ETV Bharat / state

మీరొచ్చి చేస్తారన్న నమ్మకం లేదు! - సొంతంగా కల్వర్టు నిర్మించుకున్న గిరిజనులు - TRIBALS WHO BUILT THEIR OWN CULVERT

Tribals Built their Own Culvert in Mulugu District ( Eenadu )

By ETV Bharat Telangana Team Published : July 4, 2025 at 2:45 PM IST 1 Min Read