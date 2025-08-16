ETV Bharat / state

సృజనకు పదును - కొబ్బరి చిప్పలతో గృహోపకరణాలు - DECORATIVE ITEMS WITH COCONUTSHELLS

కొబ్బరి చిప్పలతో కళాఖండాలు - ప్రభుత్వం, దాతలు సహకరిస్తే అంతరించిపోతున్న మరిన్ని వస్తువులు చేస్తానంటున్న కళాకారుడు

Published : August 16, 2025 at 7:43 PM IST

Musalayya Of Bhimavaram Creating Various Decorative Items With Coconut Shells : నట్టింటికి అందాన్ని తీసుకొచ్చే ఎన్నో ఆకృతులు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇంటీరియర్‌ ట్రెండ్స్‌ అని ఇప్పుడు ఎన్నో రకాల వస్తువులు ట్రెండ్​ అయ్యాయి. ఇంట్లోకి వచ్చీరాగానే కనిపించే ఫ్లవర్​వాస్​లు, కాఫీ కప్పులకు కళాఖండాల్ని జోడించి సృష్టిస్తున్నారు. గృహోపకరణాలు సహా ప్రకృతి దృశ్యాల వరకూ అన్నింటినీ ఎంతో ఆకర్షణీయంగా తయారు చేస్తున్నారు. సెంటర్‌ ఆఫ్‌ అట్రాక్షన్‌గా మారుస్తున్నారు. ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా కేవలం కొబ్బరి చిప్పలు సహా కొన్ని న్యాచురల్ వస్తువులు వాడి పలు ఉపకరణాలు తయారు చేస్తున్నారు భీమవరానికి చెందిన ముసలయ్య.

వివిధ ఆకృతులతో మాయ చేసే వస్తువులు : ఒకప్పుడు పాల రంగులో మెరిసిపోయే పింగాణీ కప్పుల్ని షో కేసుల్లో ఉంచేవాళ్లు. అవసరమైనప్పుడు బయటకు తీసి వాడుకున్నా ఆ తర్వాత మళ్లీ అలంకరణగా మారిపోయేవవి. ఎప్పటి నుంచో అలా అలంకరణలో భాగమైన సాదా కప్పులనే ఇప్పుడు ప్రత్యేక సొబగులద్ది కొబ్బరి చిప్పలతో తయారు చేస్తున్నారు ముసలయ్య. ఎప్పటికప్పుడు సృజనకు పదునుపెడుతూ వివిధ ఆకృతులతో మాయ చేసే వస్తువులు తయారు చేస్తున్నారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా భీమవరం మెంటే వారి తోటకు చెందిన బత్తుల ముసలయ్య.

కొబ్బరి చిప్పలతో గృహోపకరణాలు - అట్రాక్టివ్​ వస్తువులు (ETV)

ఇప్పటి వరకు 80కి పైగా వస్తువులు : ఈయన కొబ్బరి చిప్పలతో కళాఖండాలు తయారుచేసి అందర్నీ అబ్బుర పరుస్తున్నారు. ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాలలో తోటమాలిగా పని చేస్తూనే కొబ్బరి చిప్పలతో పలు కళాఖండాలను తయారు చేయడం అలవాటుగా మార్చుకున్నారు ముసలయ్య. ఒకప్పుడు సరదాగా టీ కప్పును తయారు చేయాలనే ఆలోచనతో మొదలైన ఈ కళ ఇప్పటివరకు 80కి పైగా వస్తువులను తయారు చేసే స్థాయికి తీసుకొచ్చిందని చెప్తున్నారు ముసలయ్య. గృహోపకరణాలతోపాటు జంతువులు, మనుషుల ప్రతిమలను ఈయన తయారు చేశారు.

వస్తువులు ఇవే : వరల్డ్ కప్, టీ కప్పులు, జగ్గులు, పూల కుండీలు, సీసాలు, దీపం బుడ్డి, శంకు చక్రం, ఈగలు, దోమలు, చీమలు వంటి ఆకృతులను ముసలయ్య తయారుచేసి భద్రపరిచారు. పత్రికల్లో వస్తున్న చిత్రాల ఆధారంగా పలు ఆకృతులను తయారు చేశానని ఆయన తెలుపుతున్నారు. ఆఫ్రికాలో ఆకలితో చనిపోయిన శిశువు మృతదేహాన్ని గద్ద తింటున్న చిత్రం ఆధారంగా శిశువు మృతదేహాన్ని, గద్దను కొబ్బరి చిప్పలతో తీర్చిదిద్దారు. ఇదేవిధంగా ఆఫ్రికా తెగల రాజు ప్రతిమను కూడా కొబ్బరి చిప్పలతో తయారు చేశారు. ప్రభుత్వం, దాతలు సహకరిస్తే అంతరించిపోతున్న కళాఖండానికి జీవం పోస్తానని ముసలయ్య తెలుపుతున్నారు.

'కొబ్బరి చిప్పల ఆధారంతో టీకప్పులు, అందమైన వస్తువులు, తాగునీటి కప్పులు, గిన్నెలు మొదలైన గృహోపయోగ వస్తువులను తయారు చేసున్నాను. ప్టాస్టిక్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా కళా ఖండాలను తయారు చేస్తున్నాను. ఇంట్లో వాటిని భద్రపరిచే చోటులేదు. ఈ కళ అంతరించిపోకూడదు. ప్రభుత్వం, దాతలు సహకరిస్తే నేను మరిన్ని వస్తువులు తయారు చేస్తాను.' -ముసలయ్య

