ప్రతిభే ఆయుధం - అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధిస్తానంటున్న గాయత్రి - NAGIDI GAYATHRI OF NAGAYALANKA

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Nagidi Gayathri of Nagayalanka Girl from Fishermen Family Shines Big in Water Sports : సాధారణ మత్స్యకార కుటుంబంలో పుట్టింది నాగిడి గాయత్రి. కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంతమాత్రమే! చేపల వేటే ఆ కుటుంబానికి జీవనాధారం! దీంతో చిన్నప్పటి నుంచి తండ్రితో కలిసి వేటకు వెళ్లిందా అమ్మాయి. ఆలా ఈత, తెడ్డు తిప్పడం, బోటు నడపడం, వలలు, లంగరు వేయడం వంటివి నేర్చుకుంది. కొన్నేళ్ల తర్వాత చూస్తే ఇటీవల ఉత్తరాఖండ్‌లో జరిగిన 38వ జాతీయ క్రీడల్లో కనోయ్‌ స్లాలం కె-1లో స్వర్ణంతో మెరిసింది. ఆ క్రీడామాణిక్యం. తన గరించి పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

నదిలో విన్యాసాలు చేసి ఔరా అనిపిస్తున్న నాగిడి గాయత్రి కృష్ణాజిల్లా నాగాయలంక గ్రామంలో సాధారణ మత్స్యకార కుటుంబంలో పుట్టింది. తను చిన్నప్పటి నుంచి తండ్రితో సరదాగా నదిలో చేపల వేటకు వెళ్లేది. ఈ క్రమంగా ఈత, తెడ్డు తిప్పడం, బోటు నడపడం, వలలు, లంగరు వేయడం నేర్చుకుంది. అక్కడే తన భవిష్యత్‌కు బాటలు వేసుకుంది.