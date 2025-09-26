సులభతరం అనుకుంటే మరింత సంక్లిష్టంగా - సారథి పోర్టల్లో వాహనదారుల బుకింగ్ కష్టాలు
డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ స్లాట్ బుకింగ్ కోసం వాహనదారుల కష్టాలు - రవాణాశాఖ కార్యాలయాల్లో రాత్రి వరకు పరీక్ష నిర్వహించాల్సిన పరిస్థితి - సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ సర్వీస్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సాఫ్ట్వేర్ తీసేయడంతోనే ఇబ్బందులు
Published : September 26, 2025 at 1:41 PM IST
Sarathi Portal for Driving License : సులభతరం అవుతుందనుకున్న సారథి పోర్టల్ వినియోగదారులకు మరింత సంక్లిష్టంగా తయారైంది. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ స్లాట్ బుకింగ్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వాహనదారుల సహనాన్ని తీవ్రంగా పరీక్షిస్తోంది. దీంతో వారు గత్యంతరం లేక దళారులపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. స్లాట్ బుకింగ్ తర్వాత హాజరయ్యే లెర్నర్ లైసెన్స్ ఆన్లైన్ పరీక్ష గతంలో కేవలం 15 నిమిషాల్లో పూర్తయ్యేది. ఇప్పుడు ఏకంగా అరగంట పడుతోంది. దీంతో కొన్ని రవాణా శాఖ కార్యాలయాల్లో అధికారులు రాత్రి వరకు పరీక్ష నిర్వహించాల్సి వస్తోంది.
పరీక్షకు హాజరు కావాలంటే : లెర్నర్ లైసెన్స్, శాశ్వత లైసెన్స్లు పొందాలంటే ముందు సంబంధిత రవాణాశాఖ వెబ్సైట్లో స్లాట్ బుక్ చేసుకుని ఆ రోజున పరీక్షకు హాజరుకావాలి. గతంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీఎఫ్ఎస్టీ (సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ సర్వీస్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్) సాఫ్ట్వేర్ను వినియోగించేది. ఐదు నుంచి ఆరు నిమిషాల్లో స్లాట్ బుక్ చేసుకునే అవకాశం ఉండేది. దేశవ్యాప్త ఏకీకృత సేవల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం వాహన్ సారథిలో రాష్ట్ర రవాణా శాఖ కొద్దినెలల కిందట జాయిన్ అయ్యింది.
సారథి పోర్టల్తో లింక్ : ఇటీవల సికింద్రాబాద్లోని ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్యాలయం, తర్వాత రాష్ట్రంలోని ఇతర కార్యాలయాలు సారథి పోర్టల్తో అనుసంధానమయ్యాయి. మొబైల్ ఫోన్, కంప్యూటర్ నుంచి నేరుగా ఆన్లైన్లో స్లాట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఎక్కువ సమయం పడుతుండటంతో వాహనదారులు మధ్యవర్తులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. వారు ఒక్కో స్లాట్ బుకింగ్కు రూ.300 నుంచి రూ.500 వరకు దండుకుంటున్నారు.
అనుసంధానం కాక అష్టకష్టాలు : సీఎఫ్ఎస్టీ విధానంలో లెర్నర్ లైసెన్స్ తీసుకున్నవారు ఇప్పుడు కొత్త విధానంలో పర్మినెంట్ లైసెన్స్ పరీక్షకు స్లాట్ బుకింగ్ కావడం లేదని వాహనదారులతో పాటు కొందరు రవాణా శాఖ ఉన్నతాధికారులు కూడా అంగీకరిస్తున్నారు. సీఎఫ్ఎస్టీ విధానంలో జారీ చేసిన లెర్నర్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందినవారి వివరాల్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ పోర్టల్తో అనుసంధానం చేయకపోవడం ఒక కారణమని ఓ అధికారి ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు. లెర్నర్ లైసెన్స్ పరీక్షలోనూ ప్రతి మూడు ప్రశ్నలకు ఓసారి క్యాప్చాను ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుందని ఇది కాస్తా క్లిష్టంగా మారిందని వాహనదారులు వాపోతున్నారు.
నూతన విధానం, సాంకేతికపరమైన అంశాలు, నమోదు ప్రక్రియపై గతంలో మూడు రోజుల పాటు రవాణా శాఖ అధికారులకు నిపుణులతో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చినా ఫలితం ఏ మాత్రం లేకుండా పోతోంది. వాహనదారులు ఆన్లైన్ సెంటర్ వెళ్లి దరఖాస్తు చేసుకునే సమయంలో మొబేల్ ఫోన్కు 6 నుంచి 7 ఓటీపీలు వస్తున్నాయి. వీటిని సరిగా నిక్షిప్తం చేస్తేనే స్లాట్ బుకింగ్ లేదంటే మళ్లీ మొదటి నుంచి చేయాల్సి వస్తోంది.
దరఖాస్తుదారులు ఆధార్కార్డు నంబరు తప్పుగా నమోదు చేసినా పుట్టిన తేదీ ఆధార్ కార్డులో ఒకే విధంగా లేకపోయినా అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ అయ్యి పని ముందుకు సాగదు. రోజురోజుకు పెరుగుతున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వినియోగదారులకు సులభతరం చేయాల్సిన సేవలు ఇలా మరింత కఠినంగా మారాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందించిన సారథి పోర్టల్ తమకు అనువుగా లేదంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు మార్పులు చేయడం వల్లే ఈ సమస్యలు తలెత్తినట్లు సాంకేతిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.
Telangana Joined in VAHAN : వాహన్లో చేరిన తెలంగాణ రవాణా శాఖ
దసరాకు ఈ ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం - వాహనదారులకు మంత్రి పొన్నం విజ్ఞప్తి