ఆయన కళ్లతో చూస్తే అక్కడ 10 బంగ్లాలు కనిపిస్తాయి! - రూ.450 కోట్ల ఆస్తికి ప్లాన్

ఆస్తి పన్ను కూడా కడుతున్నారు - బోగస్‌ నంబర్లతో రూ.450 కోట్ల ఆస్తికి ఎసరు! - క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం అక్కడ ఉన్నది ఖాళీ స్థలం - ఇంటి నంబర్లు ఇచ్చినందుకు అధికారులకు రూ.కోట్లలో ముడుపులు

Open Place in Alwal
Open Place in Alwal (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 10, 2025 at 10:24 AM IST

3 Min Read
GHMC Officers Allotted House Numbers To Open Place : పైన చిత్రంలో చూస్తే ఎవరికైనా ఖాళీ స్థలం కనిపిస్తుంది. కానీ ఓ ఉన్నతాధికారి కళ్లతో చూస్తే మాత్రం ఇక్కడ 10 భారీ బంగ్లాలు కనిపిస్తాయి. ఎందుకంటే ఆ నివాసాలకు ఇంటి నంబర్లు కూడా ఉన్నాయి మరి. ఆ భవనాలన్నింటికీ ఒకరే యజమాని. మరో విశేషమేమంటే ఆ ఇళ్లకు 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ సైతం కట్టారు. అవును, దస్త్రాల్లో కూడా అలాగే ఉంది. క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం అక్కడ ఉన్నది ఖాళీ స్థలమే. ఆ స్థలానికి ఇంటి నంబర్లు ఇచ్చినందుకు ఆ ఉన్నతాధికారికి భారీగా (రూ.కోట్లలో) ముడుపులు కూడా ముట్టాయి. ఈ కుంభకోణంపై తాజాగా విజిలెన్స్‌ ఎంక్వైరీ పూర్తయింది. ఆ ఉన్నతాధికారి కనుసన్నల్లోనే ఈ తతంగం మొత్తం నడిచినట్లు స్పష్టమైంది. దీనికి సంబంధించి సేకరించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

అసలేం జరిగిందంటే? : అల్వాల్‌ గ్రామంలోని 573, 574 సర్వే నంబర్లలో మూడున్నర ఎకరాల ప్రైవేటు వ్యక్తుల భూమికి, ఐదున్నర ఎకరాల వివాదాస్పద భూమికి కలిపి మొత్తం 9 ఎకరాల్లో 10 పెద్ద ఇళ్లున్నట్లుగా అల్వాల్‌ పురపాలక శాఖ అధికారులు ధ్రువీకరించారు.

విద్యుత్తు శాఖ అధికారులదీ అదే తంతు : ఈ ఖాళీ స్థలం విషయంలో విద్యుత్తు శాఖ అధికారులు సైతం అవినీతికి పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది. అక్కడ నివాస గృహాలున్నట్లు పేర్కొంటూ కరెంటు లైన్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఇంటి నంబర్లతో విద్యుత్తు మీటర్ల ఏర్పాటుకు రంగం సిద్ధం చేశారు. ఆ సమయంలోనే వివాదంలో ఉన్న మరో వ్యక్తి ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో రూ.లక్షలు వెచ్చించి ఏర్పాటు చేసిన లైన్లను విద్యుత్తు శాఖ సిబ్బంది సొంత ఖర్చుతో తొలగించారు. ఇంటి నంబర్లు కేటాయించి సంబంధిత రికార్డుల్లోకి ఎక్కించారు. డబ్బులు చేతులు మారడంతో ఎవరూ అక్కడ ఇళ్లున్నాయా? లేదా? అన్నది అసలు సరిచూడలేదు.

అయితే ఇంటి నంబర్లు జారీ అయిన భూమిపై కోర్టులో కేసు దాఖలైంది. ఐదున్నర ఎకరాల భూమి యాజమాన్యంపై ఇద్దరు ప్రైవేటు వ్యక్తులు, ప్రభుత్వం మధ్య కోర్టులో కేసు నడుస్తోంది. ఆ మొత్తం భూమి తనదేనంటూ జనార్దన్‌రెడ్డి అనే వ్యక్తి అల్వాల్‌ సర్కిల్‌ మున్సిపల్ ఉప కమిషనర్‌ శ్రీనివాసరెడ్డిని సంప్రదించగా, ఆయన అభయం ఇచ్చారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఒకరోజు స్వీయ మదింపు కింద అప్లై చేయించి, అదే రోజున అన్నింటినీ ఆమోదించారు. దరఖాస్తుల్లో ఇంటి విస్తీర్ణాన్ని గరిష్ఠంగా 4 వేల చదరపు అడుగులుగా చూపించారు. అంటే ఈ లెక్కన అక్కడ భారీ బంగ్లాలు ఉన్నట్లు.

క్షేత్రస్థాయిలో ఆ ఇంటి పరిశీలన : నిబంధనల ప్రకారం స్వీయ మదింపు దరఖాస్తుతో పాటు రిజిస్టర్డ్‌ సేల్‌డీడ్‌ పత్రాలు జత చేయాలి. అందులోని వివరాల ఆధారంగా సంబంధిత బిల్‌ కలెక్టర్‌ లేదా ట్యాక్స్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్, సహాయ ఉపకమిషనర్‌ క్షేత్రస్థాయిలో ఆ ఇంటిని పరిశీలన చేస్తారు. విస్తీర్ణం, భవనం ఎత్తును నిర్ధారించుకున్నాక ఫొటోలను ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు జతచేసి ఫైల్​ను పైస్థాయికి పంపుతారు. చివరగా ఉప కమిషనర్‌ అన్ని సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా అని చూసి ఆమోదిస్తారు. ఈ వ్యవహారంలో అసలు ఇవేవీ జరగలేదు.

ఉప కమిషనర్‌ శ్రీనివాసరెడ్డి తన కిందిస్థాయి ఆఫీసర్ల ఆన్‌లైన్‌ లాగిన్‌ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్‌లను ఉపయోగించి వారి సంతకాల్లేకుండా స్వీయ మదింపు దరఖాస్తులన్నింటినీ ఆమోదించారు. ఈ విషయంలో అధికార పార్టీకి చెందిన ఓ నాయకుడు ఉన్నతస్థాయిలో తీవ్రమైన ఒత్తిడి తెచ్చినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆ నాయకుడికి, ఉప కమిషనర్‌కు మధ్య మంచి సత్సంబంధాలున్నాయని సమాచారం. ఇంటి నంబర్లు కేటాయించిన భూమి మార్కెట్‌ విలువ ఏకంగా రూ.450 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఈ స్థలానికి ఇంటి నంబర్లను అధికారులు కేటాయించారు.

ఫిర్యాదుతో అసలు విషయం వెలుగులోకి : ప్రైవేటు భూ యజమాని, వివాదాస్పద భూమి కోర్టు కేసులో భాగమైన వ్యక్తి మోహన్‌రెడ్డి తప్పుడు (బోగస్‌) పత్రాలతో జారీ అయిన ఇంటి నంబర్లపై జీహెచ్‌ఎంసీ సర్కిల్‌ కార్యాలయంలో, కేంద్ర కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేశారు. న్యాయం జరగకపోవడంతో రాష్ట్ర విజిలెన్స్‌కు కంప్లైంట్ చేయడంతో విచారణ మొదలై వాస్తవాలు వెలుగు చూశాయి. విచారణ నివేదిక జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్‌కు చేరాక ఆర్వీ కర్ణన్‌ స్పందించారు.

ఆస్తి పన్ను ఏకరూప సంఖ్యలు (పీటీఐఎన్‌) 1270407485, 1270407486, 1270407487, 1270407489, 1270407484, 1270407481, 1270407490, 1270407488, 1270407492, 1270407491తో ఇచ్చిన పది ఇంటి నంబర్లను రద్దుచేశారు. తప్పుచేసిన అధికారులపై మాత్రం ఎలాంటి చర్యలు లేవు. మున్సిపల్ సెక్రటరీ ఇలంబర్తికి ఫిర్యాదు వెళ్లింది. ఆయన కూడా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం తీవ్ర విమర్శలకు తావిస్తోంది. ఈ వ్యవహారంపై నగరపాలక సంస్థ ఉన్నతాధికారులను సంప్రదించగా, విజిలెన్సు రిపోర్టు పరిశీలించి చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.

పాసుపుస్తకాల పేరిట నిలువుదోపిడీ - రూ.కోట్లు దండుకున్న ముఠా

రికార్డుల్లో వేల ఎకరాల భూములు - అవి ఎవరివో ఎవరికీ తెలియదు

