అధిక ధర ఆశ చూపారు - నకిలీ మద్యం సీసాలు కొన్నది ఇలాగే

సూరంపల్లిలో తయారుచేసి ములకలచెరువుకు రవాణా - శ్రీనివాసరెడ్డి, కల్యాణ్‌ల రిమాండ్‌ రిపోర్టులో పేర్కొన్న ఎక్సైజ్‌ శాఖ

Mulakala Cheruvu Fake Liquor Case Updates
Mulakala Cheruvu Fake Liquor Case Updates (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 2:00 PM IST

2 Min Read
Mulakala Cheruvu Fake Liquor Case Updates : తనకు సీసాలు సరఫరా చేస్తే అధిక లాభాలు ఇస్తానని ఆశపెట్టి నిందితుడు అద్దేపల్లి జగన్మోహన్‌రావు కొనుగోలు చేశాడు. సాధారణంగా ఇచ్చే ధర కంటే ఒక్కో సీసాకు 30 పైసలు అదనంగా ఇచ్చి మరీ తీసుకున్నాడు. నకిలీ మద్యం కోసం కొన్నట్లు తెలిసినా శ్రీనివాస పెట్‌బాటిల్స్‌ యజమాని నిందితుడితో కుమ్మక్కై సరకును మూడు విడతలుగా అందజేసినట్లు శ్రీనివాసరెడ్డి, కల్యాణ్‌ల రిమాండ్‌ రిపోర్టులో ఎక్సైజ్‌ శాఖ పేర్కొంది.

నిందితుల రిమాండ్‌ రిపోర్టులోని ముఖ్యమైన అంశాలివీ

సూరంపల్లి నుంచి ములకలచెరువుకు రవాణా : కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం మండలం సూరంపల్లి పారిశ్రామికవాడలో ఉన్న శ్రీనివాస పెట్‌బాటిల్స్‌ యజమాని శ్రీనివాసరెడ్డిని జగన్మోహన్‌రావు సంప్రదించాడు. తనకు 180 ఎంఎల్, 200 ఎంఎల్‌ పరిమాణం గల సీసాలను తయారు చేసి ఇవ్వాలని కోరాడు. దేనికని శ్రీనివాసరెడ్డి అడిగితే నకిలీ మద్యం గురించి వివరించాడు. సాధారణంగా ఇచ్చే ధర కంటే ఎక్కువే ఇస్తానని ఆశ చూపించాడు. దీంతో సీసాల సరఫరాకు శ్రీనివాసరెడ్డి అంగీకరించాడు.

ఒక్కో సీసాకు రూ.1.30 తీసుకుంటాడు. రూ.1.60 చొప్పున సరఫరా చేసేందుకు అంగీకరించాడు. జీఎస్టీ నంబరు కావాలని పరిశ్రమ యజమాని అడగడంతో దరఖాస్తు చేశానని, త్వరలో వస్తుందని నిందితుడు చెప్పాడు. ఒప్పందం మేరకు మూడు విడతలుగా 1.31 లక్షల సీసాలను తయారుచేసి ములకలచెరువు మండలం నాయునిచెరువుపల్లికి మంత్రి శివప్రసాద్‌రెడ్డి పేరుతో రవాణా చేశాడు.

అసలు బ్రాండ్లుగా శ్రీనివాస వైన్స్‌లో అమ్మకాలు : విజయవాడ చెరువుసెంటరులోని శ్రీనివాస వైన్స్‌లో ప్రధాన నిందితుడు అద్దేపల్లి జనార్దన్‌రావుకు భాగస్వామ్యం ఉంది. ఇబ్రహీంపట్నంలోని గోదాము నుంచి ఈ దుకాణానికి జగన్మోహన్‌రావు నకిలీ మద్యం సరఫరా చేసేవాడు. అక్కడ లిక్కర్‌ షాప్‌ నిర్వహణ చూసే కల్యాణ్‌.. వీటిని విక్రయించేవాడు. లాభాలను వీరు పంచుకునేవారు. దుకాణంలో ఎక్సైజ్‌ అధికారులు తనిఖీలు చేయగా నకిలీ సరకు అమ్మినట్లు ఆధారాలు లభించాయి. దీంతో కల్యాణ్‌ను అరెస్టు చేశారు.

ములకలచెరువు నకిలీ మద్యం కేసులో నిందితులుగా మరో ఏడుగురు

మరోవైపు ములకల చెరువు కల్తీమద్యం వ్యవహారంలో ఇప్పటిదాకా 12 మందిని నిందితులుగా చేర్చిన అబ్కారీశాఖ అధికారులు మరో ఏడుగురి పేర్లను చేర్చేందుకు సిద్ధం అవుతున్నారు. ఈ కేసులో ఏ2 కట్టా రాజు, ఏ12 కొడాలి శ్రీనివాసరావును బుధవారం రిమాండ్‌కు తరలించే ముందు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్న, ఎక్సైజ్ శాఖ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ములకలచెరువులో సుదీర్ఘంగా ప్రశ్నించారు. ములకలచెరువులోని నకిలీ మద్యం తయారీ గోదాముకు ఇంఛార్జిగా ఉన్న కట్టా రాజు వాంగ్మూలం తీసుకున్నారు. అతనిచ్చిన సమాచారంతో మరో ఏడుగురిని కేసులో నిందితులుగా చేర్చేందుకు యత్నిస్తున్నారు. వీరిలో ములకలచెరువుకు చెందిన ఓ కీలకనేత, అతని సమీప బంధువు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వీరిద్దరితోపాటు స్పిరిట్, లేబుళ్లు సరఫరా చేసిన వ్యక్తులనూ కేసులో చేర్చాలని యత్నిస్తున్నారు.

నకిలీ మద్యం కేసులో A1గా ఉన్న అద్దేపల్లి జనార్దనరావుకు ఆఫ్రియా లింకులపై అబ్కారీ శాఖ ఆరా తీస్తోంది. ఆఫ్రికా ఖండంలోని కేమరూన్‌లో నిర్దేశిత ప్రమాణాలు పాటించకుండా, ప్రజారోగ్యానికి అత్యంత హాని కలిగించే మద్యం తయారు చేస్తోందంటూయ ‘రెడ్డీస్‌ గ్లోబల్‌’ సంస్థకు చెందిన మద్యం తయారీ ప్లాంటును ఆ దేశ గనులు, పరిశ్రమలు, సాంకేతికాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి ప్రొఫెసర్‌ ఫా కాలిస్టస్‌ జెంత్రీ కొన్నాళ్ల క్రితం స్వయంగా వెళ్లి సీజ్‌ చేశారు.

పోలీసుల తనిఖీల్లో పట్టుబడ్డ ముఠా- 100 కిలోల గంజాయి స్వాధీనం

