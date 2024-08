ETV Bharat / state

YUVA- వరల్డ్‌ ఛాంపియన్​కు కరవైన ప్రోత్సాహం - అవకాశాలొస్తున్నా అడ్డొస్తున్న ఆర్థిక స్థోమత - Yuva on Warangal Bodybuilder

By ETV Bharat Telangana Team

Bodybuilder From Warangal looking For Sponsors : బంగారానికైనా సానపెట్టనిదే వన్నెరాదు. క్రీడాకారులైనా అంతే. తగిన సాయం లభిస్తేనే విజేతలుగా నిలిచి దేశానికి పేరు తెస్తారు. కొందరైతే తలకు మించిన భారమైనా ఆటపై ఇష్టంతో సొంత ఖర్చులతో పోటీలకు వెళ్తుంటారు. అలాంటి వారిలో ఇతడూ ఒకరు. స్వశక్తితో బాడీ బిల్డింగ్‌లో వరల్డ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌ సాధించిన తనకి తర్వాత ప్రోత్సాహం అందించేవారే కరవు అయ్యారు. అవకాశాలొస్తున్నా నిస్సహాయత వెంటాడుతోందని ఆవేదన చెందుతున్నాడు ఈ బాడీబిల్డింగ్‌ ఛాంపియన్‌.

హన్మకొండ జిల్లా కాజీపేట దర్గాకు చెందిన రామకృష్ణ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకునేందుకు ఏదోకటి చేయాలనుకున్నాడు. దేహదారుఢ్యంపై ఆసక్తి పెంచుకుని కండలు పెంచేందుకు కఠోరంగా శ్రమించాడు. ఫిట్‌నెస్ పోటీల్లో నిరూపించుకోవాలని, మెరుగైన శిక్షణ కోసం సొంతూరి నుంచి హైదరాబాద్ చేరుకున్నాడు. తొలి పోటీలోనే పతకం దక్కడంతో మరింత కష్టపడ్డాడు. తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు. పాల్గొన్న ప్రతి పోటీలో పతకాలు కొల్లగొడుతూ అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదిగాడు.

'చిన్నప్పటి నుంచి ఫిట్​నెస్​ అంటే నాకు ఇష్టం. ఫస్ట్​టైం వరల్డ్​ ఛాంపియన్​షిప్​ 2017లో చేశా. అప్పడు బెస్ట్​ ఆఫ్​ టెన్​లో కూడా అవకాశం రాలేదు. దీంతో 2018లో ఇంటర్నేషనల్​ కోచ్​ దగ్గర ట్రైనింగ్​ తీసుకున్నా. సౌత్​ కొరియాలో పోటీలో పాల్గొని బ్రాంజ్​ మెడల్​ సాధించా'- రామకృష్ణ, అంతర్జాతీయ బాడీబిల్డర్‌