రాష్ట్రంలో మారనున్న భూముల ధరలు! - ఆ 5 గ్రామాల్లో త్వరలో నక్షా మ్యాప్​లు - TG GOVT GOOD NEWS ON LAND PRICES

By ETV Bharat Telangana Team Published : July 24, 2025 at 9:54 AM IST | Updated : July 24, 2025 at 10:00 AM IST 3 Min Read

Telangana Land Market Value : రాష్ట్రంలో భూముల ధరల విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలోనే గుడ్​న్యూస్​ చెప్పే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే భూముల మార్కెట్​ విలువను సవరించే అంశంపై సమాలోచనలు చేస్తోంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో తగ్గించడంతో పాటు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో పెంచాలన్న ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే లావాదేవీలు ఎక్కువగా జరుగుతున్న ప్రాంతాల్లో భూముల మార్కెట్​ విలువలను ముందుగా సవరించాలని చూస్తోంది. ఔటర్​ రింగ్​ రోడ్డు లోపల కొంతమేరకు పెంచితే ఎలా ఉంటుందని ఇటీవల రిజిస్ట్రేషన్లు, స్టాంపుల విభాగం నుంచి ప్రతిపాదనలు తీసుకుంది. మరోవైపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ సబ్​-రిజిస్ట్రార్ల పరిధిలోని భూముల విలువల పెంపు ప్రతిపాదనలనూ పరిశీలిస్తోంది. ఇప్పటికిప్పుడు విలువలను పెంచకున్నా సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లి, మంత్రిమండలిలో చర్చించి తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఒకవేళ పెంచితే హెచ్​ఎండీఏ పరిధిలో తీసుకోవాలా? లేక ఔటర్​ రింగ్​ రోడ్డు పరిధిలోని భూముల విలువలను పరిశీలించాలా? లేదా హైదరాబాద్​ చుట్టూ ఉన్న భూముల విలువలను మదింపు చేయాలా? అనే అంశాలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఒకవేళ పెంచితే ఎంత శాతం పెంచాలి? ఒకవేళ తగ్గిస్తే ఏ స్థాయిలో తగ్గించాలన్న విషయాలను మంత్రిమండలి సమావేశంలో చర్చించి ముందుకెళ్లాలని ప్రభుత్వం యోచనలో ఉంది. గతంలో రెండుసార్లు ఇష్టానుసారం భూముల విలువలు పెంచారని భావిస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇటీవల పెరిగిన భూముల బహిరంగ ధరలను పరిగణనలోకి తీసుకుని మార్కెట్​ విలువల్లో సవరణలు చేయాలని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ అధికారులకు సూచించినట్లు తెలిసింది. భూముల మార్కెట్​ విలువ సవరణపై ఆయన బుధవారం సచివాలయంలో అధికారులతో సమీక్షించారు. అధికారులు ఇటీవల ప్రతిపాదించిన సవరణలపై మరోమారు అధ్యయనం చేసి, తాజా ప్రతిపాదనలు సమర్పించాలని ఆదేశించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ ఐదు గ్రామాల్లో త్వరలో నక్షా మ్యాపులు : రాష్ట్రంలో నక్షా లేని 413 గ్రామాలకు గానూ ఐదు గ్రామాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టిన రీసర్వే విజయవంతంగా పూర్తి అయిందని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు. త్వరలోనే ఆయా గ్రామాలకు సర్వే బౌండరీ చట్టం ప్రకారం నక్షా మ్యాపులు సిద్ధం చేస్తామన్నారు. బుధవారం సచివాలయంలో సీఎం ముఖ్య కార్యదర్శి శేషాద్రి, రెవెన్యూ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి లోకేశ్​ కుమార్​, సర్వే ల్యాండ్​ సెటిల్​మెంట్​ విభాగం కార్యదర్శి రాజీవ్​ గాంధీ హనుమంతులతో కలిసి మంత్రి సమీక్ష నిర్వహించారు. నిజాంకాలం నుంచి 413 గ్రామాలకు నక్షాలు లేవు. గత సర్కారు పదేళ్లుగా ఈ గ్రామాలను గాలికి వదిలేసింది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపాలన్న లక్ష్యంతో ప్రయోగాత్మకంగా రీ-సర్వే చేపట్టామని అన్నారు. మహబూబ్​నగర్​ జిల్లా గండీడ్​ మండలం సలార్​నగర్​, జగిత్యాల జిల్లా భీర్పూర్​ మండలం కొమ్మలాపల్లి, ఖమ్మం జిల్లా ఎర్రుపాలెం మండలం ములుగుమడ, ములుగు జిల్లా వెంకటాపురం మండలంలోని నూగురు, సంగారెడ్డి జిల్లా వట్​పల్లి మండలం షాహిద్​నగర్​ గ్రామాల్లో డ్రోన్​/ఏరియల్​ వ్యూ, ప్యూర్​ గ్రౌండ్​ ట్రూతింగ్​ రోవర్​ పద్ధతుల్లో సర్వే నిర్వహించామని చెప్పారు.

