అధికారి వస్తేనే స్లాట్ బుకింగ్ - సార్ రావాలంటే మాత్రం మధ్యాహ్నం 12 కావాల్సిందే!
ఉదయం 10.30 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు స్లాట్ బుకింగ్ - మధ్యాహ్నం 12 గంటల తర్వాత కార్యాలయానికి వస్తున్న ములుగు సబ్ రిజిస్ట్రార్ - అధికారి కోసం నిరీక్షిస్తూ రెండోసారి బుకింగ్
Published : September 26, 2025 at 4:37 PM IST
Sub Registrar Office Mulugu : ప్రజలకు సేవ చేయాల్సిన ప్రభుత్వ అధికారులు వారి బాధ్యతలు నిర్వర్తించడానికి నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సమయానికి కార్యాలయానికి చేరుకోకుండా ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారు. ప్రభుత్వానికి అత్యంత ఆదాయం అందించేది రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం. అలాంటిది అక్కడే ప్రజలకు అరకొర సేవలు అందుతున్నాయి. అధికారి సమయపాలన పాటించకపోవడంతో పూర్తిస్థాయిలో సేవలు అందడం లేదు. దీంతో స్లాట్ బుక్ చేసుకున్న వారు మరింత సమయం వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ములుగు సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాన్ని 'ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్' బృందం బుధ, గురువారాల్లో పరిశీలించింది. కాగా పెద్ద సారు మధ్యాహ్నం 12 గంటల తర్వాత కార్యాలయానికి వస్తున్నట్లు తేలింది. వివరాల్లోకి వెళితే,
పనికిరాకుండా పోతున్నబుకింగ్ అయిన స్లాట్స్ : ప్రభుత్వం రిజిస్ట్రేషన్ పద్దతికి కొన్ని నిబంధనలు విధించింది. భూములు, భవనాలు, ఇతర రిజిస్ట్రేషన్లకు ఉదయం 10.30 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని తెలిపింది. ప్రభుత్వం రోజుకు 48 స్లాట్స్కు మాత్రమే అనుమతిచ్చింది. అయితే ములుగు సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలోని అధికారి ఆ నిబంధనలను తుంగలో తొక్కుతున్నారు. ఉదయం రావాల్సిన సబ్ రిజిస్ట్రార్ మధ్యాహ్నం 12 గంటల తర్వాత వస్తుండడంతో ఆలోగా బుకింగ్ అయిన స్లాట్స్ పనికిరాకుండా పోతున్నాయి.
అధికారి రాక కోసం నిరీక్షిస్తూ రెండోసారి బుకింగ్ : రిజిస్ట్రేషన్ కోసం వచ్చిన వారు అధికారి రాక కోసం నిరీక్షిస్తూ మళ్లీ బుక్ చోసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తోంది. ఒకసారి స్లాట్ బుక్ చేస్తే 15-20 నిమిషాల వ్యవధిలోగా దానిని వినియోగించుకోవాలి. ఈలోగా రిజిస్ట్రేషన్ కాకపోతే మళ్లీ అదేరోజు స్లాట్ బుకింగ్కు అవకాశం లేదు. ఒకవేళ మరుసటి రోజు ఉండాలనుకుంటే దూరప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వారికి తిప్పలు తప్పడం లేదు. పనులున్న వారు త్వరగా వచ్చినా ఉపయోగం లేకుండా పోతోంది.
ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు : బుధవారం సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయానికి 'ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్' వెళ్లి పరిశీలించగా సబ్ రిజిస్ట్రార్ 11.57 గంటల వరకు ఆఫీసుకు రాలేదు. గురువారం సైతం 12.30 గంటల తర్వాత కార్యాలయానికి వచ్చారు. ఉదయం వచ్చిన వారు పెద్దసారు వచ్చేదాకా వేచి ఉన్నారు. కార్యాలయ సిబ్బందిని అడిగితే ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదని సమాధానం చెబుతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ములుగు సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయానికి రిజిస్ట్రేషన్ కోసం వచ్చే వారు తొలుత డాక్యుమెంట్ రైటర్ను సంప్రదించినప్పుడు వారు అధికారి ఉన్నారా? లేదా? అనేది పరిశీలించిన తర్వాతే స్లాట్ బుక్ చేస్తున్నారు. ఇలా ప్రతి రోజు 12 గంటల తర్వాతనే రిజిస్ట్రేషన్లు మెదలవుతున్నాయి.
సకాలంలో అధికారి రాకపోవడంపై 'ఈటీవీ భారత్' సబ్ రిజిస్ట్రార్ దిలీప్ చంద్రగోపాల్ను వివరణ కోరగా అలాంటిదేమీ లేదంటూ సమాధానం ఇచ్చి దాటవేశారు. కార్యాలయ వేళల్లో ఎప్పుడు స్లాట్ బుక్ చేసుకుంటే అప్పుడే రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తామన్నారు. ఎక్కువగా స్లాట్స్ 12 తర్వాతనే బుక్కవుతున్నాయన్నారు.
