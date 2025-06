ETV Bharat / state

మిసెస్‌ తెలుగు USA రన్నరప్​గా గుడివాడ మహిళ - MRS TELUGU USA FROM GUDIVADA

Mounika From Gudivada is Runner UP of Mrs Telugu USA : సంకల్పం ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు అనడానికి మన గుడివాడ మహిళ ఒక నిదర్శనం. కృష్ణా జిల్లా గుడివాడకు చెందిన అట్లూరి మౌనిక పట్టుదలతో ఏపీపీఎస్సీలో ఉద్యోగం సంపాదించారు. పరిస్థితుల రిత్యా ఉద్యోగం విడిచిపెట్టాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఆమె భర్తతో అమెరికాకు వెళ్లారు. అక్కడ తన ప్రతిభతో రాణిస్తూనే ఉన్నారు. ఇందుకు గత నెల 26వ తేదీన అమెరికాలోని డల్లాస్‌లో ఇర్వింగ్‌ ఆర్ట్‌ సెంటర్‌లో జరిగిన మిస్‌ అండ్‌ మిసెస్‌ తెలుగు యూఎస్‌ఏ అందాల పోటీల్లో ద్వితీయ స్థానం కైవశం చేసుకోవడమే ఉదాహరణ. గుడివాడకు చెందిన అట్లూరి కృష్ణప్రసాద్, శైలజ దంపంతులకు మౌనిక, విద్యా సాహితి అనే ఇద్దరు ఆడ పిల్లలున్నారు.

వీరిలో మౌనిక బెంగళూరులో సివిల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ పూర్తి చేసి 2013లో ఏపీపీఎస్సీ (APPSC)లో ఉద్యోగం సంపాదించారు. ఆపై వరంగల్‌లో ఇరిగేషన్‌ ఏఈగా విధుల్లో చేరారు. అనంతరం ఆపరేషన్‌ భగీరథలో ఇంజినీర్‌గా పని చేసిన ఆమెకు చెన్నైకు చెందిన పరుచూరి జితేంద్ర కుమార్‌తో 2014లో వివాహం అయ్యింది. ఈ క్రమంలో ఆమె తన ఉద్యోగాన్ని వీడి భర్తతో 2017లో అమెరికా వెళ్లారు. కొద్ది కాలంలోనే తన ప్రతిభతో సేల్స్‌ ఫోర్సు కంపెనీలో ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగం సంపాదించారు.

'అనుకున్నది సాధించడానికి పట్టుదల, శ్రమ విడవద్దు'