చనిపోతున్న మొక్కలకు జీవం - 30 ఏళ్లుగా సంరక్షణకు ఆమె కృషి

30 ఏళ్లుగా వాటి సంరక్షణకు పాటుపడుతున్న లలిత - 'విశాఖ బోన్సాయ్‌ సొసైటీ'ని ఏర్పాటు చేసి వేల మందికి బోన్సాయ్‌ మొక్కల పెంపకంపై శిక్షణ

PLANTS_DOCTOR_Lalitha_Story (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 4:34 PM IST

2 Min Read
Motivational Story of Plant Saviour Lalitha from Visakha: నచ్చిన మొక్క కనిపిస్తే పెరట్లో పెంచుకోవడానికి తెచ్చుకోవడం సహజమే. కానీ ఆమె ఎండిపోయి, చనిపోతున్న వాటిని ఇంటికి తెచ్చుకుని వాటికి తిరిగి జీవం పోస్తారు. ఎక్కడైనా చెట్లు కొడుతున్నారని తెలిస్తే వెళ్లి అడ్డుపడతారు. గత 30 ఏళ్లుగా వాటి సంరక్షణకు పాటుపడుతున్నారు విశాఖపట్నంకి చెందిన లలిత.

అలాగని ఆమేమీ వృక్షశాస్త్రం చదువుకోలేదు. కేవలం మొక్కలపై ఉన్న ప్రేమతో ఇదంతా చేస్తున్నారు. ‘విశాఖ బోన్సాయ్‌ సొసైటీ’ని ఏర్పాటు చేసి, ఉత్తరాంధ్రలో వేల మందికి బోన్సాయ్‌ మొక్కల పెంపకంపై శిక్షణ ఇచ్చారు. వీళ్ల పెరట్లో 30 ఏళ్ల వయసున్న మర్రి, రావి 25 ఏళ్ల వయస్సున్న పాల చెట్టు, అశోక, మధుకామిని వంటి వృక్షాలూ, పండ్ల మొక్కలూ 1000 వరకూ కనిపిస్తాయి. వీటికోసం 200 గజాల స్థలాన్ని కేటాయించారు. ఇంక ఇంటి మేడపైనా పెంచుతున్నారు.

తన తండ్రి ఎక్కడికెళ్లినా ఓ మొక్క తెచ్చేవారని వాటి సంరక్షణ బాధ్యత తమదేనని లలిత తెలిపారు. అలా చిన్నప్పటి నుంచి మొక్కలపై ప్రేమ పెరిగిందని అన్నారు. 30 ఏళ్ల క్రితం బోన్సాయ్‌ మొక్కల పెంపకంపై శిక్షణనిస్తోంటే చేరానని అలా వాటిపై ఆసక్తి కలిగిందని చెప్పారు. వాటిపై పట్టు తెచ్చుకోవడానికి దేశంలో ఎక్కడ కార్యశాలలు నిర్వహించినా డబ్బులు చెల్లించి మరీ వెళ్లేదానినని, కొన్నేళ్లలోనే శిక్షణనిచ్చే స్థాయికీ ఎదిగానని లలిత వివరించారు. అలానే బోన్సాయ్‌ మొక్కల గురించి అవగాహన కల్పించడం కోసం ఉత్తరాంధ్రలో ఎగ్జిబిషన్లు నిర్వహించేవాళ్లమని తెలిపారు.

300 మొక్కలు ఆశ్రమానికి: తమ మొక్కల్ని ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు, ఉత్సవాల్లో ప్రదర్శనల కోసం తీసుకువెళ్లి మళ్లీ ఇచ్చేసేవారని లలిత చెప్పారు. 3 నెలల క్రితం మైసూర్‌లోని దత్త పీఠం నిర్వాహకులు హోమం వద్ద పెట్టడానికి బోన్సాయ్‌ తరహా మొక్కలు కావాలని అడిగారని వాటిని బాగా చూసుకుంటామని చెప్పాక 300 మొక్కలు ఆశ్రమానికి ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. స్నేహితుల ఇళ్లల్లో వేడుకలు లాంటివి జరిగినా బహుమతులుగా మొక్కలే ఇస్తుంటామని అన్నారు. ఆసక్తి ఉన్నవాళ్లూ వచ్చి తీసుకెళ్తుంటారని తెలిపారు. కొందరు పెంచుకోలేకపోతున్నా, ఎండిపోయిన వాటిని తన దగ్గరికి తెచ్చి ఇస్తుంటారని తాను మళ్లీ వాటిని బతికించుకుంటానని అన్నారు.

ఫోన్‌ చేస్తే జాగ్రత్తలు చెప్తా: మొక్క ఎండిపోతోందని ఎవరైనా ఫోన్‌ చేస్తే జాగ్రత్తలు చెప్తానని, ఏం చేసినా ప్రయోజనం లేదనిపిస్తే అప్పుడు ఇంటికి తెచ్చి సంరక్షిస్తానని లలిత చెప్పారు. కొన్ని నెలల క్రితం బీచ్‌ రోడ్డులోని ఖాళీ స్థలాన్ని డెవలప్‌మెంట్‌కు ఇచ్చేశారని అక్కడ చాలా చెట్లున్నాయని లలిత చెప్పారు. వాటిని తొలగించేందుకు భారీ యంత్రాలు తెచ్చారని వాటిని కొట్టొద్దంటే వినలేదని చెప్పారు. దీంతో 2 రోజులు సమయమివ్వమని చెప్పి చాలావరకూ ఇంటికి తెచ్చి బతికించుకున్నానని తెలిపారు. నేనెక్కడికి క్యాంపు వెళ్లినా నాతోపాటు మొక్కల సేకరణకు సంబంధించిన ఓ కిట్‌ ఉంటుందని లలిత అన్నారు.

గత కొంతకాలంగా ఎండిపోయిన భారీ వృక్షాలను సంరక్షించే పనిలో లలిత నిమగ్నమయ్యారు. ఎక్కడైనా భారీ వృక్షాలను కొట్టేసినా, ఎండిపోయిన దశలో ఉన్నా వాటి వేర్లు దెబ్బతినకుండా తీసి ఇంటికి తీసుకెళ్తారు. ఇంటివద్ద సిద్ధం చేసిన పెద్ద నీటి తొట్టెలో నాటిస్తారు. కొద్దిరోజులు నీడలోనే పెంచి, చిగుర్లు మొదలయ్యాక ఎండలోకి తీసుకొస్తారు. అలానే లలిత మొక్కల పెంపకాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యానికీ, ఆనందానికీ అవి సాయపడతాయంటూ అవగాహనా కల్పిస్తున్నారు.

