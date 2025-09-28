ETV Bharat / state

పంతం ముందు నిలబడలేకపోతున్న ప్రాణాలు - చిన్నపాటి వివాదాలకు హత్యలు, ఆత్మహత్యలు

క్షణికావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలతో రాష్ట్రంలో హత్యలు - కూర్చుండి మాట్లాడితే పరిష్కారమయ్యే చిన్న చిన్న కారణాలకు తీవ్ర నిర్ణయాలు - కుటుంబాలు వీధిన పడి ఛిన్నాభిన్నం అవుతున్న తీరు

Dispute Small Issues
Dispute Small Issues (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 28, 2025 at 8:23 PM IST

Land disputes in Telangana State : పంతం ముందు ప్రాణాలకు కొంచెం కూడా విలువ లేకుండా పోతోంది. క్షణికావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలతో ఏకంగా హత్యలు చేస్తున్నారు. లేకపోతే దిక్కుతోచని స్థితిలో ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. కూర్చుని మాట్లాడితే పరిష్కారమయ్యే చిన్న చిన్న విషయాలకు వారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలతో కుటుంబాలు వీధిన పడి ఛిన్నాభిన్నం అవుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది.

  • కొన్ని నెలల క్రితం రక్త సంబంధీకుల మధ్య చిన్నపాటి స్థలంలో వివాదం తలెత్తింది. దీంతో ఒకరిపై ఒకరు తీవ్రంగా కక్ష పెంచుకున్నారు. మనస్పర్థలు పెరిగి దాడులకు పాల్పడుకునే వరకు పరిస్థితి వెళ్లింది. ఓ రోజు విచక్షణ కోల్పోయి దారుణంగా కత్తులతో దాడి చేసుకున్నారు. దీని ఫలితంగా ఒకరి ప్రాణం పోయింది. నిందితులు జైలుకు వెళ్లారు.
  • చందుర్తి మండలానికి చెందిన ఓ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగం చేసే వ్యక్తికి ఆరునెలల క్రితం వివాహం జరిగింది. తన భార్యతో కలిసి రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్‌లో నివాసం ఉంటున్నారు. భార్యాభర్తల మధ్య చిన్న చిన్న కలహాలు రావడంతో భర్త ఆత్మహత్య చేసుకోవడం స్థానికంగా తీవ్ర విషాదం నింపింది.

కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం మేలు : రాజన్న సిరిసిల్ల నియోజకవర్గం జిల్లా అయినప్పటి నుంచి ఆయా మండలాల్లో భూముల ధరలకు రెక్కలోచ్చి ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. భూ సమస్యలకు సంబంధించి రోజురోజుకు పరస్పర ఫిర్యాదులు హెచ్చుమీరుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో రక్త సంబంధీకులు, బంధువులు, స్తిరాస్థి వ్యాపారులు, రైతులు భూ తగాదాల్లో పగలు, కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతున్నారు.

ఆవేశంలో తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు : గెట్లు, భూమి పంపకాల్లో తేడాలు రావడంతో పంతానికి పోయి కొంతమంది ప్రాణాలకు మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. మాటలతో గొడవలు తీవ్రరూపం దాల్చి హత్యలకు దారి తీస్తున్నాయి. ఇలా ఆవేశంలో తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలతో దోషులుగా మారి జైళ్లో శిక్షలు అనుభవిస్తున్నారు. దీంతో ఇరు కుటుంబాలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతోంది.

ప్రతికూల నిర్ణయాలతో బలవన్మరణాలు : కుటుంబ సభ్యులు ముఖ్యంగా భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్థలు, మాట పట్టింపులు తీవ్ర విషాదాంతాలకు దారి తీస్తున్నాయి. గొడవలు పడి క్షణికావేశంలో ప్రతికూల నిర్ణయం తీసుకొని బలవన్మరణాలకు పాల్పడుతున్నారు. మానసికంగా కుంగిపోయి మద్యం, జూదం వంటి వ్యసనాలకు బానిసలుగా మారి కుటుంబాలను రోడ్డున పడేస్తున్నారు.

ప్రశాంతంగా కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలి : చిన్నచిన్న కారణాలకు ఆత్మహత్యలు, హత్యలకు పాల్పడటం రాష్ట్రంలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ప్రశాంతంగా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే తప్పనిసరిగా పరిష్కారం అవుతాయని మానసిక వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఆత్మహత్యలు, హత్యలకు పాల్పడే ఆస్కారమే ఉండదని, ప్రశాంతంగా తమ జీవితాలను గడపవచ్చని చెబుతున్నారు. వివాదాలకు పరిష్కారం గొడవలు, హత్యలు, ఆత్మహత్యలు కాదని సూచిస్తున్నారు.

పోలీస్​స్టేషన్​కు ఫిర్యాదులు వచ్చిన వెంటనే బాధితులకు న్యాయం చేయడంలో తెలంగాణ పోలీసులు ముందు వరుసలో ఉంటారని డీజీపీ శివధర్​ రెడ్డి తెలిపారు. మాదకద్రవ్యాల నియంత్రణ విషయంలో ఈగల్‌ విభాగం కొద్దిరోజుల్లోనే కీలక పురోగతి సాధించిందన్నారు. డ్రగ్స్‌ ముఠాలు తెలంగాణను వదిలి ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లిపోయేలా చేయడంలో కీలకంగా వ్యవహరించిందని వెల్లడించారు. సైబర్​, మాదకద్రవ్యాల నేరాలు రోజురోజుకూ తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో భద్రతను మరింత పటిష్ఠం చేసేందుకు కార్యాచరణ రూపొందిస్తామని తెలిపారు.

భార్యపై కోపం - క్షణికావేశంలో కుమార్తెను హతమార్చిన తండ్రి

మామను హత్య చేసిన మేనకోడలు - అనుమానం రాకూడదని వెండి ఆభరణాల దోపిడీ

