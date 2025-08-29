Srikakulam MPCup 2025 : అప్పట్లో శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి చట్టసభల్లో ప్రాతినిధ్యం వహించిన తొలితరం నేతలు ప్రాంతాల అభివృద్ధే లక్ష్యంగా కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించారు. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం పోరాడి ప్రజాసమస్యలపై గళం విప్పి సుదీర్ఘ కాలం పాటు సేవలందించారు. వారిలో కేంద్ర మంత్రి కింజరాపు ఎర్రన్నాయుడి పాత్ర మరువలేనిది. వారి స్ఫూర్తితో వారసత్వం కొనసాగిస్తూనే వస్తున్నారు యువనేతలు. ఎర్రన్నాయుడి జ్ఞాపకార్థంగా క్రీడాపోటీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఆయన కుమారుడు రామ్మోహన్నాయుడు.
బలమైన శ్రీకాకుళాన్ని నిర్మిద్దాం : యువతలో సామర్థ్యాల్ని వెలికి తీయడంలో క్రీడలు ఎంతో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు అన్నారు. క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించాలనే సంకల్పంతో జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం సందర్భంగా ‘ఎర్రన్న క్రీడోత్సవం’ (తన తండ్రి, మాజీ కేంద్రమంత్రి దివంగత కింజరాపు ఎర్రన్నాయుడు జ్ఞాపకార్థం) పేరిట సెప్టెంబర్ 19 నుంచి శ్రీకాకుళంలో ‘ఎంపీ కప్ 2025’ పోటీలు ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించారు. యువతలో క్రీడా స్ఫూర్తిని పెంపొందించి ప్రతిభను వెలికి తీయడంతో పాటు ఆరోగ్యవంతమైన, బలమైన శ్రీకాకుళాన్ని నిర్మిద్దామని ఈ సందర్భంగా పిలుపునిచ్చారు.
పోటీలో ఎనిమిది ఆటలు ఇవే : వాలీబాల్, కబడ్డీ, ఖో-ఖో, ఏడు పెంకులాట, కర్రసాము, చెస్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్, బ్యాడ్మింటన్ వంటి ఎనిమిది ప్రధాన, సంప్రదాయ క్రీడా పోటీలను శ్రీకాకుళంలో నిర్వహిస్తున్నట్లు రామ్మోహన్ నాయుడు తెలిపారు. ఔత్సాహిక క్రీడాకారులు ఈ లింక్ https://bit.ly/mpcup2025 పై క్లిక్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్లు చేసుకోవచ్చని సూచించారు.
కేెెెంద్రమంత్రిగా ఎర్రన్నాయుడి సేవలు : స్వాతంత్య్రోద్యమ కాలం నుంచే సిక్కోలు రాజకీయ చైతన్యాన్ని పుణికి పుచ్చుకుంది. ఎంతో మంది నాయకులు ఆనాటి పోరాటంలో నిస్వార్థంగా భాగస్వాములయ్యారు. స్వాతంత్య్రం సిద్ధించిన తర్వాత పాలనలోనూ తమ పాత్ర పోషించారు. ప్రజా సేవలో తిరుగులేని నిబద్దత, నిజాయితీ, ఆత్మీయత కలబోసిన నాయకుడు ఎర్రన్నాయుడు. మూడు దశాబ్దాలకు మించిన రాజకీయ జీవితంలో మచ్చలేని చరిత్రను ఆయన సొంతం.
ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి, కేంద్రమంత్రిగా ప్రజలకు ఎర్రన్నాయుడు చేసిన సేవల మరువలేనివి. ఎప్పుడూ ప్రజల మధ్యనే ఉన్న నాయకుడు. లోక్ సభలో రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం గళమెత్తటంతో పాటు, దిల్లీలో తెలుగుదేశం నాయకుడిగా, తెలుగువారి ప్రతినిధిగా నిలిచారు.
దూసి రైల్వేస్టేషన్లో గాంధీ విగ్రహం ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ గతంలో దివంగత కేంద్ర మాజీ మంత్రి కింజరాపు ఎర్రన్నాయుడు ప్రతిపాదనలు పంపారు. రైల్వే అధికారులు అనుమతులివ్వకపోవడంతో అమలుకు నోచుకోలేదు. స్టేషన్కు మహాత్మాగాంధీ పేరు పెట్టాలని ఉద్యమ నాయకులు, స్థానికులు కోరినా అడుగులు పడలేదు.
కేంద్ర మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్నాయుడు చొరవతో శ్రీకాకుళం ఇంటాక్ సంస్థ ప్రతినిధులు ఇటీవల విశాఖపట్నంలో రైల్వే అధికారులకు వినతి పత్రం సమర్పించారు. ఆ మేరకు రైల్వే అధికారులు గత నెల 28న దూసి స్టేషన్లో గాంధీజీ పర్యటించిన స్థలాన్ని పరిశీలించారు. అక్కడ గాంధీ కాంస్య విగ్రహం ఏర్పాటుతో వీఐపీ గ్యాలరీ, ఉద్యానవనం, తదితర చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తామని హామీ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.
