ETV Bharat / state

కుమార్తెను కొట్టి చంపిన తండ్రి - దొరకని మృతదేహం

ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కుమార్తెను హత్య చేసిన తండ్రి - మృతదేహం కోసం గాలింపు, ఇంకా దొరకని ఆచూకీ - పోలీసుల అదుపులో నిందితుడు

FATHER_KILLS_DAUGHTER
FATHER_KILLS_DAUGHTER (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 1:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mystery in Father Killed Daughter Case: అతను ఓ గంజాయి విక్రేత. అలానే ఇద్దరు భార్యలు. రెండో భార్య కుమార్తె ప్రవర్తనపై అనుమానంతో ఆ బాలికను మాయం చేశాడు. మొదటి భార్యతో సహా పరారయ్యాడు. బాలిక అదృశ్యంపై కేసు పెట్టి పోలీసుల గాలింపుల్లో వారం తర్వాత పట్టుబడ్డాడు. కుమార్తెను తానే చంపి చెరువులో పడేశానని చెప్పడంతో పోలీసులు నోరెళ్లబెట్టారు. 4 రోజులు చెరువులను సైతం డ్రోన్లతో జల్లెడ పట్టినా బాలిక మృతదేహం కనిపించలేదు. ఈ ఘటన దృశ్యం సినిమా సన్నివేశాలకు ఏమాత్రం తీసిపోని రీతిలో ఉన్నాయి. ఈ ఉదంతం ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

తొలుత ఇలా: మైలవరం శాంతినగర్‌కు చెందిన చిందే బాజీకి ఇద్దరు భార్యలు. రెండో భార్య గంజాయి కేసులో అరెస్టై జైలులో ఉండగా ఆమె కుమార్తె గాయత్రి (14) మొదటి భార్య నాగమ్మతో కలిసి ఉంటుంది. ఇంట్లో ఎవరూ లేరనీ, బ్లీచింగ్‌ పొడి చల్లి ఉందని ఈ నెల 2న మైలవరం పోలీసులకు సమాచారం వచ్చింది. వెంటనే ఇంటిని పరిశీలించగా వారంతా అదృశ్యమైనట్లు తేల్చారు. 3న పాప పెద్దమ్మ ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేశారు.

పట్టించిన గంజాయి స్నేహం: బాజీ చాలా ఏళ్లుగా మైలవరంలో గంజాయి అమ్మేవాడు. పలు కేసుల్లో నిందితుడిగా కూడా ఉన్నాడు. అతని రెండో భార్య నాగేంద్రమ్మ గంజాయి కేసులో పట్టుబడి 4 నెలల కిందట రాజమహేంద్రవరం జైలుకు పంపారు. బాలిక అదృశ్యంపై బాజీ కోసం పోలీసులు గాలింపు మొదలు పెట్టారు. గతంలో అతనితో పట్టుబడిన గంజాయి విక్రేతల ఫోన్లపై నిఘా పెట్టడంతో భద్రాచలంలో గుర్తించి, భార్యాభర్తలను 4 రోజుల కిందట మైలవరం తీసుకొచ్చారు.

ట్రక్కులో మృతదేహం తరలింపు?: ముందుగా బాలిక మృతదేహాన్ని మాయం చేసేందుకు తెలిసిన వ్యక్తి నుంచి ట్రక్కు ఆటోను బాజీ తెచ్చాడు. అందులో మృతదేహాన్ని ఉంచి తానే నడుపుకూంటూ వెళ్లి ఏ.కొండూరు, గంపలగూడెం మండలాల్లో అటవీ ప్రాంతంలో పడేయాలని అనుకున్నాడు. మనసు మార్చుకుని మధిర పెద్ద చెరువులో శవాన్ని విసిరేసినట్లు విచారణలో తెలిపాడు. ఆ తర్వాత ఆటోను అక్కడే వదిలేసి, బస్సులో భద్రాచలం చేరుకున్నాడు. తనతో పరిచయస్థులైన గంజాయి బ్యాచ్‌ సాయంతో తెలంగాణ, ఛత్తీస్‌గడ్‌ సరిహద్దున నక్సల్స్‌ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో తలదాచుకున్నాడు.

డ్రోన్‌తో గాలించినా ఫలితం లేదు: నిందితుడు చెప్పిన వివరాలతో మృతదేహం ఆచూకీ కోసం పోలీసులు మధిరలో గాలింపు చేపట్టారు. దాదాపు 10 రోజులుపైగా కావడంతో, నీటిపై తేలుతుందనే ఆలోచనతో పోలీసులు డ్రోన్‌ కెమెరాలనూ వాడారు. అయినా ఆచూకీ దొరకలేదు. దీంతో నిందితుడు వెల్లడించిన వివరాలపై పోలీసులకు అనుమానం కలుగుతోంది. భారీ వర్షాలకు మృతదేహం కొట్టుకుపోయిందా అనే సందేహాలు వస్తున్నాయి. తీవ్ర గాయాలతో ఉన్న బాలికను చికిత్స నిమిత్తం ఎక్కడైనా ఆసుపత్రిలో చేర్పించాడా అనే కోణంలో కూడా అనుమానిస్తున్నారు.

పెళ్లి వివాదమే కారణమా: బాలికను తాను పెళ్లి చేసుకుంటానని బాజీ వెనుక తిరిగే ఓ యువకుడు చెప్పడంతో వివాదం మొదలైందని తెలిసింది. దీనిపై బాజీ తన కుమార్తెను నిలదీయగా మౌనంగా ఉండడంతో, గత నెల 31న కర్రతో కొట్టి చంపానని విచారణలో అంగీకరించినట్లు తెలిసింది. తొలుత కర్రతో చేతిని విరగ్గొట్టి, తర్వాత తలపై మోదడంతో తీవ్ర గాయాలతో చనిపోయిందని తెలిపాడు. రక్తపు మరకలు తుడిచి, అనుమానం రాకుండా బ్లీచింగ్‌ చల్లినట్లు విచారణలో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం.

తల్లి మాట వినని కుమార్తె - ఎంత దారుణం జరిగిందంటే!

భార్యాభర్తల మధ్య గొడవ - నాలుగేళ్ల కుమార్తె గొంతు కోసిన తండ్రి

For All Latest Updates

TAGGED:

FATHER KILLS DAUGHTER IN MYLAVARAMమైలవరంలో కుమార్తెను చంపిన తండ్రిGIRL MISSING CASE IN MYLAVARAMMYLAVARAM GIRL MISSING CASE MYSTERYFATHER KILLS DAUGHTER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

జీఎస్టీ 2.0 ఎఫెక్ట్​- తగ్గుతున్న వాహనాల ధరలు- మరి నిత్యావసరాల సంగతేంటి?

భారత్‌తో చర్చలకు సిద్ధం- మోదీతో మాట్లాడేందుకు ఎదురుచూస్తున్నా: ట్రంప్

వీసా లేకున్నా ఈ దేశాలు చుట్టేయొచ్చు! - ఎలానో తెలుసా?

విటమిన్ డి లోపంతో ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు? - ఇలా చేస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.