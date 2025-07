ETV Bharat / state

ఆర్థికాభివృద్ధికి సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలే కీలకం: టాస్క్​ఫోర్స్​ కమిటీ - MSMES KEY TO ECONOMIC DEVELOPMENT

Task Force Committee Says MSMES Are Key To The State Economic Development: ఏపీ ఆర్థికాభివృద్ధిలో సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలే కీలకమని స్వర్ణాంధ్ర దార్శనిక పత్రం-2047 టాస్క్‌ఫోర్స్‌ కమిటీ రాష్ట్రానికి తెలిపింది. చిన్న పరిశ్రమలు చిగురించేలా కృషి చేయాలని సూచించింది. దీని కోసం ఇతర రాష్ట్రాల్లోని మేలైన విధానాలను అనుసరించాలని నివేదికలో పేర్కొంది. తమిళనాడులో లాగా ట్రేడ్‌ అండ్‌ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ ప్రమోషన్‌ బ్యూరో ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది.

రాష్ట్ర ఆర్థికాభివృద్ధిలో సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు కీలకపాత్ర పోషిస్తాయని ఈ రంగం అభివృద్ధికి ఇతర రాష్ట్రాల్లోని అత్యుత్తమ విధానాలను అవలంబించాలని స్వర్ణాంధ్ర దార్శనిక పత్రం-2047 లక్ష్యంపై ఏర్పాటైన టాస్క్‌ఫోర్స్‌ కమిటీ సూచించింది. భారీ, మెగా పరిశ్రమలతో పోలిస్తే దాదాపు 10 రెట్ల ఉపాధి అవకాశాలు వీటిలో వస్తాయని వెల్లడించింది. వాటి కోసం అనువైన వాతావరణం పెంపొందించాలని పేర్కొంది.

చిన్న పరిశ్రమలు చిగురించేలా.. రాష్ట్రానికి టాస్క్​ఫోర్స్​ కమిటీ సూచనలు (ETV)

అనువైన వాతావరణంలో ఉత్పత్తి: ఎంఎస్‌ఎంఈల కోసం ప్రతి పారిశ్రామిక పార్కులో కామన్‌ ఫెసిలిటీ సెంటర్ల ఏర్పాటుకు తక్కువ ధరకు 5 నుంచి 10 ఎకరాలు కేటాయించాలని టాస్క్‌ఫోర్స్‌ కమిటీ సూచించింది. ఛార్టెడ్‌ ఎకౌంటెంట్, సివిల్‌ ఇంజినీర్, ఆర్థిక, సాఫ్ట్‌వేర్‌ నిపుణులతో ప్రాజెక్ట్‌ మానిటరింగ్‌ యూనిట్‌ ఏర్పాటు చేయాలని పేర్కొంది. రతన్‌ టాటా ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌ ద్వారా మెంటార్‌షిప్‌ అందించి సిక్‌ యూనిట్ల నిర్వహణ సమస్యలను పరిష్కరించాలని కమిటీ నివేదికలో పేర్కొంది.

ప్లగ్‌ అండ్‌ ప్లే విధానంలో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అనువైన వాతావరణం, ఉత్పత్తి సౌకర్యాలు కల్పించాలని రంగాల వారీగా ఎంఎస్‌ఎంఈలను స్థాపించాలని సూచించింది. బెంగళూరు, చెన్నై, హైదరాబాద్‌ వంటి ప్రధాన పారిశ్రామిక కేంద్రాలకు సమీపంలో ఏపీ ఉండటంతో పాటు సముద్ర ఉత్పత్తులు, ప్లాస్టిక్‌ రంగాల వంటి వాటిపైనా రాష్ట్రానికి వెసులుబాటు ఉందని పేర్కొంది.

రుణాలివ్వాలి: ఎంఎస్‌ఎంఈ సెక్టార్‌లో విదేశీ పెట్టుబడులకు ప్రత్యేక విభాగం ఏర్పాటు చేయాలని టాస్క్‌ఫోర్స్‌ కమిటీ సూచించింది. నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి కల్పించే అన్‌ ఎంప్లాయిడ్‌ యూత్‌ ఎంప్లాయిమెంట్‌ జనరేషన్‌ ప్రోగ్రాం, న్యూ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ స్కీంల కింద రుణాలు ఇవ్వాలని పేర్కొంది.