నడవలేని పరిస్థితి నుంచి మిసెస్ న్యూయార్క్ విజేతగా - ఇదే సుస్మిత సోమిరెడ్డిని సక్సెస్ స్టోరీ
మహిళలకు స్ఫూర్తిగా నిలవాలనుకుని చేసిన ప్రయత్నమే మిసెస్ న్యూయార్క్ ఎలైట్ యూనివర్స్ విజేతగా సుస్మిత సోమిరెడ్డి - మరి ఆమె సక్సెస్ స్టోరీ ఎంటో తెసుసుకుందామా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 1:11 PM IST
Mrs New York Elite Universe winner Sushmita Somireddy: ఉన్నత చదువు, విదేశాల్లో ఉద్యోగం, అర్థం చేసుకునే తల్లిదండ్రులూ, భర్త, హాయిగా గడిచిపోతున్న జీవితం. మరి ఇప్పుడు అందాల పోటీలెందుకు అన్నదే చాలామంది ప్రశ్న. అది తన కల. పెళ్లయితేనేం తాను అనుకున్న ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలని అనుకున్నారు. మరికొంతమంది మహిళలకు స్ఫూర్తిగా నిలవాలనుకున్నారు. అలా చేసిన ప్రయత్నమే సుస్మిత సోమిరెడ్డిని ‘మిసెస్ న్యూయార్క్ ఎలైట్ యూనివర్స్ విజేతని చేసింది. ఇప్పుడు ఆమె సక్సెస్ స్టోరీని తెసుసుకుందాం.
మహిళలు ఎదగడానికి ఆకాశమే హద్దు. దాన్ని గుర్తించకుండా గిరి గీసుకుని ఉండిపోతే మనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు దక్కడం కష్టమేనని సుస్మిత చెప్తున్నారు. తమది రాజమహేంద్రవరం అని తాను అక్కడే 10వ తరగతి వరకూ చదువుకున్నానని అన్నారు. తర్వాత తన తండ్రి ఉద్యోగరీత్యా బెంగళూరుకి వెళ్లామని. అక్కడే ఇంటర్ చదివినట్లు తెలిపారు. అదయ్యాక మళ్లీ సొంతూరు రాజమహేంద్రవరానికి వచ్చి గైట్ కాలేజీలో ఇంజినీరింగ్ పూర్తిచేసినట్లు తెలిపారు. ఆ సమయంలో అందాల పోటీల్లో పాల్గొనాలనే కోరిక ఉన్నా అప్పటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా చదువు మీదే దృష్టి ఉండేదని, అలా అప్పట్లో కాలేజీ టాపర్గా నిలిచానని అన్నారు. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా పనిచేసేటప్పుడే తనకు పెళ్లయ్యిందని, తన భర్త అమెరికాలో ఉండటంతో తానూ అక్కడికే వెళ్లిపోయానని చెప్పారు. అయితే, చిన్నప్పటి నుంచీ ఏ పోటీల్లో పాల్గొన్నా బహుమతి అందుకునే అలవాటు తనలో పోటీతత్వాన్ని పెంచుతూ వచ్చిందని సుస్మిత అన్నారు.
చివరి నిమిషంలో: ''ఓసారి ఆఫీసులో ఉన్నప్పుడు 'మిసెస్ న్యూయార్క్ ఎలైట్ యూనివర్స్' పోటీల గురించి తెలిసింది. అప్పుడు అందులో పాల్గొనాలని అనిపించినా అనారోగ్య సమస్యలు, ఒత్తిడితో కూడిన జీవనశైలి వల్ల ముందడుగు వేయడానికి ఆలోచించాను. అమ్మానాన్నలు, మావారూ ప్రోత్సహించడంతో ఎన్నో తర్జన భర్జనల తర్వాత చివరి క్షణంలో దరఖాస్తు చేశాను. గెలిచినా, ఓడినా ఓ మంచి అనుభవం మిగులుతుందని అనుకున్నాను కాని నాకు ప్రత్యేకంగా కోచ్ లేరు. అంతకుముందు ఎన్నడూ ర్యాంప్లపై నడిచిన అనుభవమూ లేదు. పైగా డిస్క్ హెర్నియేషన్ సమస్య వల్ల మడమ నొప్పితో నడవలేని పరిస్థితి వచ్చింది. అయినా సరే, ర్యాంప్ వాక్, టాలెంట్ రౌండ్, నేషనల్ కాస్ట్యూమ్స్ తదితర విభాగాల్లో ప్రతిభ చూపాను. గృహహింస, స్త్రీ స్వేచ్ఛ తదితర ప్రశ్నలకు బదులిచ్చి విజేతగా నిలిచి కిరీటం అందుకున్నాను'' అని సుస్మిత తెలిపారు.
''మిసెస్ న్యూయార్క్గా రొమ్ము క్యాన్సర్పై జరిగే అవగాహన సదస్సులు, ర్యాలీల్లో పాల్గొంటూ మహిళల్లో చైతన్యం కోసం కృషి చేస్తున్నాను. ఈ విజయం న్యూయార్క్ ఫ్యాషన్ వీక్లో టాప్ డిజైనర్లు తయారు చేసిన దుస్తులను వేదికపై ప్రదర్శించే అవకాశం కలిగించింది. ఇటీవల దిల్లీకి చెందిన ఇండియన్ అచీవర్స్ ఫోరమ్ 'మల్టీ టాలెంటెడ్ ఉమన్' పేరుతో ఇంటర్నేషనల్ అవార్డును అందించింది. ముంబయికు చెందిన ఫరెవర్ స్టార్ ఇండియా సంస్థ 'గ్లోబల్ ఇన్ఫినిటీ అచీవర్స్ అవార్డు'ను ప్రకటించింది. అందాల కిరీటం నా బాధ్యతనే కాదు మహిళాసాధికారత దిశగా కృషి చేయాలన్న ఆలోచననీ కలిగించింది అని సుస్మిత చెప్పారు.
