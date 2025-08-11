My Career Advisor App for Career Planning : సాఫ్ట్వేర్లో ఉద్యోగాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటంతో వేతనాలూ భారీగా ఉంటాయి. ఈ భావనతో తల్లిదండ్రులు పెద్ద సంఖ్యలో తమ పిల్లల్ని ఇంజినీరింగ్, కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివిస్తున్నారు. కంప్యూటర్ సైన్స్ చదవాలంటే ఏ సబ్జెక్టులో పట్టుండాలి? ఎలాంటి దృక్పథం కలిగి ఉండాలో చూసేవారు చాలా తక్కువగా ఉన్నారు. పిల్లల అభిరుచులు, ఆసక్తుల్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని కెరీర్ను ఎంచుకునేలా చూసే తల్లిదండ్రులు ఎంతమంది? అందుకే తమ పిల్లలు ఏ కోర్సును ఎంచుకోవాలి? కెరీర్ ప్లానింగ్ ఎలా? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమే కేంద్ర విద్యా పరిశోధన, శిక్షణ మండలి (ఎన్సీఈఆర్టీ) ‘మై కెరీర్ అడ్వైజర్’ (my career advisor) యాప్ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. కొత్త కోర్సును ఎంచుకునే ముందు ఈ యాప్ను విద్యార్థులు ఉచితంగా వినియోగించుకోవచ్చు.
ఎలా చేయాలి? :
- వాధ్వానీ ఫౌండేషన్తో కలిసి ఎన్సీఈఆర్టీ ఈ యాప్ను రూపొందించింది. ముఖ్యంగా పాఠశాల విద్య, ఇంటర్ చదివే విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యలో ప్రవేశించడానికి ఈ యాప్ గైడ్ చేస్తుంది.
- ప్లే స్టోర్ నుంచి ఈ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత తమ వివరాలు నమోదు చేయాలి. అందులో ఇంజినీరింగ్, టెక్నాలజీ, సైన్స్, ఆర్ట్స్, గేమింగ్ లాంటి పలు కోర్సులు కనిపిస్తాయి. ఆ తర్వాత తమకు ఏ కోర్సు చదవాలని ఉందో దాన్ని ఎంచుకోవాలి.
- మీకు నచ్చిన సబ్జెక్టుపై ఆసక్తితో పాటు విద్యార్థుల వ్యక్తిత్వాన్ని అంచనా వేసేందుకు పలు ప్రశ్నలు వస్తాయి. వాటికి నిజాయతీగా జవాబులు రిజిస్టర్ చేయాలి.
- యాప్లో వివరాల నమోదు అంటే ఒక రకంగా ఆన్లైన్ పరీక్ష లాంటిదే. ఇదంతా దాదాపు 45 నిమిషాలు పడుతుంది. ఆ తర్వాత స్కోర్ వస్తుంది. ఆ మార్కులను బట్టి మీరనుకున్న కోర్సు/ రంగంలో రాణించే అవకాశం ఉందా? లేదా? అనేది తెలుస్తుంది. దీన్ని శాస్త్రీయ విధానంలో రూపొందించినట్లు కేంద్ర విద్యాశాఖ పేర్కొంది.
యాప్ ద్వారా ఉపయోగాలేంటంటే? :
- ఈ యాప్ చేసే గైడెన్స్ ద్వారా విద్యార్థులు సరైన దిశగా ప్రయాణించే అవకాశముంటుంది.
- గ్రామీణ, అనేక పట్టణ ప్రాంతాల్లో కెరీర్ కౌన్సెలర్లు లేరు. చాలా వరకు విద్యాసంస్థల్లోనూ అదే పరిస్థితి ఉంది. ఈ ‘యాప్’ను దీనికి కొంతవరకు ప్రత్యామ్నాయంగా భావించవచ్చు.
- ఏమీ తెలుసుకోకుండా ఏదో ఒక కోర్సును/ రంగాన్ని ఎంచుకొని అందులో రాణించలేక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే వారు ఎంతోమంది ఉన్నారు. ఆ పరిస్థితి తలెత్తకుండా జాగ్రత్తపడొచ్చు.
''ప్రస్తుత విద్యా విధానంలో అతి పెద్ద లోపాన్ని గుర్తించి యాప్ తీసుకురావడం శుభపరిణామం. అయితే ఈ యాప్ సామాజిక, కుటుంబ, ఆర్థిక పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం లేదు. అందువల్ల నిజాయతీగా జవాబులు నమోదు చేసి గైడెన్స్ పొందవచ్చు. విద్యార్థి ఎందులో రాణిస్తారో అన్నది యాప్ చెప్పదు. అతను చదవాలని, ఆసక్తి ఉన్న కోర్సుకు తగినవాడేనా? అని గుర్తించవచ్చు. దానికితోడు ఆంగ్లంలో తప్ప ఏ ప్రాంతీయ భాషల్లో ప్రశ్నలు లేవు. ఇంగ్లీష్ రానివారు ఇబ్బందిపడతారు. ఈ యాప్ను ప్రతి పాఠశాలలో, జూనియర్ కళాశాలలో విద్యార్థులు వినియోగించుకునేలా విద్యాశాఖ చొరవ తీసుకోవాలి''. - ఆచార్య బెల్లంకొండ రాజశేఖర్, కెరీర్ కౌన్సెలర్
