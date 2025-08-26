Nalgonda POCSO Court Sensational Verdict : నల్గొండ జిల్లా కోర్టు పోక్సో కేసులో సంచలన తీర్పు వెలువరించింది. నాలుగేళ్ల క్రితం జరిగిన బాలికపై అత్యాచారం కేసులో నిందితుడికి 51 ఏళ్లు జైలు శిక్ష, రూ.85 వేలు జరిమానా విధిస్తూ తీర్పును వెలువరించింది. అలాగే బాధితురాలికి రూ.7 లక్షల పరిహారం చెల్లించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోర్టు ఆదేశించింది. ఆ వ్యక్తిపై పోక్సో, ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టం, బెదిరింపులు వంటి చట్టాల కింద శిక్షను ఖరారు చేస్తూ ఇన్ఛార్జి జడ్జి రోజా రమణి తీర్పును వెలువరించారు.
తీర్పు వివరాలు ఇలా, 2021లో బాలిక స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత తన స్నేహితులతో కలిసి ఇంటికి వెళ్లేందుకు బయలుదేరింది. ఈ క్రమంలో నిందితుడు మహ్మద్ ఖయ్యూమ్ బాలికను బలవంతంగా తన బండి మీద ఎక్కించుకున్నాడు. ఆ తర్వాత పట్టణ శివారు ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేశాడు. ఈ విషయంపై ఎవరికైనా చెబితే చంపేస్తానంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు. ఆ తర్వాత ఈ దారుణం గురించి బాలిక తన కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేసింది. బాధిత బాలిక ఇచ్చిన సమాచారంతో కుటుంబీకులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు మహ్మద్ ఖయ్యూమ్పై రేప్ కేసు నమోదు చేశారు. తిప్పర్తి పోలీస్ స్టేషన్లో పోక్సో కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కేసుపై 2022 నుంచి వాదనలు జరగ్గా తాజాగా ఇప్పుడు తీర్పు వెలువడింది.
51 ఏళ్ల జైలు శిక్ష : నిందితుడికి 51 ఏళ్లు జైలు శిక్ష విధిస్తూ జిల్లా పోక్సో కోర్టు తీర్పును వెలువరించింది. పోక్సో యాక్ట్ సెక్షన్-6 కింద 20 ఏళ్లు, సెక్షన్-366(కిడ్నాప్) కింద 10 ఏళ్లు, ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ యాక్ట్ కింద ఇంకో 20 ఏళ్లు శిక్షను విధించారు. అలాగే బాలికను బెదిరించినందుకు సెక్షన్-506 కింద ఒక ఏడాది శిక్షను ఖరారు చేశారు. ఈ జైలు శిక్షతో పాటు నిందితుడికి రూ.80 వేల జరిమానా విధించారు. బాధితురాలికి ప్రభుత్వం నుంచి రూ.7 లక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కేసు తెలంగాణలో పోక్సో యాక్ట్ కేసుల్లో ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోతుందని అనడం సందేహం లేదు. సెక్షన్-43పై అందరికీ అవగాహన కల్పించాలని, దీంతో నేరాలు తగ్గుతాయని పీపీ తెలిపారు.
"జిల్లా పోక్సో కోర్టులో నిందితుడికి 51 ఏళ్లు జైలు శిక్ష విధించడం జరిగింది. తిప్పర్తి పోలీస్ స్టేషన్లో 2021లో నమోదైన కేసులో నిందితుడికి శిక్ష పడింది. పోక్సో యాక్ట్ సెక్షన్-6 కింద 20 ఏళ్లు, సెక్షన్-366(కిడ్నాప్) కింద 10 ఏళ్లు, ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ యాక్ట్ కింద ఇంకో 20 ఏళ్లు శిక్ష విధించారు. బెదిరించినందుకు సెక్షన్-506 కింద ఒక ఏడాది శిక్ష ఖరారు చేశారు. ఇవన్నీ కలుపుకొని 51 ఏళ్లు జైలు శిక్షను విధించారు. అలాగే నిందితుడికి రూ.80 వేల జరిమానా విధించారు. గవర్నమెంటు నుంచి కంపెన్స్సేషన్ బాధితురాలికి రూ.7 లక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది. సెక్షన్-43ని అందరికీ తెలియజేసే విధంగా అవగాహన కల్పించాలి. దీనిపై అవగాహన లేకపోవడం వల్ల నేరాలు పెరిగిపోతున్నాయి." - వేముల రంజిత్, పీపీ
