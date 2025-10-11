దూరం కిలోమీటరు లోపే- ఎక్సైజ్ శాఖ ఏం చేస్తోంది?
మామూళ్ల మత్తులో నకిలీ మద్యం తయారీ పట్టని వైనం- నేతలు, మద్యం సిండికేట్లు, నకిలీ మద్యం తయారీదారులతో
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2025 at 10:28 AM IST
Mulakalacheruvu Fake Liquor Case Latest Updates : అన్నమయ్య జిల్లా ములకలచెరువులో తాజాగా వెలుగుచూసిన నకిలీ మద్యం తయారీ కేంద్రానికి, అక్కడి ఎక్సైజ్స్టేషన్కు మధ్య దూరం కిలోమీటరు లోపే. ఎక్సైజ్ సీఐ నుంచి సిబ్బంది వరకు నిత్యం అటు వైపుగా రాకపోకలూ సాగిస్తుంటారు. ఆరేడు నెలలుగా అక్కడ నకిలీ మద్యం తయారీ పరిశ్రమ నడుస్తుంటే వారికి తెలియకుండా ఉంటుందా?
ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం రాజధాని నడిబొడ్డు ప్రాంతం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగమంతా కొలువై ఉండే విజయవాడకు కూతవేటు దూరం. అలాంటి చోట రెండున్నరేళ్లుగా నకిలీ మద్యం తయారీ పరిశ్రమ కొనసాగుతుంటే అధికారులకు కనిపించలేదా?
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగమంతా కొలువై ఉండే విజయవాడకు కూతవేటు దూరంలో రెండున్నరేళ్లుగా నకిలీ మద్యం తయారు చేస్తుంటే అధికారులకు కనిపించలేదా? రాష్ట్రంలో మద్యం సిండికేట్లు, రాజకీయ నాయకులు, ఎక్సైజ్ అధికారుల మధ్య పెనవేసుకున్న అనుబంధానికి ఇంతకుమించి సాక్ష్యాలేం కావాలి. ఎక్కడో అటవీ ప్రాంతాల్లోని నాటు సారాతయారీ స్థావరాలను డ్రోన్లతో గుర్తించి దాడులు నిర్వహించే అధికారగణానికి జనారణ్యంలో కల్తీ మద్యం తయారు చేసి విక్రయిస్తున్నా కనిపించలేదంటే ఎంత మామూళ్ల మత్తులో జోగుతున్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఉన్నతాధికారులు, రాజకీయ నాయకుల అండదండల్లేకుండా ఇది అసాధ్యం అన్నది బహిరంగ రహస్యమే. ఇబ్రహీంపట్నంలో రెండున్నరేళ్లుగా నకిలీ మద్యం తయారు చేస్తున్నారని అబ్కారీశాఖ అధికారులు తాపీగా చెప్తున్నారు. అంటే వైఎస్సార్సీపీ హయాం నుంచే నడుస్తోంది కదా! వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ఇలాంటి దందాలకు అప్పటి నాయకుల మద్దతు ఉండేది కాబట్టి పట్టించుకోలేదంటే అర్థముంది.
కానీ కూటమి అధికారంలోకి వచ్చి ఏడాదిన్నరవుతున్నా ఎందుకు దానిపై దాడి చేయలేదు? అక్కడి నుంచి బార్లు, మద్యం దుకాణాలు, బెల్ట్షాపులకు నకిలీ మద్యం తరలిపోతుంటే ఎందుకు గుర్తించలేకపోయారు? ములకలచెరువులో జనార్దనరావు పాత్ర వెలుగు చూశాక తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లోనే ఇబ్రహీంపట్నం ప్లాంట్పై దాడిచేశారన్నది అందరూ అంగీకరించాల్సిందే. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఆ పార్టీ ముఖ్య నేతలతో అంటకాగిన ఓ అవినీతి అధికారిని మద్యం సిండికేట్ నిర్వాహకులు ఎన్టీఆర్ జిల్లాకు ఏరికోరి తెచ్చుకున్నారు. ఆ అధికారి ఓ కీలక మంత్రికి సన్నిహితుడు కూడా. ఇలా అందరి సహకారంతోనే నకిలీ మద్యం రాకెట్ రాష్ట్రంలో వేళ్లూనుకుంటోంది.
నిజానికి కోనసీమ జిల్లా కొమరగిరిపట్నం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లు, అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేటలోని శ్రీరాంపురం- కేశవరం రోడ్డు, శ్రీకాకుళం జిల్లా సారవకోట మండలం అవలింగి సహా పలు ప్రాంతాల్లో. కొన్ని నెలల కిందటే నకిలీ మద్యం తయారీ కేంద్రాలు బయటపడ్డాయి. మొక్కుబడిగా కేసులు నమోదు చేశారే తప్ప మూలాల జోలికి వెళ్లలేదు. మద్యం దుకాణదారులు బెవరేజెస్ కార్పొరేషన్కు అవసరమైన బ్రాండ్లు ఇండెంట్లు పెడతారు. దానికి అనుగుణంగా డిపోల నుంచి సరకు చేరుతుంది.
తంబళ్లపల్లె నియోజకవర్గ పరిధిలోని కొన్ని దుకాణాల నుంచి క్వార్టర్ రూ.99, రూ.130 ధర గల మద్యం ఇండెంట్లు బాగా తగ్గిపోయాయి. మరికొన్ని దుకాణాల్లో ఆ ధర మద్యం విక్రయాలు పూర్తిగా పడిపోయాయి. దానిపై ఎక్సైజ్ స్టేషన్కు బాధ్యుడిగా వ్యవహరించే ఇన్స్పెక్టర్ అప్పుడే లోతుగా విచారించి ఉంటే మొదట్లోనే ఈ నకిలీ తయారీ కేంద్రం గుట్టు రట్టేయ్యేది. కానీ అక్కడ పనిచేసిన ఎస్హెచ్వోలు మొదలుకుని వారిపైన ఉండే ఉన్నతాధికారులూ నిద్రనటించారు. రాష్ట్ర స్థాయి ఉన్నతాధికారులకు అనుమానమొచ్చి తనిఖీలు చేయిస్తేగానీ ఈ నకిలీ గుట్టు రట్టవలేదు.
ములకలచెరువు నకిలీ మద్యం తయారీ కేంద్రం గురించి చూసీచూడనట్లు ఉండటానికి నెలకు 10 లక్షల వరకు అధికారులకు ముట్టినట్లు తెలుస్తోంది. అన్నమయ్య జిల్లాకు చెందిన ఓ కీలక నేత ఈ నకిలీ కేంద్రానికి వెన్నుదన్నుగా ఉన్నారని, ఆయనే అనుకూలమైన అధికారిణిని అక్కడ నియమించారనే ఆరోపణలున్నాయి.
