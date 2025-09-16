ETV Bharat / state

అంతుచిక్కని వ్యాధితో 25కు పైగా గేదెల మృత్యువాత!

10 రోజుల వ్యవధిలో 25కు పైగా పశువులు మృత్యువాత - గేదెలను పరిశీలించి నమూనాలు వైద్యబృందం

buffaloes-are-dying-with-disease
buffaloes-are-dying-with-disease (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 10:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Buffaloes Are Dying with Disease : అన్నదాతల ఇళ్లు పాడి గేదెలతో కళకళలాడేవి. ఆవులు, ఎడ్లు, లేగలు, గేదెలు కొట్టంలో ఉంటే రైతుల గుండె నిండుగా ఉండేది. అలాంటి పశువులు వింత వ్యాధితో విలవిలలాడుతున్నాయి. ఏం చెయ్యాలో పాలుపోని అన్నదాతలు సతమతమవుతున్నారు.

తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో అంతుచిక్కని వ్యాధితో పాడి గేదెలు చనిపోతున్నాయి. తాళ్లపూడి మండలం పెద్దేవం గ్రామంలో సుమారు 200 గేదెలు ఉండగా గడిచిన 10 రోజుల వ్యవధిలో 25కు పైగా పశువులు మృత్యువాత పడ్డాయని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తొలుత పశువుల మెడపై తెల్లటి దద్దురు లాంటి మచ్చ ఏర్పడి, అది పెరిగే కొద్దీ వాటికి ఉష్ణోగ్రత పడిపోతోందని అనంతరం అవి గడ్డి, నీరు తీసుకోక నీరసించిపోతున్నాయని చెప్పారు. ఇదంతా రెండు మూడు రోజుల్లోనే జరిగి గేదెలు చనిపోతున్నట్లు వాపోయారు.

ఈ నెల 13న కాకినాడ ప్రాంతీయ పశురోగ నిర్ధారణ సంస్థ, విజయవాడలోని వెటర్నరీ బయోలాజికల్‌ రీసెర్చ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ నుంచి ప్రయోగశాల వైద్యబృందం వ్యాధి సోకిన గేదెలను పరిశీలించింది. పశువులు తినే గ్రాసం, తాగే నీరు, పశువుల మలమూత్రాలు, పాలు తదితరాలను సేకరించి ప్రయోగశాలకు తీసుకెళ్లింది. సోమవారం సైతం గన్నవరం నుంచి పశువైద్య కళాశాల, ప్రయోగశాల నుంచి వచ్చిన అధ్యాపకులు గేదెలను పరిశీలించి నమూనాలు సేకరించారు.

పాడి పశువులకు కృత్రిమ గర్భధారణ - ఆ రైతుల ఇళ్లలో పాల వెల్లువ

దీనిపై కొవ్వూరు పశువైద్య సహాయ సంచాలకులు వెంకటరెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రయోగశాలల నివేదికలు రావాల్సి ఉందని, అప్పుడే వ్యాధి ఏంటో తెలుస్తుందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం నీరసించిన పశువులకు వైద్యం అందిస్తున్నామని తెలిపారు. మరోవైపు ఈ వ్యాధి సోకిన వాటితో మిగతా పశువులు ఉంటే వాటికీ సోకుతుందేమోనన్న భయంతో గ్రామంలో ఇప్పటి వరకు 50 పైగా పశువులను సంతల్లో అమ్మేశామని, చనిపోయిన ఒక్కో గేదె విలువ సుమారు 1.50 లక్షల దాకా ఉంటుందని రైతులు తెలిపారు.

ఆ ఊరిలో జనం కంటే గేదెలు ఎక్కువ- పాడి పరిశ్రమతో సిరులు పండిస్తున్న రైతులు!

మరోవైపు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే 2019లో పాడి పశువులు చనిపోతే బాధిత రైతులకు నష్టపరిహారం అందించాలనే ఉద్దేశంతో వైఎస్‌ఆర్‌ పశునష్ట పరిహార పథకంను తీసుకొచ్చింది. పేరుగా గొప్పగా పెట్టారు కానీ, తొలి విడత మాత్రమే అరకొర నిధులు ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత నాలుగేళ్లుగా ఒక్కపైసా నిధులు ఇవ్వలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన ఏడు నెలలకే ఎన్ని కష్టాలున్నా పాడి రైతులను ఆదుకుంది. ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో మొత్తం 6,120 పశువులకు 8,992 మంది రైతులకు రూ.28,22,37,000 పాత బకాయిలు అందించింది. గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలోని బకాయిలను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

పశునష్ట పరిహారం పథకం కింద పాడి పశువులు చనిపోతే దేశీయ పశువులకు రూ.30 వేలు, నాటి పశువులకు రూ.15 వేలు చొప్పున పరిహారం ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. అప్పట్లో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తొలి ఏడాది మాత్రమే చనిపోయిన పశువులకు పరిహారం అందించారు. ఆ తర్వాత ఒక్కపైసా నిధులు ఇవ్వలేదు.

For All Latest Updates

TAGGED:

25 BUFFALO DIEDFARMERS PANICVETERINARY TEAMS COLLECT SAMPLESపాడి గేదెలకు వ్యాధ్యులుBUFFALOES ARE DYING WITH DISEASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పరస్పర విశ్వాసం పెంచుకోవడంపై భారత్-చైనా ఫోకస్- LAC వెంబడి సంయుక్తంగా సైనిక పెట్రోలింగ్!

షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వ్యవసాయంలో రిటైర్ ఉద్యోగి లాభాల బాట- మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో వరి సాగు

ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.