ఎంజీబీఎస్ను ముంచెత్తిన మూసీ - ఆశ్చర్యపరుస్తున్న డ్రోన్ దృశ్యాలు
హైదరాబాద్ జంట జలాశయాలకు పోటెత్తిన వరద - హైదరాబాద్ జంట జలాశయాలు నిండటంతో నీటిని విడుదల చేసిన అధికారులు - చెరువులా మారిన సమీప కాలనీలు
Published : September 27, 2025 at 7:44 PM IST
Musi Flood Drone Visuals : మూసీనదీ భాగ్యనగరంపై ఉగ్రరూపం దాల్చింది. మూసీ, ఈసా నదుల ఉద్ధృతితో ఒక్క రోజులోనే రికార్డు స్థాయిలో హైదరాబాద్ జంట జలాశయాలకు భారీ స్థాయిలో వరద పోటెత్తింది. ఇక్కడి నుంచి నీటి విడుదలతో మూసీ పరివాహక బస్తీలు జలదిగ్బంధనంలో చిక్కుకున్నాయి. చాదర్ఘాట్, ముసారాంబాగ్ బ్రిడ్జి పైనుంచి ప్రవాహం కొనసాగడంతో అధికారులు రాకపోకలు నిలిపివేశారు. మహాత్మాగాంధీ బస్టాండ్ను చుట్టుముట్టిన వరదతో అధికారులు ఆర్టీసీ బస్సుల రాకపోకలు నిలిపివేశారు.
శివార్లలో కురిసిన కుండపోత వానలకు : గండిపేట జలాశయానికి ఒక్కరోజులోనే రికార్డుస్థాయిలోనే వరద ప్రవాహం పోటెత్తడంతో హైదరాబాద్లో మహానగరంలో సన్నని పాయలా కనిపించే మూసీ తాండవం చేసింది. జంట జలాశయాల నుంచి మొదలు గౌరెల్లి వరకు ఉద్ధృతంగా ప్రవాహిస్తూ భయానక స్థితిలో దర్శనమిచ్చింది. బాపూఘాట్ నుంచి జియాగూడ, మూసారాంబాగ్ వరకు మూసీ వరద ప్రభావం తీవ్రంగా కనిపించింది. వికారాబాద్, తాండూరు, రంగారెడ్డి జిల్లా శివార్లలో కురిసిన కుండపోత వానలకు మూసీ, ఈసా నదులు ఉగ్రరూపం దాల్చాయి. హైదరాబాద్ జంట జలాశయాలకు ప్రవాహం పోటెత్తడంతో అధికారులు నీటిని విడుదల చేశారు. దీంతో మంచిరేవుల-నార్సింగి ORR సర్వీస్ రోడ్డుపై నుంచి నీరు ప్రవహించింది. దీంతో ఆ రోడ్డుపై వాహనాల రాకపోకలను అధికారులు నిలిపివేశారు
చాదర్ఘాట్, మూసారాంబాగ్ వంతెనలు : భారీ వర్షాలు మూసీ వరదతో హైదరాబాద్ నగరం అతలాకుతలం అయ్యింది. ఎటుచూసిన వర్షపు నీరు ప్రవాహం వాహనదారులకు తీవ్ర ఇబ్బంది కలిగించింది. ఉద్యోగాలకు, పనుల మీద బయటకు వెళ్లాల్సిన వారికి తీవ్ర ఆటంకం ఎదురయ్యింది. చాదర్ఘాట్, మూసారాంబాగ్ వంతెనెలు పూర్తిగా నీట మునిగాయి. మూసీ పరివాహక ప్రాంతాల్లోని ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరింది. హైడ్రా, జీహెచ్ఎంసీ, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్, పోలీసు విభాగాలు సమన్వయం చేసుకుంటూ సహాయక చర్యలను చేపట్టాయి.
నాగోలు వంతెన వద్ద మూసీ నది ఉద్ధృతంగా : హైదరాబాద్ నగరంలోని మూసీ పరివాహక ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయమయ్యాయి. పాతబస్తీ పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా మారింది. వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. ఎంజీబీఎస్లోకి వరదనీరు చేరడంతో బస్టాండ్ను అధికారులు మూసివేశారు. నాగోలు వంతెన వద్ద మూసీ నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ఇప్పటి వరకు వాహనాల రాకపోకలు సజావుగా సాగుతున్నప్పటికీ ఇంకా ఇలాగే మరింత ప్రవాహం పెరిగితే వాహనదారులు ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది.
తెలంగాణ రాష్ట్రం మీదుగా ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములతో కూడిన తేలికపాటి వర్షం కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. మెదక్, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో రానున్న రెండు, మూడు గంటల్లో 40 కిలో మీటర్ల కంటే తక్కువ వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. ఆయా జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలను అధికారులను జారీ చేశారు. మరోవైపు జనగామ, కామారెడ్డి, కుమురంభీమ్ ఆసిఫాబాద్, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, ఆదిలాబాద్, హనుమకొండ, హైదరాబాద్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, రంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, వరంగల్, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలకు పసుపు రంగు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
