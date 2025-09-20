చింతపండు లేకుండా "కొర్రమీను మసాలా ఇగురు" - నీచు వాసన లేకుండా కమ్మగా ఉంటుంది!
నోరూరించే కొర్రమీను చేపల కూర' - ఒక్కసారి తింటే ఎప్పుడూ ఇలాగే చేసుకుంటారు!
Published : September 20, 2025 at 5:15 PM IST
Korameenu Chepala Curry : కొర్రమీనుతో వివిధ రకాల వంటలు చేస్తుంటారు. వీటితో కర్రీ లేదా ఫ్రై చేస్తారు. ఇవి ఎప్పుడూ తింటూనే ఉంటాం. అలా కాకుండా ఈసారి కొర్రమీను మసాలా ఇగురు చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. చింతపండు లేకుండానే దీనిని చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఇంట్లో చేసి పెడితే వావ్ అనాల్సిందేే. మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- కారం - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- కొర్రమీను - ముప్పావు కిలో (750 గ్రాములు)
- ఆయిల్ - ఏడు టేబుల్ స్పూన్లు
- లవంగాలు - 5
- యాలకులు - 4
- దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
- మిరియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 8
- ఆవాలు - అర టేబుల్ స్పూన్
- మెంతులు - రెండు చిటికెడ్లు
- ధనియాలు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టేబుల్ స్పూన్
- టమోటాలు - 3
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీని చేయడానికి ముప్పావు కిలో కొర్రమీను ముక్కలను బాగా కడిగి పక్కనపెట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత గిన్నెలో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ కారం, కొద్దిగా ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ గరంమసాలా, నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి బాగా కలపాలి.
- అనంతరం ముప్పావు కిలో కొర్రమీను చేప ముక్కలను వేసి మసాలాను బాగా పట్టించాలి. ఆ తర్వాత 30 నిమిషాల పాటు వీటిని పక్కన ఉంచాలి.
- 30 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని ఏడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత మసాలా పట్టించిన చేప ముక్కలను వేయాలి. నాలుగు నిమిషాల పాటు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేగనివ్వాలి. అనంతరం మరోవైపు ముక్కను టర్న్ చేసుకొని ఏడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు మసాలా పొడి తయారు చేసుకోడానికి స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకోవాలి. ఇందులో ఐదు లవంగాలు, నాలుగు యాలకులు, కొద్దిగా దాల్చినచెక్క, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, 8 ఎండుమిర్చి వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇందులోనే అర టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, రెండు చిటికెడ్ల మెంతులు, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, అర టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం మసాలా దినుసులను మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తంగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా మిక్సీజార్లో టమోటా ముక్కలను వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- మరోవైపు కడాయి పెట్టుకొని ముప్పావు కప్పు నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత అర కప్పు ఉల్లిపాయ తరుగు, రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయాలి. అదేవిధంగా ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి.
- అనంతరం టమోటా పేస్టు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి. టమోటాలు పచ్చి వాసన పోయాక గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా వేసి బాగా కలిపి మూతపెట్టాలి.
- ఇలా ఆయిల్ సెపరెట్ అయ్యేంత వరకు ఉంచాలి. అనంతరం కప్పున్నర వేడి నీళ్లు పోసి మూత పెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడకనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత వేయించిన చేప ముక్కలను వేసి మూతపెట్టి ఉడికించాలి.
- ఓ నాలుగు నిమిషాల తర్వాత పైన కొత్తిమీర తరుగు వేసి మళ్లీ ఉడకనివ్వాలి.
- మరో రెండు నిమిషాలు అలా ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కడాయిని దించుకున్నారంటే వేడివేడి టేస్టీటేస్టీ కొర్రమీను మసాలా ఇగురు రెడీ అయినట్లే!
- దీనిని వేడివేడి అన్నంలో వేసుకొని తిన్నారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
