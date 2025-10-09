ETV Bharat / state

ట్రాఫిక్​ రూల్సే శ్రీరామ రక్ష - పాటించకుంటే ఖర్చయిపోతారు జాగ్రత్త!!

రాజధానిలో రోజూ సగటున 31 రోడ్డు ప్రమాదాలు, నిత్యం ఐదు మరణాలు - మృతుల్లో ఎక్కువగా ద్విచక్రవాహనదారులు, పాదచారులే - ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్న తగ్గని ప్రమాదాలు

Not Follow Traffic Rules in Hyderabad
Not Follow Traffic Rules in Hyderabad (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 9, 2025 at 12:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Not Follow Traffic Rules in Hyderabad : రోడ్డుపై నడవాలంటే చాలు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి. రోడ్డుపై బైక్​ మీద అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ వెళ్లి రాంగ్​ రూట్​లో వచ్చిన వారు ఢీకొట్టి తీవ్రగాయాలు, ప్రాణాలు కోల్పోతున్నవారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. నిత్యం రోడ్డు ప్రమాదంలో ఎవరో ఒకరు మరణించారనే వార్త మన చెవుల్లో నానుతుంది. కొన్నిసార్లు రోడ్డుపై నడుచుని వెళ్లాలన్నా ప్రాణాలకు గ్యారంటీ ఉంటడం లేదు. ఇవన్నీ పోవాలంటే ట్రాఫిక్​ నిబంధనలు మాత్రమే మనకు శ్రీరామరక్ష. ఈ నిబంధనలను మనం పాటించడంతో పాటు మన ఇంట్లో వాళ్లకూ కచ్చితంగా పాటించాలని, లేకుంటే ఖర్చయిపోతామని అర్థమయ్యేటట్లు వివరించాలి.

Not Follow Traffic Rules in Hyderabad
వాహనాల మధ్య నుంచి రోడ్డు దాటుతున్న పాదచారులు (Eenadu)

రాష్ట్ర రాజధానిలో రోజూ సగటున 31 రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయంటే పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో అర్థమవుతోంది. ప్రతిరోజూ కనీసం 5 మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. మృతుల్లో ఎక్కువగా ద్విచక్ర వాహనదారులు, పాదచారులే ఉంటున్నారు. హెల్మెట్లు లేకుండా అపసవ్య దిశలో వెళుతూ ప్రాణాల మీదకు తెస్తున్నారు. ట్రాఫిక్​ పోలీసులు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా ప్రమాదాలను మాత్రం నిలువరించడం లేదు.

Not Follow Traffic Rules in Hyderabad
అపసవ్య దిశలో నడుపుతున్న ద్విచక్రవాహనం (Eenadu)

మన పొరుగున ఉన్న చిన్న దేశం శ్రీలంక. అక్కడ ప్రతి పట్టణంలో ట్రాఫిక్​పై ఎంతో అవగాహన ఉంది. నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటిస్తూ, జీబ్రా లైన్ల వద్దే రోడ్లు దాటుతారు. అత్యవసర సమయంలో వేరే చోట రోడ్లు దాటాల్సి వస్తే వాహనాలు ఆపేస్తారు. హెల్మెట్​ లేకుండా వాహనం అక్కడ నడపరు. ఇద్దరిలో ఓ చిన్నారి ఉంటే చిన్న హెల్మెట్​ పెట్టేస్తారు. కానీ ఇండియాలో ఇందుకు విరుద్ధంగా ట్రాఫిక్​ రూల్స్​ అనేవి ఉంటున్నాయి.

Not Follow Traffic Rules in Hyderabad
జీబ్రా క్రాసింగ్​ వద్ద రోడ్డు దాటుతున్న పాదచారులు (Eenadu)

మృతుల్లో వీరే ఎక్కువ : మృతులు, క్షతగాత్రుల్లో ఎక్కువగా ద్విచక్రవాహనదారులు 45 శాతం, పాదచారులు 30 శాతం ఉన్నారు. మృత్యువాత పడుతున్న పాదచారుల్లో ఎక్కువగా వృద్ధులు, యాచకులు, ట్రాఫిక్​ నిబంధనలు పాటించనివారు, నగరానికి కొత్తగా వచ్చినవారు ఉన్నారు.

ప్రమాదాలకు కారణాలు :

  • హెల్మెట్​ ధరించకపోవడం
  • సిగ్నల్​ జంప్​
  • అతి వేగం
  • నిర్లక్ష్యపు డ్రైవింగ్​
  • రాంగ్​రూట్​లో ప్రయాణాలు
  • ఓవర్​ టేక్​
  • ట్రాఫిక్​ నిబంధనలు పాటించకపోవడం
  • డ్రంకెన్​ డ్రైవ్​

ట్రాఫిక్​ నిబంధనలు పాటించేందుకు ఇలా చేద్దాం :

  • బైక్​ బయటకు తీసుకెళ్తే కచ్చితంగా హెల్మెట్​ ధరించాలి.
  • బీజ్రా లైన్స్​ వద్దనే పాదచారులు రోడ్లు దాటాలి.
  • కారులో కూర్చుంటే కచ్చితంగా సీటు బెల్టు పెట్టుకోవాలి.
  • సిగ్నల్​ పడినప్పుడు కచ్చితంగా ఆగి తీరాలి.
  • అత్యవసరంగా ఎవరైనా రోడ్డు దాటుతుంటే వాహనం ఆపాల్సిందే.

ప్రతిరోజూ రూ.2.25 కోట్ల జరిమానాలు : ఈ ఏడాది తొలి ఆరు నెలల్లో చలాన్ల మొత్తాన్ని పరిశీలించినట్లయితే సగటున ప్రతిరోజూ రూ.2.25 కోట్ల జరిమానాలు వాహనదారులపై విధించారు. ఈ ఏడాది జనవరి-జూన్​ మధ్యలోనే వాహనదారులపై రూ.412 కోట్ల జరిమానాను విధించారు. గతేడాది ఇదే కాలంలో విధించిన రూ.265 కోట్లతో పోల్చి చూసినట్లయితే ఏకంగా 56 శాతం పెరుగుదల కనిపించడం గమనార్హం. ఈ ఏడాది చివరికల్లా ఈ మొత్తం రూ.800 కోట్లు దాటే అవకాశం ఉంది. ట్రాఫిక్​ రూల్స్​పై ప్రజల్లో ట్రాఫిక్​ పోలీసులు ఎప్పటికప్పుడు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నా ఇలా చలాన్లు రావడం వారిని కంగారు పెట్టిస్తోంది. వాహనదారులు ఇప్పటికైనా ట్రాఫిక్​ రూల్స్​పై అవగాహన తెచ్చుకోవాలని అంటున్నారు.

యూటర్న్ దూరంగా ఉందని రాంగ్​ రూట్​లో వెళ్తున్నారు!

ట్రాఫిక్​ రూల్స్​ బ్రేక్​ చేస్తున్నారా? - ఏఐ కెమెరాలు వెంటనే పట్టేస్తున్నాయ్ - జర జాగ్రత్త

For All Latest Updates

TAGGED:

TRAFFIC RULESPEOPLE NOT FOLLOE TRAFFIC RULESహైదరాబాద్​లో ట్రాఫిక్​ రూల్స్​TRAFFIC RULES IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - సూపర్ టేస్టీ, హెల్దీ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.