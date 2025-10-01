ETV Bharat / state

నెలకు రూ.లక్ష సంపాదిస్తున్న రైతులు - తక్కువ విస్తీర్ణంలో తక్కువ పెట్టుబడితో అధిక ఆదాయం!

సంప్రదాయ పంటలకు ప్రత్యామ్నాయ పంటగా మల్బరీ - నెలకు రూ.లక్షలు ఆర్జిస్తున్న రైతన్నలు - మెలకువలు తెలుసుకునేందుకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి రంగారెడ్డి జిల్లా తలకొండపల్లి తండాకు తరలి వస్తున్న ఔత్సాహికులు

Mulberry Farming In Telangana
Mulberry Farming In Telangana (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2025 at 6:31 PM IST

3 Min Read
Mulberry Farming In Telangana : తక్కువ విస్తీర్ణంలో తక్కువ పెట్టుబడితో అధిక ఆదాయం ఆర్జించేందుకు మల్బరీ సాగు మంచి మార్గం. సంప్రదాయ పంటలకు ప్రత్యామ్నాయ పంట ఇది. అందుకే రంగారెడ్డి జిల్లాలోని కోరింతకుంట తండా సహా దాని చుట్టపక్కల అనేక గ్రామాల రైతులు మల్బరీ సాగుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. సత్ఫలితాలనూ సాధిస్తున్నారు. మల్బరీ సాగు సహా పట్టు పురుగుల పెంపకం ద్వారా నెలకు లక్షల రూపాయలు ఆర్జిస్తున్నారు. ఫలితంగా సాగు చేసిన రైతుల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడుతున్నాయి. వీరు కేంద్ర, రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రుల అభినందనలను కూడా అందుకున్నారు.

నెలకు రూ.లక్ష ఆదాయం : జల్సుపల్లితండాకు చెందిన రమేశ్ అనే యువ రైతు సంవత్సరానికి ఏకంగా 12 పంటలు తీస్తూ రికార్డు సృష్టించాడు. సంప్రదాయ పంటలతో పోల్చితే తక్కువ నీటితో తక్కువ సమయంలో సంవత్సరం పొడవునా పట్టు పరిశ్రమ ఆదాయం ఇస్తుంది. ఫలితంగా రైతుల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడుతున్నాయి. ఇలా స్వగ్రామంలోని భూమినే నమ్ముకుని నెలకు దాదాపు రూ.1 లక్ష చొప్పున ఆదాయం ఆర్జిస్తున్నట్లు మల్బరీ, పట్టు పురుగుల పెంపకందారులు చెబుతున్నారు. గతంలో వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న లాంటి పంటలు సాగు చేసి నష్టాలు చవిచూసిన తాము మల్బరీసాగు, పట్టు పురుగుల పెంపకం వైపు మళ్లిన తర్వాత జీవితాల్లో మార్పులు వచ్చినట్లు రైతులు చెబుతున్నారు.

నెలకు రూ. లక్ష సంపాదిస్తున్న రైతులు - తక్కువ విస్తీర్ణంలో తక్కువ పెట్టుబడితో అధిక ఆదాయం (ETV)

"ఎక్కడైనా రూ.10 - 20 వేల జీతానికి ఉద్యోగం చేయాలంటే ఉదయం 8 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పని చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే మల్బరీ పంటకు మాత్రం కేవలం 13 రోజులు పనిచేస్తాం. అదికూడా మొదటి పది రోజులు ఉదయం ఒక గంట, సాయంత్రం మరో గంటసేపు పని ఉంటుంది. అయితే పంటకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఈ పంటలు రెండు భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి తోట పెంపకం, రెండు పురుగుల పెంపకం. వీటిని సరిగ్గా చూసుకుంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కన్నా ఎక్కువగానే సంపాదించవచ్చు." - తిరుపతిరెడ్డి, విశ్రాంత ఉపాధ్యాయులు

రూ.4.87 లక్షలు వరకు రాయితీ : మల్బరీ సాగు, పట్టుపురుగుల పెంపకందారులకు ప్రభుత్వాలు పలు ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం సిల్క్ సమగ్ర-2 పథకం కింద ఎస్సీ, ఎస్టీ రైతులకు రూ.4.87 లక్షలు, ఓసీ, బీసీలకు రూ.3.75 లక్షలు షెడ్డు నిర్మాణం, ఇతర పరికరాలు సమకూర్చుకోవడానికి రాయితీ అందిస్తోంది. ఈ సాయం సద్వినియోగం చేసుకుంటూ అనేక మంది తక్కువ పెట్టుబడితో తక్కువ పంటకాల వ్యవధితో నాణ్యమైన దిగుబడి పొందుతున్నారు. 21 రోజులకు ఒక పంట తీస్తూ కొందరు రైతులైతే రూ.లక్ష నుంచి రూ.1.25 లక్షల వరకు ఆదాయాన్ని చూస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు.

జాతీయ మల్బరీ యువ రైతు ఉత్తమ పురస్కారం : మల్బరీ సాగు, పట్టుపురుగుల పెంపకాన్నికోరింతకుంటతండా చుట్టుపక్కల గ్రామాల వారికి శక్రునాయక్‌ అనే రైతు పరిచయం చేశారు. తోటి రైతులకు పంట విధానాన్ని, సాగు మెళకువలు చెబుతూ పట్టు పరిశ్రమ అభివృద్ధికి తోడ్పడుతున్నాడు. ఈ విషయం తెలిసి కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ శక్రునాయక్‌ సహా ఇతర రైతులను అభినందించారు. రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు కూడా అభినందనల్లో ముంచెత్తారు. శుక్రునాయక్‌కు కేంద్ర ప్రభుత్వం వరుసగా 2024, 2025 సంవత్సరాల్లో జాతీయ స్థాయి ఉత్తమ మల్బరీ రైతు, ఉత్తమ పట్టుపురుగుల పెంపకం దారు పురస్కారాలు అందించింది.

మల్బరీ పంట సాగు విధానాన్ని, మెళకువలను తెలుసుకునేందుకు రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల నుంచే కాకుండా కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల నుంచి తలకొండపల్లి తండాకు తరలివస్తున్నారు. రాష్ట్ర స్థాయి పట్టు పరిశ్రమశాఖ అధికారులు, యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలు కూడా పలుమార్లు పరిశీలించారు.

సెరీకల్చర్ రిసోర్స్ సెంటర్‌ : శక్రునాయక్ చేస్తున్న కృషిని దృష్టిలో పెట్టుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం కోరింతకుంట తండాకు సెరీకల్చర్ రిసోర్స్ సెంటర్‌ మంజూరు చేసింది. మల్బరీ పంటసాగు, పట్టుపురుగుల పెంపకంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, షెడ్డు నిర్వాహణ, మార్కెటింగ్ అంశాలపై రైతులకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ఈ సెరీకల్చర్ రిసోర్స్ సెంటర్ దోహదపడనుంది.

మొదట ఈ పంటలో మంచి ఫలితాలు వచ్చాక మా ఊరిలో వారికి దీని గురించి చెప్పాను. ఇప్పటికే మా ఊరిలో 45 మంది దీనిని సాగు చేస్తున్నారు. మరో 20 మంది కొత్తవారు సాగు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. వివిధ జిల్లాల నుంచి రైతులు వచ్చి పంట విధానాన్ని తెలుసుకుని వారు పండించుకుంటున్నారు. - ముదావత్ శక్రునాయక్, జాతీయ మల్బరీ యువ రైతు ఉత్తమ పురస్కార గ్రహీత

MULBERRY CROP TURNINGSERICULTURE IN RANGAREDDY TELANGANASERICULTURE RESOURCE CENTER TGరంగారెడ్డిలో జిల్లాలో మల్బరీ సాగుMULBERRY FARMING IN TELANGANA

