ETV Bharat / state

మల్టీటాస్కింగ్‌ ఆడవాళ్లకు మించి ఎవరు బాగా చేయలేరు: ఎంపీ పురందేశ్వరి

తిరుపతిలో మొట్టమొదటి జాతీయ మహిళా సాధికార సదస్సు ప్రారంభం కావడంపై ఎంపీ పురందేశ్వరి హర్షం - అన్నింటా మహిళల ప్రాతినిధ్యాన్ని పెంచడంలో ఇదో మేలిమలుపు అని వ్యాఖ్య

purandeswari_special_interview
purandeswari_special_interview (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 10:13 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Purandeswari on National Women Empowerment Conference: దేశవ్యాప్తంగా మహిళలు సాంకేతిక సాధికారత దిశగా వేసే అడుగులు తెలుగు నేల, అందునా తిరుపతి వెంకన్న పాదాల చెంత నుంచి మొదలు కావడం మన అదృష్టమని పార్లమెంట్‌ మహిళా సాధికార కమిటీ ఛైర్‌పర్సన్‌ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి అన్నారు. అలానే అన్నింటా మహిళల ప్రాతినిధ్యాన్ని పెంచడంలో ఇదో మేలిమలుపు అని వ్యాఖ్యానించారు. మొట్టమొదటి జాతీయ మహిళా సాధికార సదస్సు తిరుపతిలో ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో పురందేశ్వరి మాట్లాడుతూ ఈ సదస్సు ప్రారంభమవుతున్న సమయంలో పార్లమెంట్‌ మహిళా సాధికార కమిటీ ఛైర్‌పర్సన్‌గా ఉండటం చాలా సంతోషంగా ఉందని అన్నారు.

దీనికి దేశం నలుమూలల నుంచి మహిళా ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు హాజరవుతుని పురందేశ్వరి తెలిపారు. ప్రతి రాష్ట్ర అసెంబ్లీ మహిళా సాధికార కమిటీ సభ్యులు తమ ప్రాంతాల్లో పాటిస్తున్న విధానాలు, ఆచరించాల్సిన అంశాలు, ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ఇలా అనేక విషయాలపై సదస్సులో చర్చించనుని అన్నారు. ‘ఎంపవరింగ్‌ విమెన్‌ టు ఫేస్‌ ఛాలెంజెస్‌ ఆఫ్‌ ఎమర్జింగ్‌ టెక్నాలజీస్‌’ అనే థీమ్‌ ఆధారంగా ఈ సమావేశం ఉండబోతోందని పురందేశ్వరి వివరించారు.

అన్నింటా ముందడుగు: డిజిటల్‌ పేమెంట్లు అందుబాటులోకి వచ్చినప్పుడు గ్రామీణ మహిళలు చేయగలరా అనే అనుమానం వచ్చిందని కానీ ఇవాళ పరిస్థితి ఏంటో మనకు తెలుసని పురందేశ్వరి అన్నారు. యాప్స్‌ సైతం తేలిగ్గా వినియోగిస్తున్నారని వాళ్లు నేర్చుకోలేని పనులు, అలవరుచుకోలేని విజ్ఞానం ఉంటుందని అనుకోనని తెలిపారు. ఇప్పటికే అనేక సమస్యాత్మక, సవాళ్లతో కూడిన రంగాల్లో మహిళలు అడుగుపెట్టారని ఉదాహరణకు మైనింగ్‌నే తీసుకుంటే ఇటీవలే మా కమిటీ కోల్‌ ఇండియా(సీఐఎల్‌) కంపెనీని సమీక్షించగా కొందరు అమ్మాయిలు నేరుగా మైనింగ్‌ విభాగంలోనూ, రెస్క్యూలోనూ పనిచేయడం గుర్తించామని వెల్లడించారు. ఎన్‌ఐటీలు, ఐఐటీలు వంటి ప్రముఖ విద్యాసంస్థల్లోనూ యువతుల సంఖ్య పెరుగుతోందని అలానే మరిన్ని సౌకర్యాలు కల్పించడం ద్వారా దీన్ని ఇంకా పెంచగలమని అన్నారు. మొత్తంగా కీలక రంగాల్లో ఉన్న అవకాశాలను స్త్రీలకు చేరువ చేసే దిశగా కార్యాచరణ ఉండబోతోందని పురందేశ్వరి చెప్పారు.

అనుకోకుండా ఇటుగా: రాజకీయాల్లోకి రావాలని తాను అనుకోలేదని పురందేశ్వరి అన్నారు. కాని వచ్చాక రామారావు గారి బిడ్డగా గౌరవం దక్కి ఉండొచ్చు కానీ సొంతంగా నన్ను నేను నిరూపించుకోవడానికి చాలా శ్రమపడ్డానని తెలిపారు. పార్లమెంట్ డిబేట్లలో పాల్గొంటూ నన్ను నేను మలుచుకుంటూ ముందుకుసాగానని ఇలా అంకితభావంతో పనిచేస్తే ఎవరైనా విజయం సాధించగలరని పురందేశ్వరి చెప్పారు.

అభివృద్ధి కాదు నాయకత్వం: ‘వికసిత్‌ భారత్‌’ దిశగా 2047 నాటికి మనం అనుకున్న లక్ష్యాలు సాధించాలని దీనిలో మహిళలదే ముఖ్యపాత్ర అవ్వాలనేది ఈ కార్యక్రమం వెనకున్న ఉద్దేశని తెలిపారు. మహిళలు అభివృద్ధి చెందడమే కాదు, అభివృద్ధిని మహిళలే ముందుండి నడిపించే స్థాయికి ఎదగాలని చెప్పారు. జనాభాలో సగభాగంగా ఉన్న మహిళలను కలుపుకొని వెళ్తేనే అభివృద్ధి చెందిన దేశాల జాబితాలోకి భారత్‌ చేరుతుంది అనేది ప్రధాని మోదీ భావన అని ఆ ఆలోచనలకు తగ్గట్టుగా ఈ సదస్సు ఉంటుందని పురందేశ్వరి తెలిపారు.

2 సబ్‌ థీమ్‌లతో: ఈ కార్యక్రమంలో చర్చించే మొదటి అంశం జెండర్‌ బడ్జెటింగ్‌ అని పురందేశ్వరి తెలిపారు. ప్రతి మంత్రిత్వశాఖ, ప్రభుత్వ విభాగాల్లో బడ్జెట్ కేటాయింపుల్లో కొంత మహిళా సంక్షేమం కోసం కేటాయిస్తున్నారని ఆ వనరులు పూర్తిస్థాయిలో వినియోగిస్తున్నారా లేదా, అనుకున్న సంరక్షణ కల్పిస్తున్నారా లేదా ఇందులో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులు ఏంటి అనే విషయాల మీద చర్చ జరుగుతుందని వెల్లడించారు. 2వ అంశం సాంకేతికంగా మహిళలకు ఎదురవుతున్న సవాళ్లను చర్చించడమని అన్నారు. రోజుకో కొత్త టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వస్తున్న ఈ తరుణంలో మహిళల భద్రత, గోప్యత అనేవి ప్రశ్నార్థకంగా మారుతున్నాయని వీటిని సమర్థంగా ఎలా ఎదుర్కొంటాం అనేదీ చర్చించబోతున్నాని పురందేశ్వరి చెప్పారు.

ఏఐ చాలా అవసరం కానీ కొందరు దీన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని అలానే మహిళల వ్యక్తిత్వ హననం వంటి చర్యలకు ఉపయోగించుకుంటున్నారని పురందేశ్వరి తెలిపారు. ఇలాంటి వాటి నుంచి రక్షణ పొందేలా, ఈ సవాళ్లను ఎలా ఎదుర్కోవాలనే అంశంపైన ఆలోచనలు పంచుకోనున్నారని ఇంక వీటికి సంబంధించి కొన్ని తీర్మానాలు చేస్తారని వెల్లడించారు. జాతీయ స్థాయిలో జరిగే ఈ నిర్ణయాలు ప్రతి గ్రామానికీ చేరేలా ప్రతినిధులు శ్రమిస్తారని వివరించారు. మల్టీటాస్కింగ్‌ ఆడవాళ్లకు మించి ఎవరు బాగా చేయగలరని మహిళలు పూర్తి సామర్థ్యంతో పనిచేయాలంటే టాయిలెట్, సేద తీరేందుకు చోటు, క్రెష్‌లు వంటి మౌలిక సదుపాయాలు ముఖ్యం అప్పుడే పని చేసే మహిళల సంఖ్య మరింతగా పెరుగుతుందని అన్నారు.

లింగభేదం లేకుండా: లోక్‌సభలో పెట్టే బిల్లులు, చేసే తీర్మానాల్లో ఎక్కడా స్త్రీ, పురుష భేదాల్లేకుండా ‘జెండర్‌ న్యూట్రల్‌ భాష’ వాడాలని ఇప్పటికే స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా సూచించారని ఇలా ప్రాథమిక స్థాయి నుంచే మార్పు మొదలవ్వాలని అన్నారు. ఈ విధానాన్ని కేంద్రంలో పాటిస్తున్నట్టుగానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలూ అందిపుచ్చుకోవాలని పురందేశ్వరి సూచించారు.

డ్రోన్‌ దీదీ ఓ ఉదాహరణ: సాంకేతికంగానూ మహిళలు రాణించగలరని చెప్పేందుకు ఓ చక్కని ఉదాహరణ డ్రోన్‌ దీదీ అని పురందేశ్వరి అన్నారు. అసలు వారు ఆపరేట్ చేయగలరా అని చాలామంది సందేహం వ్యక్తం చేశారు కానీ ఇవాళ శిక్షణ తర్వాత పొలాల్లో పురుగు మందులు, ఎరువుల పిచికారీ సులభంగా చేయగలుగుతున్నారని తెలిపారు. ఎస్‌హెచ్‌జీలకు ఇచ్చే మూలధనాన్ని రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.20 లక్షలకు పెంచారని కాని మనిషికి వచ్చే రూ.2 లక్షలను డ్రోన్‌ మీద పెట్టుబడిగా పెడితే రూ.8 లక్షలు రాయితీ ఇస్తుంది తద్వారా మహిళలు ఈ రంగంలో రాణించేలా ప్రోత్సహిస్తుందని పురందేశ్వరి అన్నారు.

సైబర్‌ సెక్యూరిటీ: ఆన్‌లైన్‌లో మహిళల భద్రత కోసం మా కమిటీ ఇప్పటికే చాలా పనిచేసిందని ఇంక ఐటీ, హోమ్‌ మంత్రిత్వ శాఖలతో సమీక్షించామని పురందేశ్వరి తెలిపారు. సోషల్ మీడియాలో ఎదురయ్యే సమస్యలపైన తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సూచనలు జారీ చేశామని తెలిపారు. అలానే నిబంధనల ఉల్లంఘనలపై నివేదిక తయారుచేసి ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖకు అందించామని అందరూ ఆ నియమాలు పాటించాల్సిందేనని తెలిపారు. సైబర్‌ సెక్యూరిటీ విషయంలో యాక్టివిస్ట్‌లు, ఎన్‌జీవోలు, ఇతర సంస్థల నుంచి వివరాలు తీసుకున్నామని వీటిని క్రోడీకరించి పార్లమెంటరీ కమిటీ ద్వారా అన్ని మంత్రిత్వ శాఖలకు సూచనలు పంపిస్తున్నట్లు పురందేశ్వరి వెల్లడించారు.

దేశ భద్రతకు ఎన్డీయే ప్రభుత్వం అత్యధిక ప్రాధాన్యమిస్తుంది: ఎంపీ పురందేశ్వరి

ఆ ఆవేదనతోనే బసవతారకం ఆస్పత్రి ఏర్పాటైంది : ఎంపీ పురందేశ్వరి

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMEN EMPOWERMENT CONFERENCEDAGGUBATI PURANDESWARI INTERVIEWPURANDESWARI ON WOMEN EMPOWERMENTతిరుపతిలో మహిళా సాధికార సదస్సుPURANDESWARI SPECIAL INTERVIEW

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పరస్పర విశ్వాసం పెంచుకోవడంపై భారత్-చైనా ఫోకస్- LAC వెంబడి సంయుక్తంగా సైనిక పెట్రోలింగ్!

షుగర్​ లెవల్స్​ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వ్యవసాయంలో రిటైర్ ఉద్యోగి లాభాల బాట- మోడ్రన్ ఫార్మింగ్​లో వరి సాగు

ఎండిన పూలను పడేస్తున్నారా? - ఇలా వాడితే ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.