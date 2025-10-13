ETV Bharat / state

ఆర్​ఎఫ్​సీలో షూటింగ్​ చేయడం మంచి అనుభూతిని కలిగిస్తుంది : ముంబయి ఫిల్మ్​ మేకర్స్

రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీని సందర్శించిన ముంబయికి చెందిన ఫిల్మ్ మేకర్లు - ఆర్‌ఎఫ్‌సీలోని షూటింగ్‌ లొకేషన్లు చూసి మైమరిచిపోయిన ఫిల్మ్‌ మేకర్లు - అన్ని షూటింగ్‌లకు ఆర్‌ఎఫ్‌సీ లొకేషన్లు అనుకూలంగా ఉన్నాయని కితాబు

Ramoji Film City
Mega Film Making Complex in RFC (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 13, 2025 at 7:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mumbai Film Makers Ramoji Film City on Mega Film Making Complex : ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీని ముంబయికి చెందిన 30 మంది లైన్‌ ప్రొడ్యూసర్లు, ఆర్ట్ డైరెక్టర్లు, ప్రొడక్షన్‌ డిజైనర్లు సోమవారం సందర్శించారు. మెగా ఫిల్మ్‌ మేకింగ్ కాంప్లెక్స్‌ వారికి సాదర స్వాగతం పలికింది. ఫిల్మ్‌ సిటీలోని షూటింగ్‌ లొకేషన్లు, ఫిల్మ్‌ మేకింగ్‌కు సంబంధించిన సదుపాయాలను ఆర్​ఎఫ్​సీ సిబ్బంది పవర్‌పాయింట్‌ ప్రజెంటేషన్‌ ద్వారా పూర్తిగా వివరించారు. ఫిల్మ్‌సిటీలోని 300 పైగా షూటింగ్‌ లొకేషన్లలో 3500కు పైగా సినిమాల షూటింగ్స్​ జరిగినట్లు తెలిపారు.

సమయంతో పాటు డబ్బు ఆదా : సినిమాలు, వెబ్‌ సిరీస్‌లు, సీరియల్స్, టెలివిజన్‌ కమర్షియల్‌ షూటింగ్‌లకు రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ లొకేషన్లు చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాయని ముంబయి ఫిల్మ్‌మేకర్లు కితాబిచ్చారు. ఫిల్మ్‌సిటీలో చిత్రీకరణల వల్ల సమయంతో పాటు డబ్బు కూడా ఆదా అవుతుందని వారు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఇక నుంచి తాము కూడా రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీలో సినిమా చిత్రీకరణలు చేసేందుకు ముందుకురానున్నట్లు వెల్లడించారు.

రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలో ముంబయి ఫిల్మ్​ మేకర్స్ - లొకేషన్లపై పవర్​పాయింట్​ ప్రజెంటేషన్ (ETV)

"రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలో షూటింగ్​ చేయడం మంచి అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. మంచి విషయం ఏమిటంటే మన బడ్జెట్​లో​ 3 వందల నుంచి 4 వందల వరకు లొకేషన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీ బడ్జెట్​కు అనుగుణంగా ఇక్కడ షూటింగ్​కు వీలుంది. మేము గత 20 ఏళ్ల నుంచి ఇక్కడే చిత్రీకరణలు చేస్తున్నాం" -నరేంద్ర, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్

"రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీకి వచ్చారంటే ఇల్లు లాంటి ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. సినిమా డైరెక్టర్లు, ప్రొడ్యూసర్లమందరం ఇక్కడి లొకేషన్లను చూశాం. విలేజ్​, సౌత్, నార్త్, బంగ్లా లొకేషన్లు చాలా బాగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ సినిమా తీస్తే బడ్జెట్​ తగ్గుతుంది. నగదు ఖర్చు తక్కువ అవుతుంది. మ్యాన్​ పవర్​ దొరుకుతుంది. 30 నుంచి 32 రోజుల్లో షూటింగ్​ కంప్లీట్​ అవుతుంది. రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ లాంటి లొకేషన్ల వాతావరణంలో షూటింగ్​ చేస్తే సమయం, డబ్బు రెండూ ఆదా అవుతాయి" -సంజయ్​ సింగ్, నిర్మాత

త్వరలో నైట్ సఫారీ ఏర్పాటు : షూటింగ్​ల పరంగానే కాకుండా రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ పర్యాటకులను ఆకట్టుకునేందుకు కొత్తగా రెండు ప్రాజెక్టులను త్వరలోనే అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. సందర్శకులకు కొత్త అనుభూతులు పంచేలా గ్లోబల్ టూరిజం విలేజ్, నైట్ సఫారీ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆర్ఎఫ్​సీ వెల్లడించింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో ఇటీవల ఒప్పందం చేసుకుంది.

రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలో గ్లోబల్ టూరిజం విలేజ్‌, నైట్ సఫారీ! - రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం

ట్రావెల్ టూరిజం ఫెయిర్​లో రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీకి అవార్డ్​- స్టాల్​కు ప్రశంసలు

For All Latest Updates

TAGGED:

MUMBAI FILMMAKERS RAMOJI FILM CITYHOOTING LOCATIONS FILMMAKINGMEGA FILM MAKING COMPLEXహైదరాబాద్​లో రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీMEGA FILM MAKING COMPLEX

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

రాగిపిండితో రుచికరమైన "కుకీస్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.