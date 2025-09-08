మింగేస్తోన్న నోటి క్యాన్సర్ - బాధితుల్లో ప్రధానంగా 50 శాతం వీరే!
చిత్తూరు జిల్లాలో క్యాన్సర్పై అవగాహన - అధునాతన వైద్యశాలలు అందుబాటులో ఉన్నా తగ్గని కేసుల సంఖ్య, నోటి క్యాన్సర్ బాధితులే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు పరీక్షల్లో వెల్లడి
Mouth Cancer Cases Rise in Chitoor District: ఏపీలో క్యాన్సర్ మహమ్మారి కబళిస్తోంది. చిత్తూరు జిల్లాలో క్యాన్సర్ వ్యాధి గురించి అవగాహన స్విమ్స్, స్వీకార్ వంటి అధునాతన వైద్యశాలలు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ బాధితుల సంఖ్య అధికంగా ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో స్విమ్స్ కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ పర్యవేక్షణలో జరుగుతున్న క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ పరీక్షల్లో 0.6 శాతం మంది క్యాన్సర్ బారినపడినట్లు వెలుగులోకి వచ్చింది. అందులో నోటి క్యాన్సర్ బాధితులే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు పరీక్షల్లో వెల్లడైంది.
మొత్తం 28,393 మందికి స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు: దాదాపు రెండు పింక్ బస్సుల ద్వారా జిల్లాలోని 60 ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల పరిధిలో 542 శిబిరాలు నిర్వహించారు. 40 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలకు రొమ్ము క్యాన్సర్ పరీక్షలు 35 ఏళ్ల పైబడిన మహిళలకు ముఖద్వార గర్భాశయ క్యాన్సర్ పరీక్షలు మహిళలు, పురుషులందరికీ వయసుతో సంబంధం లేకుండా నోటి క్యాన్సర్ లక్షణాలు పరిశీలించారు. వాటిలో ప్రధానంగా 4.46 లక్షల మంది వివరాలను పరిశీలించగా లక్షణాల మేరకు 28,393 మందికి స్క్రీనింగ్ పరీక్షలను జరిపారు.
ఇందులో మొత్తం 1,969 మందిని స్విమ్స్కు సిఫార్సు చేయగా 984 మందిని నోటి క్యాన్సర్, 413 మంది రొమ్ము క్యాన్సర్, 572 మంది గర్భాశయ ముఖ ద్వార క్యాన్సర్ బాధితులుగా వైద్యులు గుర్తించారు. వీరిలో కొందరు స్విమ్స్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. 2018-24 మధ్య కాలంలో సుమారు 13,000 మందికి పరీక్షలను చేయగా 1,000 మందిని బాధితులుగా వారు గుర్తించారు.
పైలట్ ప్రాజెక్టుగా నిర్వహణ: అందరికీ ఉచితంగా క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ పరీక్షలను నిర్వహించాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ సమగ్ర క్యాన్సర్ కేర్ ప్రాజెక్ట్ (ఏపీసీసీ) పేరిట గత సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 4వ తేదీన మొబైల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ పరీక్షలను ప్రారంభించింది. రాష్ట్రంలో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా తిరుపతి జిల్లాను ఎంపిక చేసి స్విమ్స్ పర్యవేక్షణలోని రెండు పింకు బస్సుల ద్వారా జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ సమన్వయం, సచివాలయ వ్యవస్థ సహకారంతో పరీక్షలను నిర్వహిస్తోంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా నోటి క్యాన్సర్ ఎక్కువగా ప్రభావం చూపడానికి ఆకూవక్కలను నమలడం, పొగతాగడం, పొగాకు ఉత్పత్తులు వాడటమే ప్రధాన కారణంగా చెప్పవచ్చు.
లక్షణాలు ఉంటే పరీక్షలు: పళ్లను తోముకునేటప్పుడు తేడాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి. ఎంత మాత్రం నయం కాని నోటిపుండ్లు, పళ్లు ఊగడం, రంగు మారడం వంటి తదితర లక్షణాలు ఉంటే వెంటనే పరీక్షలను చేసుకోవాలి. పొగత్రాగేవారు, మద్యపానం సేవించేవారికి గొంతు క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఈ లక్షణాలు ఉన్నవారిలో గొంతుమారడం, ఆహారం తినేటప్పుడు ఇబ్బందిగా ఉండటం మొదలైన లక్షణాలు ఉంటాయి.
