ్లు అధికమించి : హైడ్రా ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత తొలి విజయం అంబర్‌పేట బతుకమ్మకుంట చెరువు పునరుద్ధరణ. పూర్తిగా అదృశ్యం అయిన బతుకమ్మకుంటను హైడ్రాతో మొత్తానికి తిరిగి రప్పించారు. రెండోది కూకట్‌పల్లిలోని నల్లచెరువు. దీన్ని అద్భుతంగా, అందంగా ఆధునికీకరించారు. త్వరలోనే ఇది పర్యాటక ప్రాంతంగా మారనుంది. నగరంలో మొత్తం 13 చెరువుల అభివృద్ధి హైడ్రా ఆధ్వర్యంలో జరుగుతోంది.

6 చెరువుల పునరుద్ధరణ ప్రక్రియ : హైడ్రా మొదటిద శలో 6 చెరువుల పనులను చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో ఎన్నో రాజకీయ, అధికార ఒత్తిడులను హైడ్రా సంస్థ ఎదుర్కొంది. రెవెన్యూ లెక్కలు, రికార్డుల ప్రకారం ఎఫ్‌టీఎల్‌ (ఫుల్​ ట్యాంక్​ లెవల్) నిర్ధారణ చేసి ఆక్రమణలను తొలగించింది. చెరువులో మురుగు నీరు చేరకుండా పకడ్భందీ ఏర్పాట్లు చేశారు. ఐల్యాండ్, జీవ వైవిధ్యం ఉండేలా తగిన సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కమ్యూనిటీ హాళ్లను కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

"వరదలు లేని నగరంగా హైదరాబాద్‌ మహానగరాన్ని రూపొందించే లక్ష్యంతో పని చేస్తున్నాం. రెండో దశలో 13 చెరువుల అభివృద్ధిని వేగంగా చేపడతాం. కూకట్‌పల్లి నల్లచెరువు ప్రస్తుతం పిక్నిక్‌ పాయింట్‌లా మారింది. ఆక్రమణలను తొలగించే సమయంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు, సమస్యలను ఎదుర్కొన్నాం. నిందలు మోసాం, పడ్డాం. ఓ మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకుంటే దానిని హైడ్రాకు ఆపాదించారు. సవాళ్లను ఎదుర్కొని భారీ షెడ్లను తొలగించి విజయవంతంగా పునరుద్ధరణ చేపట్టాం" - ఏవీ రంగనాథ్, హైడ్రా కమిషనర్‌

రూ.400 కోట్ల విలువైన ఆక్రమణల తొలగింపు : శేరిలింగంప‌ల్లి మండ‌లం మాదాపూర్ ప్రాంతంలోని జూబ్లీ ఎన్‌క్లేవ్‌లో పార్కుల‌తో పాటు ర‌హ‌దారులను ఆక్రమించి చేపట్టిన నిర్మాణాలను హైడ్రా ఇటీవల కుప్పకూల్చింది. 22.20 ఎక‌రాల్లో సుమారు 100 ప్లాట్లతో అనుమ‌తి పొందిన ఈ లేఔట్‌లో 4 పార్కులుండ‌గా 2 ఆక్రమణలకు(దాదాపు 8,500 గ‌జాలు)కు గుర‌య్యాయి. వీటికి తోడు 300ల గ‌జాల ప్రభుత్వ భూమిలో అక్రమంగా వెలిసిన హోట‌ల్ షెడ్డును కూడా హైడ్రా పూర్తిగా తొల‌గించింది. దీని విలువ సుమారు రూ.400 కోట్ల వరకు ఉంటుంది అధికారులు చెబుతున్నారు.

