వికసిత్ భారత్​లో ఏపీని భాగస్వామ్యం చేస్తాం: ఎంపీ పురందేశ్వరి - MP PURANDESHWARI ON VIKASIT AP

MP Purandeshwari Says Vikasit AP will be Part of Vikasit Bharat: వికసిత్ భారత్‌ ప్రస్థానంలో వికసిత్ ఏపీని భాగస్వామ్యం చేయాలన్న లక్ష్యంతో రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నామని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు, రాజమహేంద్రవరం ఎంపీ పురందేశ్వరి తెలిపారు. జన్‌ధన్‌యోజన, గరీబ్ కల్యాణ్ యోజన, జల్‌ జీవన్ మిషన్, ఆయుష్మాన్‌ భారత్ సమర్థంగా అమలు చేస్తున్నామన్నారు. ఎన్డీఏ సర్కార్ చర్యలు ఫలితాలనిస్తున్నాయని, పేదరికం చాలా తగ్గిందని అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నిర్వీర్యమైన అమరావతి, పోలవరానికి కేంద్ర నిధులిచ్చి గాడిన పెడుతున్నామని అన్నారు. ప్రజలు తమపై నమ్మకంతో కేంద్రంలో 3 సార్లు ఎన్డీయే కూటమిని గెలిపించారని తెలిపారు.

కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు సాధించి రాజమహేంద్రవరాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నామని ఎంపీ పురందేశ్వరి వెల్లడించారు. గతంలో కేవలం 7 కోట్ల మంది మాత్రమే బ్యాంకింగ్‌ రంగానికి దగ్గరగా ఉండేవారని, ప్రస్తుతం 52 కోట్ల మందికి సేవలు అందుతున్నాయని వెల్లడించారు. దేశవ్యాప్తంగా 15 కోట్ల మందికి జలజీవన్‌ మిషన్‌ కింద మంచినీటి సరఫరా జరుగుతోందని, 12 కోట్ల మందికి మరుగుదొడ్ల సౌకర్యం కల్పించామని ఎంపీ పురందేశ్వరి తెలిపారు.