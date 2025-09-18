ETV Bharat / state

చంపింది ఎవరు? చనిపోయింది ఎవరు? - శివారు ప్రాంతాల్లో మిస్టరీ డెత్​​లు!

హైదరాబాద్​లో పెరుగుతున్న హత్యలు - శివారు ప్రాంతాల్లో గుర్తుతెలియని మృతదేహాల కలకలం - ఘటనల్లో అధికంగా ఇతర రాష్ట్రాలవారే నిందితులు!

Murders Are Increasing in Deserted Areas of Hyderabad
Murders Are Increasing in Deserted Areas of Hyderabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2025 at 10:08 AM IST

Murders Are Increasing in Deserted Areas of Hyderabad : హైదరాబాద్​లో గుర్తు తెలియని మృతదేహాలు తరచూ వెలుగు చూస్తుండటం కలకలం రేపుతోంది. దుండగులు గిట్టని వారిని దారుణంగా హతమార్చి, గుట్టుగా తీసుకొచ్చి మూసీ నది, చెరువులు, కుంటలు, నిర్మానుష్య ప్రాంతాల దగ్గర పడేస్తున్నారు. శివార్లు, ఔటర్ రింగురోడ్డు సమీప ప్రాంతాల్లో ఈ తరహా ఘటనలు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. మంగళవారం ఒక్కరోజే నగరంలో రెండు చోట్ల మహిళల మృతదేహాలు బయటపడటం ఇందుకు నిదర్శనం. కిస్మత్​పూర్​లోని నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో దుస్తులు లేకుండా, చర్లపల్లి రైల్వేస్టేషన్​ వద్ద బస్తాలో మూటకట్టిన స్థితిలో మృతదేహాలు వెలుగు చూడడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కొన్నిసార్లు ఎలాంటి ఆనవాళ్లు దొరక్కుండా దహనం చేస్తున్నారు. ఈ తరహా ఉదంతాల్లో నిందితులనే కాదు, మృతుల్ని గుర్తించడం కూడా పోలీసులకు సవాల్​గా మారుతోంది.

సమాచారం తర్వాతే వెలుగులోకి : నేరస్థులు హత్యలు చేసేందుకు, ఆ తర్వాత వాటి ఆనవాళ్లు కనిపించకుండా చేసేందుకు శివారు ప్రాంతాలనే ఎంచుకుంటున్నారు. ఇక్కడ జనసంచారం తక్కువగా ఉండటం, రాత్రివేళ కొన్ని ప్రాంతాల్లో మినహా అంతటా పెట్రోలింగ్‌ నిర్వహించడం సాధ్యపడదు. దీనికితోడు దట్టమైన చెట్లు, పొదలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో నేరాలు జరిగితే స్థానికులు గుర్తించి సమాచారమిచ్చిన తర్వాతే బయటకు వస్తున్నాయి. ఘటనలకు పాల్పడే ముందు ఆయా ప్రాంతాల్లో రెక్కీ నిర్వహించి ప్లేస్​లను ఎంచుకుంటున్నారు. కిస్మత్‌పూర్‌లో మృతదేహాన్ని విసిరేసి, దాదాపు మూడు రోజులయింది. ఎవరూ గుర్తించకపోవడంతో మృతదేహం కుళ్లిపోయి గుర్తుపట్టలేని స్థితిలో ఉంది. చర్లపల్లిలో లభ్యమైన మృతదేహమూ ఇలానే ఉంది.

శివారు ప్రాంతాలనే ఎంచుకుని! : నగరంలోని రైలుపట్టాల వెంట దారుణ పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఏటా సగటున 30దాకా మృతదేహాలు ఎవరివో గుర్తించలేని పరిస్థితి. పట్టాల వెంట సీసీ కెమెరాలు లేకపోవడం, నిర్మానుష్యంగా ఉండటంతో నేరగాళ్లు అవకాశంగా మార్చుకుంటున్నారు. ఇళ్లలో హత్యలు చేసి, శరీరాన్ని భాగాలు చేసి లేదా, మొత్తం సంచిలో లేదా బ్యాగ్​లో మూట కట్టి శివారు ప్రాంతాల్లో విసురుతున్నారు. కొందరైతే వెళ్లే దారిలో సీసీ కెమెరాలను గమనించి ఘటనలకు పాల్పడుతున్నారు.

ఇతర రాష్ట్రాల వారే ఎక్కువ : గుర్తుతెలియని మృతదేహాలు దొరికిన ఘటనల్లో మృతులు, నిందితులు ఎక్కువగా ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందినవారే ఉంటున్నారు. ఉపాధి కోసం వచ్చిన వీరు కాలిబాటలు, ప్రార్థనా మందిరాల దగ్గర ఉంటున్నారు. తగాదాలు, ఇతర కారణాలతో వీరిని హతమారుస్తున్నారు. ఇటీవల కూకట్‌పల్లిలో రేణు అగర్వాల్‌ హత్య కేసులో నిందితులు ఝార్ఖండ్‌కు చెందినవారు. ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన కొత్త వ్యక్తుల రాకపోకలపై నిఘా లేకపోవడం, కనీస నేర చరిత్ర తెలుసుకోకుండా పనుల్లో పెట్టుకోవడం వల్లే ఈ దారుణాలు జరుగుతున్నాయన్న విమర్శలు ఉన్నాయి.

సీసీ కెమెరాలు, పెట్రోలింగ్​ పెంచాలి : ఇటీవల పెరిగిన హత్యల కారణంగా ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పిల్లలను బయటికి పంపించాలంటేనే జంకుతున్నారు. హైదరాబాద్​ శివారు ప్రాంతాల్లో సీసీ కెమెరాలను పెంచాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. పెట్రోలింగ్​ కూడా పెంచాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఘటనల్లో దర్యాప్తు తొందరగా పూర్తి చేసి, నిందితులను పట్టుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

మహిళలపై పాశవిక దాడులు - కిరాతకంగా ప్రాణాలు తీసిన నిందితులు

అత్తగారింటికని బయలుదేరింది - గమ్యం చేరకముందే 'రైలు' చిదిమేసింది

