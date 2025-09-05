Nalgonda Residents Providing Water Bore to Africa : నల్గొండ జిల్లా చండూరు మండలం ఇటికూడ గ్రామం వెళితే ప్రతి వీధిలో మీకో బోరు వేసే వాహనం కనిపిస్తుంది. కనీసం వాటి విడి భాగాలైనా కనిపిస్తాయి. ఈ గ్రామంలో 40 వీధులు లేవు కానీ, ఈ గ్రామస్థులకు బోరు వేసే వాహనాలు 40 ఉన్నాయి. అవన్నీ తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు సమీప రాష్ట్రాల్లో బోర్లు వేస్తున్నాయి. ఈ గ్రామంలో 300లకు పైగా ఇళ్లు ఉండగా, ప్రతి ఇంట్లో ఒకరిద్దరూ ఈ వాహనాల ఆపరేటర్లుగా, డ్రైవర్లుగా పని చేస్తున్నారు. ఈ గ్రామస్థులకు చెందిన మరో 8 వాహనాలతో దక్షిణాఫ్రికాలో బోర్లు తవ్వుతున్నారు. వాటి యజమానులు, 15 మంది డ్రైవర్లు, ఆపరేటర్లుగా అక్కడే ఉండి పని చేస్తున్నారు.
ఆ ఒక్క వ్యక్తితో ప్రారంభమై : 1980లో ఈ గ్రామానికి చెందిన నల్ల నరసింహ బోరింగ్ బండిపై కార్మికుడిగా వెళ్లి ఆపరేటింగ్, డ్రైవింగ్ నేర్చుకుని 20 ఏళ్లు అదే పని చేశారు. తర్వాత సొంతగా వాహనం కొన్నారు. అలా ఆయన ప్రస్తుతం 6 వాహనాలను కొనుగోలు చేశారు. 2010లో దక్షిణాఫ్రికాకు ఓ వాహనాన్ని తీసుకెళ్లారు. ప్రస్తుతం అక్కడ 4 బండ్లను నడిపిస్తున్నారు. ఆ దేశంలో బోరుబండ్లు ఉండవని, అన్నీ మన దేశానివే ఉంటాయని వివరించారు. అప్పటికి అక్కడ ఉన్న 5 బోరు బండ్లు కూడా నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన వారివేనని వెల్లడించారు. వారికి తెలిసిన ఓ వైద్యుడి సలహా మేరకు ఆ దేశానికి వెళ్లినట్లు వివరించారు. ఒకప్పుడు స్థానికంగా చిన్న ఉద్యోగాల కోసం వెతుకుతున్న యువకులు, ఇప్పుడు శిక్షణ పొందిన ఆపరేటర్లు, డ్రైవర్లుగా ఉన్నారు. భారతదేశంలో లేదా విదేశాల్లో పని చేస్తున్నారు.
దక్షిణాఫ్రికాలో తాగునీటి కోసం మాత్రమే కాకుండా రాగి తవ్వకం కోసం కూడా బోర్లు ఎక్కువగా వేస్తుంటారని నరసింహ వివరించారు. డీజిల్, లేబర్ ఖర్చులు తక్కువగా ఉంటాయని తెలిపారు. ముఖ్యంగా డ్రిల్లింగ్ పని సంవత్సరంలో 365 రోజులూ విరామం లేకుండా కొనసాగుతుందని పేర్కొన్నారు.
“మేము నల్గొండలో ఒక చిన్న గ్రామం కావచ్చు. కానీ మా పని వేల మైళ్ల దూరంలో ఉన్న ప్రజల దాహాన్ని తీరుస్తోంది. మా చెమట మరొక ఖండంలో నీరులా ప్రవహిస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది.' అని ఓ గ్రామస్థుడు గర్వంగా చెప్పారు.
లారీ పరిశ్రమే ఉపాధిగా : ఇలా ఓకే ఊరిలో ఎక్కువ సంఖ్యలో ఒకే రకమైన వాహనాలను కలిగి ఉండటం ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో ఈ ఒక్క గ్రామానికే పరిమితం కాదు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా సంస్థాన్ నారాయణపురం మండలం అల్లందేవి చెర్వు గ్రామంలోనూ గ్రామస్థులు 45 ఏళ్లుగా లారీ పరిశ్రమపైనే ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నారు. గ్రామంలో 130 కుటుంబాలు ఉండగా, అందులో సుమారు 100కు పైగా కుటుంబాలు ఈ పరిశ్రమపై ఆధారపడ్డాయి. ఇలా ఆ గ్రామంలో ప్రతి ఇంట్లోనూ లారీ ఓనర్లు, డ్రైవర్లు, క్లీనర్లుగా పని చేసే వారు కనిపిస్తారు.
ఆ ఊరిలో కొన్ని కుటుంబాల్లో ఒక్కరికి రెండు, నాలుగు వరకు లారీలు ఉన్నాయి. అది కూడా మొదట క్లీనర్గా పని చేసిన వారు డ్రైవర్లుగా మారడం, ఆ తర్వాత లారీ యజమానులుగా మారి లారీ ఓనర్ కమ్ డ్రైవర్గా మారుతున్నారు. అలా లారీలకు యజమానులుగా మారి ఒక్కొక్కరు రెండు నుంచి నాలుగు లారీలతో వ్యాపారులుగా మారారు. మరికొంత మంది డ్రైవింగ్ ఫీల్డ్కు సంబంధం లేకున్నా, లారీ యజమానులుగా మారి ఉపాధి పొందుతున్నారు, అలాగే కల్పిస్తున్నారు.
ఆ ఊరంతా లారీలే - 100 మందికి పైగా డ్రైవర్లే